Stray Kids trở thành nhóm nhạc Kpop duy nhất đạt được thành tích này trên thị trường quốc tế

Tuệ Nghi
SVO - Stray Kids đã lọt vào top 10 (vị trí thứ hai) bảng xếp hạng Nghệ sĩ Toàn cầu của Liên đoàn Công nghiệp Thu âm Quốc tế (IFPI), trở thành nhóm nhạc K-pop duy nhất đạt được thành tích này.

Theo thông báo chính thức trên trang web và mạng xã hội của IFPI vào ngày 19/2 (giờ Hàn Quốc), Stray Kids đã đứng thứ hai trên bảng xếp hạng "Nghệ sĩ Toàn cầu năm 2025". IFPI hàng năm xếp hạng các nghệ sĩ trên toàn thế giới dựa trên doanh số bán album vật lý, lượt tải xuống kỹ thuật số và hiệu suất phát trực tuyến trên toàn cầu.

1231639-948422-956.jpg
stray-kid.jpg

Trên bảng xếp hạng năm nay, Stray Kids đã sánh vai cùng các siêu sao nhạc pop toàn cầu như Taylor Swift, Drake, The Weeknd và Bad Bunny, trở thành nghệ sĩ K-pop duy nhất lọt vào top 10. Kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên bảng xếp hạng ở vị trí thứ bảy vào năm 2022, nhóm đã giữ vững vị trí trong top 10 bốn năm liên tiếp, đạt thứ hạng cao nhất từ ​​trước đến nay.

special.jpg
MV "Special" phát hành ngày 2/6/2023 của Stray Kids đã vượt mốc 300 triệu lượt xem (tính đến ngày 19/2/2026), trở thành video thứ 6 đạt được cột mốc này.

Stray Kids đã xây dựng một sự nghiệp vững chắc trong suốt năm 2025, giành được danh hiệu lịch sử là nhóm nhạc đầu tiên đạt được tám album liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200, hoàn thành chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Stray Kids World Tour < dominATE >, và giành được nhiều giải thưởng lớn tại các lễ trao giải âm nhạc danh giá. Họ dự kiến ​​sẽ tiếp tục đà phát triển trong năm nay với vai trò là nghệ sĩ chính tại các lễ hội âm nhạc quốc tế lớn. Vào ngày 6/6 (giờ địa phương), Stray Kids sẽ là nghệ sĩ chính tại Lễ hội âm nhạc Governors Ball ở thành phố New York, tiếp theo là màn trình diễn chính tại Rock in Rio vào ngày 11/9, nơi họ sẽ biểu diễn trước khán giả toàn cầu.

stray-kids-1.jpg

Ngoài ra, từ ngày 28 đến 29/3 và từ ngày 4 đến 5/4, nhóm sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ chính thức lần thứ sáu, mang tên Stray Kids 6TH FANMEETING ’STAY in Our Little House, tại Inspire Arena, Incheon. Bên cạnh các sự kiện trực tiếp, các buổi diễn ngày 29/3 và 5/4 cũng sẽ được phát sóng trực tuyến có trả phí thông qua Beyond LIVE, cho phép nhiều STAY trên toàn thế giới cùng tham gia trải nghiệm.

Tuệ Nghi
