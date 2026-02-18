MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Khách du lịch đang gây 'sang chấn' một ngôi làng đẹp như tranh vẽ tại Ý

SVO - Santa Maddalena, một ngôi làng đẹp như tranh vẽ ở dãy núi Dolomites của Ý đang phải chịu đựng cảnh du khách muốn nổi tiếng trên mạng kéo đến chỉ để chụp ảnh.

Santa Maddalena được bao phủ bởi tuyết, càng làm tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng của nó. Nơi đây đang thu hút ngày càng nhiều du khách, điều mà người dân địa phương mô tả là một điều vừa may mắn, vừa bất lợi. Ngôi làng, với chưa đến 400 cư dân, nằm nép mình giữa lòng dãy núi Dolomites của Ý, với khung cảnh núi non hùng vĩ làm nổi bật ngọn tháp nhà thờ nhỏ bé.

Được tạp chí Geo bình chọn là ngôi làng đẹp nhất Nam Tirol, Santa Maddalena nằm trong Công viên Tự nhiên Puez-Geisler được UNESCO công nhận, giữa Villnoss và Val Gardena. Tuy nhiên, nơi đây ngày càng đông đúc khách du lịch, đến từ các nước châu Âu lân cận và thậm chí từ tận Bắc Kinh, Trung Quốc.

Han Gengai và Li Shangxi, hai sinh viên từ Bắc Kinh, Trung Quốc, đã đến đây sau khi nhìn thấy hình ảnh trực tuyến về dãy núi Geisler cao 3.000 mét (9.800 feet): "Vừa nhìn thấy, chúng tôi biết ngay nhất định phải đến đó. Nó giống hệt như trên bưu thiếp đăng trên Instagram".

Đi tìm bức ảnh hoàn hảo

Việc tìm kiếm hình ảnh đẹp như bưu thiếp đó đã đưa những người dùng Instagram đến những ngọn hải đăng cô đơn ở Brittany, thác nước Dynjandi ở Iceland, vách đá Moher hùng vĩ của Ireland và thung lũng hẻo lánh này ở dãy Dolomites. Hầu hết du khách không nán lại Santa Maddalena, mà chỉ đơn giản là đi lên nhà thờ, chụp vài bức ảnh bằng điện thoại, có thể là ảnh tự sướng, tải lên rồi lại đi tiếp. Có hàng chục nghìn bức ảnh về Santa Maddalena được yêu thích và hâm mộ trên Instagram, TikTok và Flickr.

Cái giá của danh tiếng

Mặt trái danh tiếng bất ngờ của Santa Maddalena bắt đầu lộ rõ ​​khi các xe buýt du lịch bắt đầu chặn các con đường hẹp trong thung lũng. Giờ đây, ngay cả các công ty du lịch ở Verona, cách đó 200km (124 dặm), cũng đang cung cấp các tour du lịch: "Romeo và Juliet vào buổi sáng, Santa Maddalena vào buổi chiều". Và phí 250 euro (295 đô la Mỹ) cho một chỗ đậu xe buýt không làm nản lòng bất kỳ nhà điều hành tour nào. Điều tương tự cũng áp dụng cho ô tô. Khi các bãi đậu xe đã đầy, thì mọi người bắt đầu tìm chỗ đậu, bất cứ nơi nào, bằng bất cứ cách nào trong làng. Tình hình nghiêm trọng nhất là tại nhà thờ trên đỉnh đồi, cách làng 15 phút đi bộ. Mặc dù có rào chắn hạn chế lối vào, một số du khách vẫn phớt lờ và lái xe lên, mặc dù con đường này chỉ dành riêng cho cư dân và khách mời tham dự đám cưới hoặc đám tang.

“Còn tệ hơn cả ở Venice”

Để có được bức ảnh hoàn hảo, nhiều người còn bất chấp: Hàng rào bị trèo qua, đồng cỏ bị giẫm đạp, rác rưởi bị vứt bừa bãi... Với một số người, ngay cả việc trả chưa đến 1 euro để sử dụng nhà vệ sinh cũng là quá sức. Có một thời gian, một tấm biển viết tay bằng ba ngôn ngữ được đặt tại trang trại Obermesner bên cạnh nhà thờ: Privatbesitz – Privat – Privata (Tài sản tư nhân – Riêng tư – Riêng tư). Nhưng nó chẳng giúp ích gì nhiều. “Ngay cả điều đó cũng không ngăn được mọi người. Họ vào bếp nhà chúng tôi với điện thoại di động trên tay,” con gái của người nông dân, người không muốn nêu tên, cho biết.

Những người khác thì đi lang thang vào chuồng gia súc. Đàn gia súc từ trang trại Fallerhof phía dưới hiện có lẽ nằm trong số những con vật được chụp ảnh nhiều nhất ở châu Âu. Điều đó khiến người nông dân phải dùng dây thừng để rào chắn khu đất. Theo lời thị trưởng ở đây: "Còn tệ hơn cả ở Venice. Mọi người không có phép tắc. Quyền riêng tư không còn được tôn trọng nữa”.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương muốn sớm chấm dứt tình trạng này: với chi phí 20.000 euro, con đường dẫn đến nhà thờ và làng sẽ bị chặn bởi một hệ thống rào chắn hiện đại, bao gồm cả camera. Hệ thống dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động chậm nhất là vào tháng 5/2026: “Chúng tôi hy vọng điều này sẽ giúp kiểm soát được tình hình. Nhưng chúng tôi không chắc chắn”.

Cư dân địa phương hiện đang hoan nghênh kế hoạch này, một người đã đăng trên Instagram: “Tôi sống ở đây và đây là tin tốt nhất. Những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã phá hỏng thiên đường của chúng tôi bằng flycam, taxi tư nhân và rác thải. Rõ ràng là không được phép sử dụng flycam nhưng họ vẫn cứ sử dụng. Thật thiếu tôn trọng. Chúng tôi hoan nghênh các bạn nhưng xin hãy tôn trọng núi non, thiên nhiên và di sản của chúng tôi”.