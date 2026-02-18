MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Cặp đôi Cbiz được mong chờ nhất Tết Nguyên đán năm nay cuối cùng đã xuất hiện

Bộ phim truyền hình Trung Quốc được mong chờ nhất dịp đầu năm Bính Ngọ, Love Story in the 1970s, gồm 29 tập, sẽ chính thức lên sóng tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu 21/2 (Mùng 5 Tết).

Lấy bối cảnh những năm 1970, phim kể về Fei Ni (Tôn Thiên), một nữ công nhân đầy tham vọng tại một nhà máy sản xuất mũ, quyết tâm vào ĐH và thay đổi số phận của mình. Bạn cùng lớp của Fei Ni, Fang Mu Yang (Trần Phi Vũ), bị thương khi cứu người và trở thành anh hùng được công nhận vì lòng dũng cảm. Fei Ni tự nguyện chăm sóc anh, hy vọng rằng bằng cách làm việc thiện, cô có thể được tiến cử vào ĐH. Nhưng hy vọng của cô liên tục tan vỡ. Hết áp lực này đến áp lực khác ập đến. Để giúp anh trai giải quyết vấn đề nhà riêng, Fei Ni đã đề nghị Fang Mu Yang kết hôn giả để chia nhà. Sau nhiều biến cố, cuối cùng hai người cũng có nhà riêng và trở thành một cặp đôi trẻ ngủ chung giường tầng. Họ cùng nhau đối mặt với khó khăn và động viên nhau theo đuổi ước mơ. Mặc dù gặp nhiều trắc trở, họ cũng vun đắp một mối tình lãng mạn trong cuộc sống bình dị và ấm áp..

Thông qua mô típ "hôn nhân trước, tình yêu sau", bộ phim khắc họa tinh thần của giới trẻ thời đó thực tế nhưng nhân hậu, lãng mạn nhưng vẫn luôn nỗ lực phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bộ phim không chỉ tập trung vào sự trưởng thành của cặp đôi mà, thông qua đó còn khắc họa những lựa chọn và tinh thần đa dạng của những người trẻ khác nhau khi họ định hướng sự nghiệp, gia đình và các mối quan hệ. Với nhiều tuyến truyện đan xen song song, bộ phim cho thấy cách những người trẻ trong thời đại đó bén rễ trong mảnh đất thực tế và để cho lý tưởng, cảm xúc của họ tỏa sáng.