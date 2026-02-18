Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026

Ý nghĩa của năm Bính Ngọ đối với chuyện tình yêu của bạn

SVO - Phiêu lưu và những điều mới lạ có thể thúc đẩy các mối quan hệ tình cảm của bạn trong năm nay.

Năm Bính Ngọ sẽ thay đổi chuyện hẹn hò như thế nào?

20251118-03.jpg

Nhìn vào bối cảnh hẹn hò hiện nay, có một sự thất vọng lan rộng về cách thức các mối quan hệ diễn ra: chủ yếu là trực tuyến, khiến việc gặp gỡ trực tiếp trở nên khó khăn. Năm Bính Ngọ (Hay mọi người còn gọi là năm Ngựa Lửa) có thể là năm chúng ta tìm thấy sự can đảm để kết nối lại trong thế giới thực, khiến chúng ta mạnh mẽ và táo bạo hơn để chủ động. Liệu cuộc phiêu lưu có nghĩa là rời xa điện thoại và bước ra thế giới? Liệu chúng ta có thoát khỏi tình trạng lấp lửng của các mối quan hệ và thực hiện những bước tiến thực sự? Năng lượng của năm nay có thể thúc đẩy mọi người truyền đạt ý định của mình một cách rõ ràng, không còn sự mơ hồ mà hành động quyết đoán.

Năm Bính Ngọ sẽ ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của bạn như thế nào?

Những người tuổi Ngọ, Dần hoặc Thìn không cần lý do để trở nên mạo hiểm, bộc lộ cảm xúc hay đam mê, vì vậy đây có thể là năm thú vị để họ thực hiện một quyết định lớn trong tình yêu. Những người tuổi Tí, Sửu hoặc Dậu có thể thấy đây là một năm thú vị để thử điều gì đó mới mẻ và bước ra khỏi vùng an toàn trong các mối quan hệ. Họ được yêu mến vì sự che chở và trung thành, và một bước tiến táo bạo trong tình yêu có thể mang lại những phần thưởng bất ngờ.

20251118-05.jpg

Người tuổi Mùi là những người yêu chung thủy, và năm Bính Ngọ có thể là thời điểm mà những nỗ lực họ dành nhiều thời gian cuối cùng cũng được đền đáp, hoặc khi họ cảm thấy sẵn sàng thoát khỏi điều gì đó không còn phù hợp. Người tuổi Thân có thể có nhiều cơ hội gặp gỡ những người mới hoặc tận hưởng những cuộc phiêu lưu với người yêu hiện tại. Những người tuổi Mão hiền lành và đôi khi nhút nhát có thể tận hưởng nguồn năng lượng sôi nổi trong năm nay khi mọi hoạt động diễn ra xung quanh họ. Họ có thể thư giãn và tận hưởng, tham gia khi cảm thấy phù hợp.

20251118.jpg

Những người tuổi Hợi sẽ đánh giá cao năng lượng "thẳng thắn, không che giấu" của "Ngựa Lửa". Còn những người tuổi Tuất, những người cũng không thích chơi đùa trong tình cảm, sẽ rất hào hứng với cơ hội được tự do thể hiện tình cảm với người yêu thay vì suốt ngày ở nhà. Người tuổi Tỵ sẽ phải kiềm chế tính chiếm hữu của mình, vì "Ngựa Lửa" không muốn bị kìm hãm, điều này cũng có thể báo hiệu những bước đột phá lớn trong mối quan hệ. Họ có thể quyết định buông tay nếu người yêu của mình thiếu quan tâm đến cảm xúc.

20251118-01.jpg

Cho dù bạn sinh năm nào, năm Bính Ngọ là thời điểm để nói lên mong muốn của mình, dũng cảm chia sẻ tình yêu và chấp nhận những rủi ro có tính toán. Nguyên tố Hoả đòi hỏi sự đam mê và năng lượng. Việc dậm chân tại chỗ không phải là điều mong muốn. Hãy khơi dậy "con ngựa hoang" bên trong bạn và tiến lên!

Tuệ Nghi
