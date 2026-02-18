MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Bad Bunny và K-Pop Demon Hunters thống trị 'Billboard Hot 100'

SVO - Ca khúc 'Golden' của Kadehen hiện đứng ở vị trí thứ chín trên bảng xếp hạng 'Billboard Hot 100', trong khi 'DtMF' của Bad Bunny đứng đầu bảng xếp hạng sau sự kiện Super Bowl.

Ca khúc nhạc phim Golden từ bộ phim hoạt hình Netflix K-Pop Demon Hunters, vốn vẫn đang là hiện tượng toàn cầu, tiếp tục giữ vững vị trí cao trong bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 của Mỹ, mặc dù đã tụt 4 bậc so với tuần trước, xuống vị trí thứ chín. Golden trước đây đã giữ vị trí đầu bảng trong tám tuần và giữ vị trí thứ tư trong 34 tuần.

Golden tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng của mình, gần đây đã giành giải "Ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh" tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68, đánh dấu chiến thắng Grammy đầu tiên của một ca khúc K-pop. Golden cũng được đề cử cho Ca khúc gốc hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 vào tháng Ba.

Trong khi đó, siêu sao nhạc pop Latin Bad Bunny đã đứng đầu bảng xếp hạng Hot 100 tuần này, chưa kể đến việc có bốn ca khúc lọt vào top 10, nhờ màn trình diễn của anh tại chương trình giải lao giữa trận Super Bowl 60 vào ngày 8/2.

Bài hát kết thúc chương trình giải lao giữa trận Super Bowl tuần này, DtMF đã nhảy vọt chín bậc lên vị trí số 1, tăng từ vị trí số 10 tuần trước. DtMF, trích từ album Debí Tirar Más Fotos (DtMF), album đã giành giải Album của năm tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68, là bài hát tiếng Tây Ban Nha thứ tư đạt vị trí số 1 kể từ khi bảng xếp hạng này ra đời năm 1958. Đây cũng là bài hát tiếng Tây Ban Nha đầu tiên đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot 100 của một nghệ sĩ solo.

Bốn bài hát của Bad Bunny được trình diễn trong Super Bowl, bao gồm cả DtMF, đều lọt vào top 10. Baile Inolvidable phá kỷ lục của chính mình, nhảy từ vị trí thứ 19 lên vị trí thứ hai. Nuevayol cũng đạt vị trí cao nhất, tăng từ vị trí thứ 28 lên vị trí thứ năm. Tití Me Preguntó, từ album Un Verano Sin Ti năm 2022 của anh, đã trở lại bảng xếp hạng ở vị trí thứ bảy.

Đây là lần thứ hai Bad Bunny đạt vị trí số một trên bảng xếp hạng Hot 100. Trước đó, anh đã giữ vị trí đầu bảng trong một tuần vào tháng 7/2018 với bài hát I Like It, hợp tác cùng Cardi B và J Balvin.