'Nữ thần trượt ván tuyết 17 tuổi' viết lại lịch sử Olympic cho Hàn Quốc

SVO - Gen Z này đã làm nên lịch sử khi xuất sắc giành chức vô địch nội dung trượt tuyết lòng máng (halfpipe) nữ tại Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026.
Đây không chỉ là Huy chương Vàng đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc tại cuộc thi này, và là Huy chương Vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử trượt tuyết và trượt ván trên tuyết của Hàn Quốc, mà còn đưa Choi Ga On (trường THPT Nữ sinh Sehwa) trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất giành Huy chương Vàng nội dung lòng máng nữ, phá kỷ lục trước đó của Chloe Kim tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018, với khoảng cách ít hơn 7 tháng tuổi.
Dù đã đạt đến đỉnh cao thế giới, Choi Ga On vẫn chưa hài lòng: "Tôi muốn trở thành một vận động viên chăm chỉ hơn nữa và thể hiện nhiều kỹ năng đa dạng hơn. Điều quan trọng nhất trong môn trượt ván trên đường dốc (halfpipe) là phải vui vẻ, vì vậy, tôi hy vọng các vận động viên trẻ có thể làm được điều đó mà không bị chấn thương và vẫn có thể tận hưởng niềm vui". Trước đó, Choi từng bày tỏ sự tiếc nuối về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cơ sở hạ tầng trượt ván trên tuyết ở Hàn Quốc.