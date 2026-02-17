Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Nữ thần trượt ván tuyết 17 tuổi' viết lại lịch sử Olympic cho Hàn Quốc

Ly Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Gen Z này đã làm nên lịch sử khi xuất sắc giành chức vô địch nội dung trượt tuyết lòng máng (halfpipe) nữ tại Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026.

Đây không chỉ là Huy chương Vàng đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc tại cuộc thi này, và là Huy chương Vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử trượt tuyết và trượt ván trên tuyết của Hàn Quốc, mà còn đưa Choi Ga On (trường THPT Nữ sinh Sehwa) trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất giành Huy chương Vàng nội dung lòng máng nữ, phá kỷ lục trước đó của Chloe Kim tại Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018, với khoảng cách ít hơn 7 tháng tuổi.

choi-1.jpg
choi.jpg
Choi Ga On thể hiện kỹ năng của mình trong trận chung kết halfpipe nữ của môn trượt tuyết và trượt ván tại Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina d'Ampezzo 2026, tại Công viên tuyết Livigno ở Ý vào ngày 13/2 (giờ Hàn Quốc). Mặc dù bị ngã nặng trong lần thử đầu tiên, cô đã kiên trì và hoàn thành kỹ thuật của mình ở lần thử thứ ba, để lại ấn tượng khó phai. Đó là một thành tích kỳ diệu đạt được nhờ vượt qua cả nỗi đau thể xác lẫn áp lực tâm lý. Trong khi đó, tờ 'The Athletic', một hãng truyền thông thể thao của Mỹ, đã ca ngợi khoảnh khắc giành Huy chương Vàng đầy kịch tính của Choi Ga On là một trong những điểm nổi bật của Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina d'Ampezzo: "Chloe Kim, nhà vô địch Olympic hai lần, dường như rất có khả năng giành Huy chương Vàng một lần nữa, dẫn đầu với số điểm 88,00, sau lần thử thứ hai. Tuy nhiên, Choi Ga On, 17 tuổi của Hàn Quốc đã thể hiện kỹ năng xuất sắc và giành được 90,25 điểm, trong khi Kim thất bại ở lần thử thứ ba".
pyh2026021603930001300-p4.jpg
Choi Ga On sau khi trở về Hàn Quốc: "Tôi muốn ăn món thịt hầm của bà ngoại... Tôi muốn ăn dujonku (bánh quy dẻo Dubai) và mala tang (món lẩu đường phố cay tê nổi tiếng có nguồn gốc từ Tứ Xuyên, Trung Quốc). Tôi đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc mặc đồ ngủ với bạn bè".

Dù đã đạt đến đỉnh cao thế giới, Choi Ga On vẫn chưa hài lòng: "Tôi muốn trở thành một vận động viên chăm chỉ hơn nữa và thể hiện nhiều kỹ năng đa dạng hơn. Điều quan trọng nhất trong môn trượt ván trên đường dốc (halfpipe) là phải vui vẻ, vì vậy, tôi hy vọng các vận động viên trẻ có thể làm được điều đó mà không bị chấn thương và vẫn có thể tận hưởng niềm vui". Trước đó, Choi từng bày tỏ sự tiếc nuối về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng cơ sở hạ tầng trượt ván trên tuyết ở Hàn Quốc.

nbc.jpg
Khoảnh khắc Choi Ga On vượt qua Chloe Kim được đài NBC (Mỹ) bình chọn là một trong 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất của nửa đầu Thế vận hội mùa Đông năm nay.
choi-9.jpg
Choi Ga On, người từng xuất hiện trên chương trình "Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới" năm 2017, khi mới 9 tuổi. Bên phải, Choi Ga-on ăn mừng sau khi giành Huy chương Vàng với 90,25 điểm trong trận chung kết trượt ván halfpipe nữ tại Thế vận hội mùa Đông Milano Cortina d'Ampezzo 2026, ở Công viên tuyết Livigno, Ý, vào ngày 13/2 (giờ Hàn Quốc). Ảnh chụp từ kênh "SBS STORY" trên YouTube, Yonhap News.
Ly Ly
#Lịch sử Olympic Hàn Quốc #Chiến thắng của Choi Ga On #Kỷ lục trẻ nhất trong trượt tuyết #Thành tích huy chương vàng lịch sử #Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 #Nữ thần trượt ván tuyết Gen Z #Những khoảnh khắc đáng nhớ Olympic #Thành tựu thể thao trẻ tuổi #Chặng đường vượt qua thử thách #Ảnh hưởng của vận động viên trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục