MÙNG 1 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Trò chuyện đầu Xuân Bính Ngọ cùng Phương Mỹ Chi: ‘Tết bên gia đình cảm nhận rõ nhất truyền thống không hề cũ đi’

SVO - Phương Mỹ Chi cho biết, cô luôn là người mang đến không khí Tết rộn ràng trong gia đình. Đón Tết là một cách để giọng ca gen Z này 'review' lại năm qua và tái tạo năng lượng chuẩn bị cho năm mới.

Năm qua, Phương Mỹ Chi vừa phải hoàn thành việc học ở trường, tham gia hai chương trình lớn Sing! Asia và Em xinh say hi, chưa kể còn rất nhiều sự kiện giải trí khác như fan meeting Lò cò. Phương Mỹ Chi lấy đâu năng lượng cũng như cách giữ tinh thần sáng tạo cho ngần ấy công việc như thế?

Nhiều lúc nhìn lại, Chi cũng tự hỏi không biết mình đã đi qua năm đó bằng cách nào. Nhưng điều giúp Chi không bị hụt hơi là cảm giác mình đang được làm những điều mình thật sự yêu. Khi công việc gắn với đam mê, nó không còn chỉ là trách nhiệm, mà trở thành động lực tự nhiên để mình bước tiếp. Chi cũng học cách không làm mọi thứ một mình. Phía sau Chi là gia đình và một ê kíp giúp mình sắp xếp công việc, nhắc mình nghỉ ngơi đúng lúc và giữ cho tinh thần luôn ổn định.

Còn với sáng tạo, Chi nghĩ, nó đến từ chính những trải nghiệm mình đang sống. Càng đi nhiều, gặp nhiều người, làm nhiều dạng công việc khác nhau, Chi càng có thêm chất liệu cho âm nhạc và cảm xúc. Vậy nên, thay vì làm sáng tạo cạn đi, một năm bận rộn lại khiến Chi thấy mình giàu năng lượng hơn, vì mỗi ngày trôi qua đều cho Chi thêm một câu chuyện mới để mang lên sân khấu.

Phương Mỹ Chi của thời “cô bé dân ca” và của hiện tại nhìn hào quang với tâm thế có sự thay đổi như thế nào?

Thật ra, Chi không có quá nhiều thay đổi trong cách nhìn về hào quang. Từ khi còn nhỏ, Chi đã hiểu rằng, việc được khán giả yêu thương là một điều rất đáng trân trọng. Vì vậy, mỗi lần đứng trên sân khấu, Chi luôn tự nhắc mình phải cố gắng làm tốt nhất có thể để xứng đáng với tình cảm đó. Hào quang với Chi từ trước đến nay không chỉ là ánh đèn hay sự chú ý, mà là dấu hiệu cho thấy mình đang được lắng nghe.

Và khi đã lớn hơn, Chi không nhìn nó khác đi, chỉ là nhìn rõ hơn. Chi hiểu con đường mình đang đi là gì, mình muốn trở thành người nghệ sĩ như thế nào và làm sao để song hành cùng tình yêu thương của khán giả một cách bền vững hơn. Nên thay vì thay đổi thái độ với hào quang, Chi nghĩ, mình trưởng thành hơn trong cách đón nhận nó. Vẫn biết ơn như ngày đầu, nhưng vững vàng hơn để đi tiếp, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đã tin và đồng hành cùng mình.

Hành trình vừa qua có phải đã là một đỉnh cao của thành công chưa, hay Phương Mỹ Chi vẫn tham vọng tìm cho mình nhiều đỉnh cao khác trong nghề?

Với Chi, hành trình vừa qua là một cột mốc rất đẹp, nhưng mình không dám gọi đó là đỉnh cao. Nếu xem một điều gì đó là đỉnh cao quá sớm, mình rất dễ tự hài lòng và quên mất việc tiếp tục học hỏi. Với Chi, âm nhạc là con đường càng đi càng thấy rộng, càng làm càng thấy mình còn nhiều điều chưa chạm tới. Vậy nên thay vì tìm kiếm “đỉnh cao”, Chi chỉ mong mình mỗi năm đều tiến lên một chút, hiểu nghề hơn một chút và làm được những sản phẩm có chiều sâu hơn. Nếu có một tham vọng, đó không phải là nhiều danh hiệu hơn, mà là trở thành một nghệ sĩ ngày càng chín chắn, có bản sắc rõ ràng và đủ bền bỉ để đi thật lâu cùng khán giả. Với Chi, được làm nghề dài lâu và vẫn giữ được tình yêu ban đầu mới là một hành trình đáng mơ ước.

Tết không cần phải điều gì quá lớn, chỉ cần được cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, phụ chuẩn bị mâm cơm, rồi cả nhà ngồi lại ăn với nhau là đã thấy đủ đầy rồi. Có một điều Chi luôn cố gắng làm mỗi năm, là cùng gia đình thắp nhang trên bàn thờ ông bà. Khoảnh khắc đó khiến Chi cảm thấy mình được “quay về” đúng nghĩa, nhớ rằng dù đi đâu, làm gì thì mình vẫn là con cháu trong gia đình, trong một dòng chảy truyền thống.

Còn ba mẹ và gia đình khi nhìn thấy con gái đạt được những thành tựu như thế có những chia sẻ như thế nào để Phương Mỹ Chi không quá áp lực?

Ba mẹ trước giờ vẫn vậy, rất vui và tự hào nhưng chưa bao giờ tạo cho Chi cảm giác phải gồng mình vì thành tích. Điều ba mẹ quan tâm nhất không phải là con đạt được giải gì hay nổi tiếng ra sao, mà là con có khỏe không, có vui với công việc mình đang làm không. Ba mẹ vẫn xem Chi trước hết là cô con gái út hay mè nheo nhõng nhẽo, chứ không phải một nghệ sĩ phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Chính cảm giác được trở về làm một người con bình thường như vậy giúp Chi cân bằng lại sau những áp lực bên ngoài. Nhờ vậy, Chi không bị cuốn quá sâu vào hào quang hay áp lực thành công. Gia đình giống như một hậu phương nâng đỡ từng bước tiến trong sự nghiệp của Chi. Dù ngoài kia có bao nhiêu kỳ vọng, Chi vẫn biết mình có một nơi để trở về, nơi mình được yêu thương vô điều kiện và không cần phải chứng minh điều gì cả.

Có thời điểm nào Phương Mỹ Chi cảm thấy phải căng thẳng khi lựa chọn giữa việc làm mới bản thân và việc giữ gìn hình ảnh quen thuộc với khán giả?

Chi nghĩ, bất kỳ nghệ sĩ nào cũng sẽ có lúc đứng giữa hai lựa chọn đó. Nhất là khi mình đã gắn bó với một hình ảnh quen thuộc quá lâu, mỗi bước thay đổi đều khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Chi từng tự hỏi nếu mình thử điều mới, khán giả có còn nhận ra mình không, có còn yêu thương mình như trước không. Nhưng Chi nếu mình chỉ giữ một hình ảnh cũ vì sợ thay đổi, thì bản thân sẽ là người mệt mỏi trước tiên.

Vậy nên, thay vì chọn một trong hai, Chi học cách đi ở giữa. Chi vẫn giữ những giá trị làm nên mình từ đầu, như tình yêu với âm nhạc dân tộc và sự chỉn chu trong từng sản phẩm, nhưng cho phép bản thân lớn lên và thử nghiệm những cách thể hiện mới phù hợp với độ tuổi và trải nghiệm của mình. Khi thay đổi xuất phát từ sự chân thành chứ không phải để chạy theo xu hướng, Chi thấy khán giả cũng cảm nhận được điều đó.

Giữa lịch trình công việc dày đặc như thế, điều gì trong những ngày Tết mà Phương Mỹ Chi luôn cố gắng làm cho mình và gia đình?

Dù bận đến đâu, Chi vẫn luôn cố gắng giữ cho mình những khoảnh khắc rất giản dị trong những ngày Tết, đó là được ở cạnh gia đình một cách trọn vẹn. Và nếu có thể, Chi luôn dành thời gian để ngồi nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn trong những ngày đầu năm. Những câu chuyện rất đời thường, nhưng giúp Chi nạp lại năng lượng sau một năm dài.

Việc chuẩn bị cho Tết đã là một cách tận hưởng rồi. Chi không chờ đến lúc được nghỉ ngơi mới gọi là hưởng Tết, mà ngay từ những ngày sắm sửa cùng gia đình, chọn đồ trang trí, phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa hay chuẩn bị đồ ăn, Chi đã thấy đó là niềm vui rất đặc biệt. Sau một năm làm việc nhiều, được trở về những việc rất đời thường như vậy lại khiến Chi thấy nhẹ lòng và hạnh phúc.

Có kỷ niệm Tết nào từ tuổi thơ mà đến giờ Phương Mỹ Chi vẫn luôn nhớ mỗi khi Xuân về?

Mỗi khi Tết về, Chi lại nhớ nhất những buổi ngồi gói bánh tét cùng bà ngoại. Hồi còn nhỏ, mình chỉ ngồi bên cạnh nhìn bà thoăn thoắt xếp lá, cho nếp, đậu, rồi buộc dây rất khéo. Có khi Chi được giao việc giữ đầu dây hay lau lá cho bà, cảm giác mình được “tham gia” vào việc lớn của gia đình khiến Chi vui lắm.

Căn bếp khi ấy luôn ấm, mùi lá chuối, mùi nếp mới và tiếng nói cười của bà cứ theo Chi suốt những năm tháng tuổi thơ. Bây giờ, bà đã không còn nữa, nhưng mỗi lần thấy nồi bánh tét ngày Tết, Chi lại nhớ đến bà và khoảng thời gian rất yên bình đó. Ký ức ấy dường như luôn trở về mỗi khi Tết đến, nhắc Chi rằng Tết không chỉ là những điều rộn ràng bên ngoài, mà còn là những khoảnh khắc gia đình giản dị đã nuôi mình lớn lên bằng yêu thương.

Phương Mỹ Chi muốn gửi thông điệp Tết gì đến những bạn trẻ đang theo đuổi đam mê nhưng đôi lúc còn chông chênh?

Chi nghĩ, cảm giác chông chênh trên hành trình theo đuổi đam mê là điều rất bình thường. Chi cũng đã nhiều lần hoang mang, tự hỏi mình có đang đi đúng đường hay không. Vì vậy, nếu được gửi một lời nhắn vào dịp Tết, Chi chỉ muốn nói rằng, bạn không cần phải có câu trả lời cho mọi thứ ngay lập tức.

Tết là lúc để mình chậm lại, nhìn lại một năm đã qua và nhận ra rằng, mình đã đi được xa hơn mình nghĩ rất nhiều. Có thể bước đi còn nhỏ, còn chậm, nhưng chỉ cần bạn vẫn còn yêu điều mình đang làm và chưa bỏ cuộc, thì bạn vẫn đang tiến về phía trước. Chi mong, các bạn cho phép bản thân được nghỉ ngơi một chút, được ở cạnh gia đình và tin rằng, mỗi giai đoạn chông chênh đều đang âm thầm giúp mình mạnh mẽ hơn.

Là người trẻ gắn bó với âm nhạc mang màu sắc truyền thống, Phương Mỹ Chi cảm nhận sự giao thoa giữa Tết xưa và Tết nay như thế nào trong chính gia đình mình?

Trong gia đình Chi, Tết xưa và Tết nay không tách rời nhau mà hòa vào nhau rất tự nhiên. Vẫn là những thói quen cũ như dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn truyền thống, thắp nhang bàn thờ ông bà vào thời khắc đầu năm, nhưng bên cạnh đó, Tết nay cũng có những thay đổi rất dễ thương.

Cả nhà có thể ngồi cùng nhau chụp hình, quay video chúc Tết gửi cho người thân ở xa, hay chia sẻ khoảnh khắc gia đình lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Không khí vẫn ấm áp như xưa, chỉ là cách mọi người kết nối với nhau rộng hơn một chút. Và chính trong những ngày Tết bên gia đình, Chi cảm nhận rõ nhất rằng, truyền thống không hề cũ đi, mà đang được thế hệ hôm nay tiếp tục bằng những hình thức mới, nhưng vẫn cùng một tình cảm rất đầy trong lòng.

Cảm ơn Phương Mỹ Chi về cuộc trò chuyện này!