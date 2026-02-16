Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

30 TẾT BÍNH NGỌ 2026

Mái tóc của Yuha (Hearts2Hearts) bỗng trở thành tâm điểm tranh luận cõi mạng dịp Tết Nguyên đán

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Thay vì tranh luận đón Tết Nguyên đán theo phương thức truyền thống hay hiện đại thì cư dân mạng lại thể hiện điều đó thông qua màu tóc đen hay vàng của Yuha, nhóm Hearts2Hearts.

Trên một diễn đàn trực tuyến, người dùng bỗng thảo luận sôi nổi về sự thay đổi màu tóc gần đây của Yuha từ đen tuyền sang vàng nhạt. Trong khi cô ấy thu hút sự chú ý đáng kể trong thời kỳ ra mắt với mái tóc dài đen, kiểu tóc vàng mới đã cho thấy một khía cạnh mềm mại và tươi sáng hơn của nữ thần tượng. Vì hai phong cách này mang đến những cảm giác hoàn toàn khác biệt, cư dân mạng đã chia sẻ ý kiến ​​của họ về việc phong cách nào phù hợp với Yuha hơn về lâu dài: Tóc vàng cũng đẹp, nhưng tóc đen hợp với Yuha hơn; Tóc đen là cổ điển, tóc vàng mang đến vẻ ngoài của thần tượng; Tóc đen thực sự làm nổi bật khí chất độc đáo của cô ấy; Đen, đen, đen!!!! Các đường nét trên khuôn mặt cô ấy trông càng rõ nét hơn; Tóc đen đẹp hơn, nhưng với tóc vàng, cá tính của cô ấy nổi bật hơn; Cả hai đều đẹp, tôi không thể chọn; Tóc đen đẹp hơn nhiều; Tóc vàng nổi bật và xinh đẹp, nhưng dường như không làm nổi bật được nét quyến rũ độc đáo của Yuha; Tóc đen đẹp đến mức nguy hiểm; Tôi chắc chắn thích tóc đen hơn, nhưng với phong cách thần tượng thì tóc vàng cũng rất đẹp; Tóc đen thanh lịch và xinh đẹp, trong khi tóc vàng là phong cách thần tượng; Tôi thích tóc đen vì nó gợi nhớ đến bạn gái cũ của nhân vật chính trong phim truyền hình Hàn Quốc, nhưng càng nhìn, tôi càng thấy tóc vàng hoe mang hơi hướng tiểu thuyết tình cảm cổ tích, rất đáng yêu; Với mái tóc vàng hoe và băng đô cài tóc, cô ấy trông như một nàng công chúa thực thụ, thật không thể tin được...

yuha.jpg

Trong khi một số người khen ngợi khả năng để tóc vàng hoe tự nhiên của cô thì nhiều người lại bày tỏ sự yêu thích mái tóc đen truyền thống của cô hơn. Những tưởng không liên quan nhưng điều này lại chứng tỏ giới trẻ Hàn Quốc vẫn yêu thích nét đẹp và văn hoá truyền thống hơn cả trong khi Kpop toàn cầu hoá.

aaf1432e-e92a-4206-86a8-499ec54a92d5.jpg
Hearts to Hearts giành được chín giải thưởng tân binh của năm, nhiều nhất trong số các tân binh năm 2025. Mini-album đầu tay của họ, "FOCUS," cũng đang nhận được sự đón nhận nồng nhiệt. Album này đã đứng đầu bảng xếp hạng "Oricon Daily Album Chart" của Nhật Bản. Ca khúc chủ đề cùng tên cũng xếp thứ 11 trong danh sách "51 Bài hát hay nhất năm 2025" của The Fader, thứ hạng cao nhất mà một nghệ sĩ K-pop từng đạt được. Trong khi đó, Hearts To Hearts sẽ phát hành đĩa đơn "RUDE!" trên nhiều nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào lúc 6h chiều, ngày 20/2 (giờ Hàn Quốc).
Tuệ Nghi
#Phân tích phong cách tóc của Yuha #Ảnh hưởng của màu tóc đến hình ảnh nghệ sĩ #Ý kiến cộng đồng về kiểu tóc #So sánh tóc đen và tóc vàng trong giới giải trí #Chuẩn bị trở lại của Hearts2Hearts với đĩa đơn mới

