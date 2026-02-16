Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

30 TẾT BÍNH NGỌ 2026

Dàn diễn viên phim 'The Judge Returns' gửi lời cảm ơn khán giả, tiết lộ điều đặc biệt cho Tết Nguyên đán

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khi bộ phim 'The Judge Returns' của đài MBC kết thúc, các diễn viên chính đã chia sẻ những suy nghĩ cuối cùng của họ.

Ji Sung thể hiện lòng biết ơn đối với khán giả của bộ phim: “Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã yêu mến The Judge Returns cho đến tận bây giờ. Trong phim, Lee Han Young đã nỗ lực hết mình vì công lý cho đến cùng, ngay cả giữa những lời buộc tội sai trái và xung đột gay gắt. Tôi hy vọng hành trình của anh ấy sẽ mãi khắc sâu trong trái tim các bạn. Tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ và yêu mến Lee Han Young, người đã kiên cường bước đi trên con đường tìm kiếm công lý, cùng với tất cả những người đã đồng hành cùng anh ấy trong suốt chặng đường dài đó. Không phải chỉ nhờ một diễn viên mà bộ phim này có thể đến được với các bạn vào thứ Sáu và thứ Bảy, mà là nhờ sự cống hiến của vô số nhân viên và thành viên đoàn làm phim đã âm thầm và không mệt mỏi làm việc để biến điều đó thành hiện thực. Trong suốt quá trình quay phim, tôi cũng rất hạnh phúc khi được làm việc cùng những con người ấm áp và tuyệt vời như vậy”.

vxyqol-3f.jpg
798905-1299512-621.jpg
Ảnh hưởng của bộ phim truyền hình MBC "The Judge Returns" vẫn còn đọng lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mặc dù tập ​​cuối đã kết thúc vào ngày 14/2 . Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đài MBC sẽ phát hành 2 tập đặc biệt dưới dạng tóm tắt cốt truyện chính để xoa dịu nỗi buồn của tập cuối. Hai tập phim này sẽ cô đọng những sự kiện căng thẳng và diễn biến cảm xúc của các nhân vật trong "The Judge Returns", mang đến cho những khán giả đã bỏ lỡ bản phát sóng gốc cơ hội xem lại và tạo nên cuộc hội ngộ đầy xúc động cho những người hâm mộ trung thành. Phần đầu tiên của bộ phim truyền hình đặc biệt mừng Tết Nguyên đán bao gồm các tập 1 đến 8 được phát sóng vào ngày 16/2 lúc 1h40 chiều (theo giờ Hàn Quốc). Phần thứ hai, bao gồm các tập 9 đến 14, sẽ được phát sóng vào ngày 17/2, lúc 14h45 (giờ Hàn Quốc).
lw56yb-3f.jpg
Park Hee Soon: “Tôi muốn chân thành cảm ơn những khán giả đã luôn đồng hành cùng chúng tôi đến tận cùng. Điều này mang lại cho tôi cảm giác vô cùng ý nghĩa khi có thể hoàn thành bộ phim truyền hình đầu tiên của mình trên đài MBC trong bối cảnh nhận được sự hưởng ứng tích cực như vậy. Tôi cảm thấy nặng lòng vì vô tình phải xuất hiện trong vai phản diện nhất, nhưng tôi cũng rất biết ơn vì tin rằng tất cả là nhờ những người đã đồng cảm với nhân vật này. Lần tới, tôi mong muốn được xuất hiện với một hình ảnh khác và, nếu có thể, trong vai diễn nhân vật tốt bụng nhất”.
ndk6nj-3f.jpg
Won Jin Ah: “Tôi vô cùng biết ơn vì rất nhiều người yêu thích bộ phim của chúng tôi.Trong quá trình quay phim này, cá nhân tôi đã học hỏi được rất nhiều từ các bạn diễn giàu kinh nghiệm hơn và cũng nhận ra được nhiều thiếu sót của bản thân. Tôi nghĩ mình đã trở thành một người tốt hơn một chút nhờ học hỏi từ các tiền bối tuyệt vời và ê kíp sản xuất xuất sắc. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cùng chúng tôi tức giận và cổ vũ chúng tôi từ đầu đến cuối phim. Tôi sẽ cố gắng thể hiện một khía cạnh tốt hơn và hoàn thiện hơn của bản thân trong tương lai”.
Tuệ Nghi
#Kết thúc bộ phim truyền hình #Lời cảm ơn của diễn viên #Tình cảm dành cho khán giả #Ý nghĩa của công việc diễn xuất #Hành trình tìm kiếm công lý trong phim #Những chia sẻ của các diễn viên #Ảnh hưởng của bộ phim đối với diễn viên #Hợp tác đoàn làm phim và nhân viên #Suy nghĩ về vai phản diện #Phát triển cá nhân qua dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục