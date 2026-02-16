30 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Dàn diễn viên phim 'The Judge Returns' gửi lời cảm ơn khán giả, tiết lộ điều đặc biệt cho Tết Nguyên đán

Ji Sung thể hiện lòng biết ơn đối với khán giả của bộ phim: “Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã yêu mến The Judge Returns cho đến tận bây giờ. Trong phim, Lee Han Young đã nỗ lực hết mình vì công lý cho đến cùng, ngay cả giữa những lời buộc tội sai trái và xung đột gay gắt. Tôi hy vọng hành trình của anh ấy sẽ mãi khắc sâu trong trái tim các bạn. Tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ và yêu mến Lee Han Young, người đã kiên cường bước đi trên con đường tìm kiếm công lý, cùng với tất cả những người đã đồng hành cùng anh ấy trong suốt chặng đường dài đó. Không phải chỉ nhờ một diễn viên mà bộ phim này có thể đến được với các bạn vào thứ Sáu và thứ Bảy, mà là nhờ sự cống hiến của vô số nhân viên và thành viên đoàn làm phim đã âm thầm và không mệt mỏi làm việc để biến điều đó thành hiện thực. Trong suốt quá trình quay phim, tôi cũng rất hạnh phúc khi được làm việc cùng những con người ấm áp và tuyệt vời như vậy”.

Ảnh hưởng của bộ phim truyền hình MBC "The Judge Returns" vẫn còn đọng lại trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán mặc dù tập ​​cuối đã kết thúc vào ngày 14/2 . Nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, đài MBC sẽ phát hành 2 tập đặc biệt dưới dạng tóm tắt cốt truyện chính để xoa dịu nỗi buồn của tập cuối. Hai tập phim này sẽ cô đọng những sự kiện căng thẳng và diễn biến cảm xúc của các nhân vật trong "The Judge Returns", mang đến cho những khán giả đã bỏ lỡ bản phát sóng gốc cơ hội xem lại và tạo nên cuộc hội ngộ đầy xúc động cho những người hâm mộ trung thành. Phần đầu tiên của bộ phim truyền hình đặc biệt mừng Tết Nguyên đán bao gồm các tập 1 đến 8 được phát sóng vào ngày 16/2 lúc 1h40 chiều (theo giờ Hàn Quốc). Phần thứ hai, bao gồm các tập 9 đến 14, sẽ được phát sóng vào ngày 17/2, lúc 14h45 (giờ Hàn Quốc).

Park Hee Soon: “Tôi muốn chân thành cảm ơn những khán giả đã luôn đồng hành cùng chúng tôi đến tận cùng. Điều này mang lại cho tôi cảm giác vô cùng ý nghĩa khi có thể hoàn thành bộ phim truyền hình đầu tiên của mình trên đài MBC trong bối cảnh nhận được sự hưởng ứng tích cực như vậy. Tôi cảm thấy nặng lòng vì vô tình phải xuất hiện trong vai phản diện nhất, nhưng tôi cũng rất biết ơn vì tin rằng tất cả là nhờ những người đã đồng cảm với nhân vật này. Lần tới, tôi mong muốn được xuất hiện với một hình ảnh khác và, nếu có thể, trong vai diễn nhân vật tốt bụng nhất”.