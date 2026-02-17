MÙNG 1 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Năm Bính Ngọ 2026: Khi các thần tượng K-pop biến di sản văn hóa thành 'thế giới quan'

BLACKPINK sẽ hợp tác với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc ở trung tâm Seoul để kỷ niệm ngày phát hành EP mới DEADLINE vào ngày 27/2. Nhóm nhạc bốn thành viên này trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên thực hiện dự án hợp tác quy mô lớn với bảo tàng quốc gia. Dự án Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc X BLACKPINK sẽ bắt đầu vào ngày 26/2 và kéo dài 11 ngày, với sự hợp tác của bảo tàng và nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify. DEADLINE sẽ đánh dấu dự án nhóm nhạc nữ đầu tiên sau ba năm năm tháng kể từ BORN PINK vào tháng 9/2022. BLACKPINK sẽ tham gia với vai trò hướng dẫn viên âm thanh, trực tiếp giới thiệu tám hiện vật tiêu biểu từ bộ sưu tập của Bảo tàng Kook Joong-bak, đóng vai trò là người dẫn dắt du khách khám phá di sản văn hóa Hàn Quốc. Thông qua giọng nói của các thành viên, du khách sẽ được nghe về bối cảnh lịch sử và giá trị thẩm mỹ của các hiện vật. Những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu sẽ là những người lồng tiếng giải thích về văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Mặt ngoài của bảo tàng sẽ được chiếu sáng bằng màu hồng đặc trưng của nhóm để đánh dấu sự ra mắt. Điều này giúp giảm đáng kể rào cản tiếp cận nghệ thuật và lịch sử Hàn Quốc đối với người hâm mộ K-pop quốc tế, vốn thường xa lạ và khó hiểu. Bằng cách đưa sự năng động của văn hóa đại chúng vào không gian tĩnh lặng của bảo tàng, triển lãm này nhằm mục đích đa dạng hóa thế hệ và quốc tịch của khách tham quan di sản văn hóa.

Tính địa phương là chiến lược toàn cầu mạnh mẽ nhất. Hiện tượng hiện nay cho thấy văn hóa Hàn Quốc đã vượt qua "giai đoạn giải thích" và bước vào "giai đoạn thu hút". Không còn cần thiết phải giải thích một cách gượng ép về bản sắc Hàn Quốc nữa. Thay vào đó, các biểu tượng địa phương có thể được lồng ghép một cách liền mạch vào các nền tảng vốn đã thu hút sự chú ý toàn cầu. Để vươn ra toàn cầu, thay vì xóa bỏ tính địa phương, chúng ta phải làm rõ cội nguồn của mình. Khi dệt nên truyền thống vào các câu chuyện thay vì áp đặt chúng, truyền thống không chỉ là một cử chỉ yêu nước, mà còn trở thành bản chất của uy tín thương hiệu, cuối cùng đạt được hình thức ngoại giao văn hóa tinh tế nhất. Tính địa phương không phải là trở ngại cho toàn cầu hóa, mà là vũ khí mạnh mẽ nhất để chiến thắng trong cạnh tranh toàn cầu.

Một buổi nghe nhạc với tất cả các bài hát trong album mới sẽ được tổ chức vào ngày 26/2 trước bia đá Gwanggaeto Stele, đặt tại hành lang chính của bảo tàng mang tên The Path of History. Bia đá tưởng niệm lăng mộ của Gwanggaeto Đại đế, vị vua thứ 19 của vương quốc Goguryeo cổ đại (37 TCN - 668 CN), là một di sản quốc gia mang tính biểu tượng của lịch sử Hàn Quốc cổ đại. Việc đặt chỗ trên Naver là bắt buộc để tham gia nghe trước khi phát hành, với một số khung giờ được dành riêng cho người dùng Spotify Premium. Sau khi album được phát hành, bất cứ ai cũng có thể tự do tham gia buổi nghe nhạc trong giờ hoạt động bình thường của bảo tàng.

BTS đã chọn Quảng trường Gwanghwamun, một địa danh mang tính biểu tượng ở trung tâm Seoul, làm địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc miễn phí vào ngày 21/3 để đánh dấu sự ra mắt album dài thứ năm của nhóm, ARIANG, được đặt tên theo bài dân ca nổi tiếng nhất Hàn Quốc. BigHit Music, công ty quản lý của nhóm, cho biết địa danh mang tính biểu tượng ở trung tâm Seoul này được chọn vì nó phù hợp với ý nghĩa biểu tượng mà tiêu đề album mang lại. Buổi biểu diễn dự kiến ​​sẽ kết hợp một cách ấn tượng giữa di sản truyền thống Hàn Quốc với dàn dựng sân khấu hiện đại.

Hai nhóm này chứng minh rằng, các nghệ sĩ K-pop đã phát triển vượt ra ngoài vai trò người mẫu quảng bá đơn thuần để trở thành những nền tảng tích cực chuyển tải văn hóa Hàn Quốc sang ngôn ngữ toàn cầu. Trong khi trước đây các ngôi sao đóng vai trò thụ động, chỉ sử dụng danh tiếng của mình, thì giờ đây họ trực tiếp diễn giải lịch sử và các địa điểm, làm tăng thêm chiều sâu văn hóa. Chiến lược tinh tế này kết hợp việc mở rộng sở hữu trí tuệ của ngành công nghiệp giải trí với nhu cầu quảng bá toàn cầu của các cơ quan chính phủ, dẫn đến giá trị thương hiệu tăng cao và lợi ích tiếp thị đáng kể cho cả hai bên. Sự hợp tác này, bằng cách kết hợp văn hóa "hành hương" của người hâm mộ với di sản văn hóa của chúng ta, đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho du lịch. Khách du lịch hiện đang vượt ra khỏi trải nghiệm mua sắm rời rạc và chủ động trải nghiệm lịch sử Hàn Quốc bằng cách tham quan các hiện vật và địa điểm được giới thiệu bởi các nghệ sĩ. Cuối cùng, sự xuất hiện của các nghệ sĩ với tư cách là người diễn giải di sản văn hóa báo hiệu sự mở rộng của làn sóng Hallyu vượt ra ngoài văn hóa đại chúng đến một chiều hướng chia sẻ tinh thần độc đáo của Hàn Quốc với thế giới.

Theo các nguồn tin trong ngành, buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu bên trong Cung điện Gyeongbok, đi qua cổng Gwanghwamun và "woldae", một sân khấu nghi lễ truyền thống nằm trước cổng, trước khi đến sân khấu được dựng ở phía bắc của quảng trường. Được biết, vẫn chưa quyết định liệu màn trình diễn sẽ được biểu diễn trực tiếp hay ghi hình trước. Trước đây, BTS từng biểu diễn tại Hội trường Geunjeongjeon và Đình Gyeonghoeru thuộc Cung điện Gyeongbok gần quảng trường này trong một chương trình đặc biệt "Tuần lễ BTS" trên kênh NBC của Mỹ vào năm 2020. Cảnh sát ước tính có tới 260.000 người hâm mộ có thể tập trung tại và xung quanh Quảng trường Gwanghwamun, mặc dù địa điểm tổ chức concert chỉ có sức chứa khoảng 15.000 người có vé. Buổi concert cũng sẽ được phát trực tiếp trên Netflix tại hơn 190 quốc gia, mang đến cho khán giả toàn cầu cái nhìn thoáng qua về di sản văn hóa Hàn Quốc cùng với màn trình diễn của nhóm.

Nhà phê bình văn hóa Jung Duk-hyun cho rằng những sáng kiến ​​của BTS và BLACKPINK có thể tạo ra tác động lớn vượt ra ngoài lĩnh vực âm nhạc: "Nếu văn hóa truyền thống chỉ được trình bày thông qua các tài liệu quảng cáo, mọi người có thể sẽ phản đối. Nhưng khi các nghệ sĩ nổi tiếng giới thiệu nó một cách tự nhiên, hiệu quả có thể lớn hơn nhiều. Mỗi bước đi của các nghệ sĩ này hiện nay đều trở thành một phần của văn hóa Hàn Quốc".

BTS diễu hành trên "Đường Hoàng gia" của Cung điện Gyeongbokgung đến Quảng trường Gwanghwamun cho sân khấu trở lại của họ. BLACKPINK hợp tác với Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc để cung cấp dịch vụ hướng dẫn âm thanh cho các hiện vật, và sơn ngoại thất bảo tàng bằng màu hồng đặc trưng của nhóm. Trước đây, những cảnh tượng này sẽ đòi hỏi ngân sách khổng lồ từ các cơ quan Chính phủ để thực hiện các chiến dịch "quảng bá văn hóa Hàn Quốc". Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã khác. Câu chuyện trở lại của một nhóm nhạc K-pop đẳng cấp thế giới đã trở thành hình thức quảng bá di sản văn hóa mạnh mẽ nhất. Đây không phải là một sự kiện đơn giản. Nó báo hiệu một sự chuyển dịch hoàn toàn trong vai trò lãnh đạo văn hóa từ "chính thức" (官) sang "người dân" (民), và từ "giáo dục" sang "câu chuyện". Các biểu tượng Hàn Quốc không còn là bao bì để xuất khẩu, mà thay vào đó, đóng vai trò là "tham chiếu cao cấp" mà nội dung vốn đã ở đỉnh cao toàn cầu, tự nhiên tận dụng để củng cố uy tín của mình.