Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026

ENHYPEN chứng tỏ quyền lực bền vững của mình trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Album ‘THE SIN: VANISH’ của ENHYPEN trụ vững trên bảng xếp hạng 'Billboard 200' trong bốn tuần liên tiếp.

Theo bảng xếp hạng mới nhất do Billboard công bố, mini album thứ bảy THE SIN: VANISH của ENHYPEN đã xếp hạng 68 trên Billboard 200. Sau khi ra mắt ở vị trí số 2 trên bảng xếp hạng (31/1), album đã trụ vững trên Billboard 200 trong bốn tuần liên tiếp, chứng tỏ sự nổi tiếng vững chắc của nhóm tại Hoa Kỳ.

enhypen.jpg

THE SIN : VANISH cũng xếp hạng số 2 trên bảng xếp hạng World Albums và đứng thứ 8 trên cả Top Album Sales Top Current Album Sales, duy trì vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng album trong một tháng. Nhờ vào thành tích ấn tượng của album, ENHYPEN cũng đã giành được vị trí thứ 65 trên bảng xếp hạng Artist 100.

Trong khi đó, ENHYPEN mới đây đã giành được Giải Nhất hạng mục Trình diễn cũng như giải Bonsang tại Lễ trao giải Âm nhạc Hanteo lần thứ 33 năm 2025. Sự công nhận này đến sau những màn trình diễn chất lượng cao của họ tại Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley nổi tiếng toàn cầu và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới WALK THE LINE, thu hút khoảng 676.000 khán giả trên toàn thế giới. Với thành tích này, ENHYPEN đã giành được giải Nhất thứ năm trong sự nghiệp của mình.

Trước đó, ENHYPEN đã chia sẻ lời chúc mừng Tết Nguyên đán đầy năng lượng và những thông điệp hy vọng cho năm Bính Ngọ 2026: "Năm Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu. Năm nay, chúng tôi dự định sẽ có một bước tiến mạnh mẽ với niềm đam mê lớn hơn nữa. Nhóm có 3 thành viên sinh năm Bính Ngọ. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng tôi cảm thấy đây sẽ là một năm mà chúng tôi có thể tiến về phía trước mà không ngừng nghỉ. Chúng tôi hy vọng các bạn được nghỉ ngơi đầy đủ, thưởng thức những món ăn ngon và quan trọng nhất là có một kỳ nghỉ Tết Nguyên đán an lành. Hãy cùng nhau mỉm cười nhiều hơn và tạo nên những ngày hạnh phúc hơn nữa với ENHYPEN trong suốt năm 2026”. Vào nửa đêm cùng ngày, ENHYPEN đã gây bất ngờ cho người hâm mộ bằng việc phát hành video âm nhạc cho ba ca khúc từ mini album thứ bảy THE SIN: VANISH trên kênh YouTube chính thức của nhóm. No Way Back Big Girls Don't Cry được tái hiện dưới dạng phiên bản đầy đủ sau các video chương đã phát hành trước đó. Video âm nhạc cho Stealer cũng được ra mắt, mở rộng thêm đoạn clip đặc biệt được trình chiếu lần đầu tại sự kiện ra mắt album VAMPIRE IS COMING được tổ chức tại Seoul, Hồng Kông và Tokyo.

Tuệ Nghi
#Thành tích Billboard của ENHYPEN #Thành công album 'THE SIN : VANISH' #Giải thưởng âm nhạc quốc tế #Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới #Hoạt động và quảng bá nhóm nhạc #Kỷ niệm năm mới và dự định tương lai #Phát hành video âm nhạc mới #Ảnh hưởng của ENHYPEN trên thị trường âm nhạc toàn cầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục