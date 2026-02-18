Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kanna Hashimoto và Mackenyu Arata cùng câu chuyện thú vị về 'Kỷ lục Guinness Thế giới: Khác thường'

Linh Vân
SVO - Một trong những điều hấp dẫn của 'Kỷ lục Guinness Thế giới' là họ cũng công nhận những kỷ lục bất ngờ và khác thường khiến bạn tự hỏi: 'Ai lại muốn làm điều đó?' hoặc 'Liệu đó có phải là kỷ lục không?'. Kanna Hashimoto và Mackenyu Arata là 2 nghệ sĩ tài năng nhất nằm trong số đó.

Nữ diễn viên hài Watanabe Naomi đã hoàn thành buổi hòa nhạc tại Tokyo Dome vào ngày 11/2 để kỷ niệm 20 năm sự nghiệp trong ngành giải trí, đồng thời được ghi nhận là Kỷ lục Guinness Thế giới. Watanabe đã đạt được kỷ lục về số vé bán ra nhiều nhất cho một chương trình hài kịch của một nữ diễn viên hài độc diễn, và trong khi cần hơn 40.000 vé, cô đã bán được 44.356 vé, thành công lập kỷ lục. Trong khi một số kỷ lục ngoạn mục, như của Watanabe được công nhận thì một trong những điều hấp dẫn của Kỷ lục Guinness Thế giới là họ cũng công nhận những kỷ lục độc đáo và khác thường.

Kanna Hashimoto, người từng gây chú ý với biệt danh "vẻ đẹp ngàn năm có một" khi còn là thành viên nhóm nhạc thần tượng Rev, hiện là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi tiếng nhất. Trên thực tế, chính Hashimoto cũng đang nắm giữ một kỷ lục Guinness thế giới hiếm có. Kanna Hashimoto đã thiết lập kỷ lục đáng kinh ngạc khi lấy được 157 tờ khăn giấy từ một hộp trong vòng một phút, vượt qua kỷ lục trước đó là 140 tờ. Thành tích ấn tượng này được thực hiện trong chương trình tạp kỹ "1-Oku 3000-Mannin no SHOW Channel" phát sóng vào ngày 12/6/2021 trên Nippon TV, giúp cô tạm thời nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về hạng mục này.
Arata Mackenyu hiện là một diễn viên hoạt động tích cực trên toàn cầu. Anh ấy đã lập được một kỷ lục hiếm hoi: Số lượng người đội mũ giấy trực tuyến cùng lúc nhiều nhất. Sự kiện này diễn ra trong một sự kiện quảng bá trực tuyến cho bộ phim do anh đóng vai chính, "Brave: Gunjo Senki", được phát hành năm 2021, trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Arata Mackenyu cùng với các bạn diễn Hirona Yamazaki và Nobuyuki Suzuki, đã đội những chiếc mũ giấy màu vàng, và tổng cộng 122 người tham gia sự kiện trực tuyến đã đồng thời đội mũ và giữ nguyên tư thế trong một thời gian. Đoạn phim được ghi lại đã được một giám khảo kiểm tra kỹ lưỡng, và Kỷ lục Guinness Thế giới đã được chứng nhận thành công. Arata Mackenyu cũng đã đạt được Kỉ lục Guinness thế giới mới với "Cuộc tập họp nhiều người đội mũ rơm nhất".
Anh đã xuất hiện trên sân khấu với vai Zoro trong phiên bản người thật của "One Piece" tại "Osaka Comic Con 2025" vào tháng 5/2025 cùng Emily Rudd (Nami) và khoảng 900 fan để xác lập kỷ lục.
Linh Vân
