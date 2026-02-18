Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đầu năm Bính Ngọ và câu chuyện 'gây sốc' về thu nhập của các YouTuber Hàn

Tuệ Nghi
SVO - Thu nhập bình quân hàng năm của một YouTuber Hàn là 70 triệu won (khoảng 1 tỷ 250 triệu đồng)... Top 1% kiếm được 1,3 tỷ won (khoảng hơn 23 tỷ đồng, tức là gần 2 tỷ đồng/tháng).

Theo báo cáo "Tình hình thu nhập của các cá nhân sáng tạo nội dung từ năm 2020 đến năm 2025" do Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc đệ trình lên nghị sĩ Park Sung Hoon thuộc Đảng Sức mạnh Nhân dân, thành viên Ủy ban Kế hoạch Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thì có 34.806 người thuộc lĩnh vực sáng tạo nội dung truyền thông cá nhân đã nộp tờ khai thuế thu nhập toàn diện năm 2025. Tổng thu nhập được báo cáo là 2.470 tỷ won (khoảng gần 50.000 tỷ đồng), với thu nhập bình quân đầu người khoảng 71 triệu won (khoảng 1,25 tỷ triệu đồng).

Số lượng doanh nghiệp báo cáo nghề nghiệp chính là "người sáng tạo nội dung truyền thông cá nhân" hoặc "người sáng tạo nội dung truyền thông" chỉ là 9.449 vào năm 2020, nhưng đã tăng lên hàng năm kể từ đó, đạt mức 20.000 vào năm 2023, 30.000 vào năm 2024. Thu nhập bình quân đầu người tăng khoảng 25,6% chỉ trong bốn năm, từ 56,51 triệu won. Điều này cho thấy tốc độ tăng trưởng cực nhanh của ngành nghề sáng tạo nội dung.

Khoảng cách thu nhập ngày càng nới rộng ở nhóm người có thu nhập cao nhất. 348 người thuộc nhóm 1% người có thu nhập cao nhất năm trước đã báo cáo tổng thu nhập là 450,1 tỷ won. Thu nhập bình quân đầu người đạt 1,3 tỷ won (khoảng hơn 23 tỷ đồng), tăng gần 70% so với 708,85 triệu won năm 2020. Ngược lại, thu nhập bình quân của 50% người có thu nhập thấp nhất, tức 17.404 người, chỉ là 24,63 triệu won.

Theo nhóm tuổi, những người sáng tạo nội dung ở độ tuổi 30 (15.668 người) có tổng thu nhập là 1.2471 tỷ won, chiếm khoảng một nửa tổng thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người của những người sáng tạo nội dung ở độ tuổi 40 là 86,75 triệu won, cao nhất trong tất cả các nhóm tuổi. Thu nhập bình quân của 12.096 người sáng tạo nội dung từ 29 tuổi trở xuống là 54,35 triệu won.

Tuệ Nghi
#Thu nhập của YouTuber Hàn Quốc #Thống kê thu nhập sáng tạo nội dung #Tăng trưởng số lượng người sáng tạo nội dung #Chênh lệch thu nhập cao thấp #Chính sách thuế và quản lý nội dung

