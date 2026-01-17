Hàn Quốc sẽ thiết lập hệ thống ứng phó hỏa hoạn hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Hàn Quốc dự kiến sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm ra các tuyến đường tối ưu nhất để triển khai lính cứu hỏa và thiết bị.

Theo Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Quốc gia (NPA) Hàn Quốc thì hệ thống ứng phó khẩn cấp 119 dự kiến ​​sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để tìm ra các tuyến đường tối ưu nhất để triển khai lính cứu hỏa và thiết bị.

Theo kế hoạch của NPA, một cơ sở dữ liệu về năng lực chữa cháy trong khu vực sẽ được thiết lập và sử dụng trong việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Điều này sẽ cho phép sĩ quan chỉ huy triển khai các xe cứu hỏa gần nhất đến hiện trường, bất kể báo cáo được gửi đến khu vực nào. Hệ thống ứng phó hiện tại dựa trên thẩm quyền với các cơ quan phòng cháy chữa cháy trong khu vực, nơi báo cáo được gửi đến, là những người ứng phó đầu tiên.

Thông tin thời gian thực được thu thập bởi máy bay không người lái và các thiết bị khác sẽ cung cấp cho trung tâm điều khiển đường đi ước tính của ngọn lửa, cùng với các khuyến nghị về việc điều động các nguồn lực cần thiết để dập tắt đám cháy một cách hiệu quả. NPA cho biết, AI sẽ được sử dụng để phát hiện các đám cháy liên quan đến pin của ô tô điện, loại đám cháy đang ngày càng gia tăng. Các kế hoạch khác bao gồm việc trang bị thiết bị bảo hộ cho lính cứu hỏa, chẳng hạn như camera hình ảnh, mũ bảo hiểm sợi carbon và khung xương hỗ trợ lực.

"Hệ thống ứng phó khẩn cấp sẽ được chuyển đổi thành một hệ thống khoa học dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, thay vì phương pháp dựa vào kinh nghiệm (của các quan chức) như trước đây", Quyền lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia (NPA) Kim Seung-ryong cho biết: "Chúng tôi sẽ nhanh chóng thúc đẩy các mục tiêu này để đảm bảo công nghệ tiên tiến bảo vệ an toàn cho các nhân viên cứu hộ và bảo vệ người dân".

