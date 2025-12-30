Coupang bồi thường cho mỗi khách hàng một phiếu quà tặng trị giá 50.000 won, gây tranh cãi

SVO - Coupang, công ty đã chịu tổn thất nặng nề do rò rỉ thông tin cá nhân, vừa công bố kế hoạch bồi thường cho khách hàng trị giá 1.600 tỷ won (khoảng 1,5 tỷ đôla), dưới hình thức phiếu quà tặng trị giá 50.000 won mỗi người, gây tranh cãi về tính chân thành của nó.

Coupang sẽ tặng mỗi khách hàng trong số 33,7 triệu người có thông tin cá nhân bị rò rỉ một phiếu quà tặng trị giá 50.000 won (chưa đến 1 triệu đồng), bắt đầu từ ngày 15/1/2026. Chương trình này áp dụng cho tất cả khách hàng, bao gồm thành viên WoW, khách hàng thông thường và những người đã hủy tư cách thành viên. Đối với những người đã hủy tư cách thành viên, công ty dự định sẽ gửi tin nhắn hướng dẫn cách đổi phiếu quà tặng.

Ông Harold Rogers - Giám đốc điều hành tạm thời của Coupang Hàn Quốc cho biết: "Tất cả nhân viên Coupang đều vô cùng quan tâm và lo lắng trước sự việc rò rỉ thông tin cá nhân gần đây đã gây ra cho khách hàng. Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch bồi thường này như một biện pháp có trách nhiệm đối với khách hàng của mình".

Phiếu quà tặng sẽ được chia thành bốn loại: Phiếu quà tặng 5.000 won dùng cho tất cả sản phẩm của Coupang, phiếu quà tặng 5.000 won dùng cho Coupang Eats, phiếu quà tặng 20.000 won dùng cho các sản phẩm của Coupang Travel, và phiếu quà tặng 20.000 won dùng cho các sản phẩm Aluxe.

Tuy nhiên, việc mua các sản phẩm du lịch của Coupang Travel hoặc các sản phẩm thời trang và làm đẹp của Coupang Allux chỉ bằng các phiếu quà tặng được phát hành là gần như không thể, điều này khiến cho việc bồi thường thiệt hại do vụ rò rỉ thông tin cá nhân gây ra vẫn chưa chắc chắn.

Hôm qua, Chủ tịch Coupang, ông Kim Beom Seok, đã đưa ra lời xin lỗi chính thức đầu tiên, tròn một tháng sau khi vụ rò rỉ dữ liệu được tiết lộ: "Vụ rò rỉ dữ liệu đã khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi và lo lắng về sự an toàn của thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi vô cùng thất vọng vì đã không thể truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và trực tiếp ngay từ đầu sự việc". Tuy nhiên, ông cũng thông báo rằng, sẽ không xuất hiện tại phiên điều trần của Quốc hội tuần này, với lý do đang ở nước ngoài.