Thế hệ Gen Z đối mặt với 'đại khủng hoảng việc làm' khi các tập đoàn toàn cầu ưu tiên AI thay vì tuyển dụng nhân sự mới

SVO - Một nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn Anh (British Standards Institution) tại 7 quốc gia cho thấy, cứ 4 nhà quản lý thì có một người tin rằng, các công việc ở cấp độ đầu vào có thể được tự động hóa để cắt giảm chi phí.

Theo một nghiên cứu về các nhà lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu, những người trẻ mới bước chân vào thị trường lao động đang phải đối mặt với một “cuộc khủng hoảng việc làm” khi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đang ưu tiên tự động hóa bằng AI để bù đắp khoảng trống kỹ năng và cắt giảm nhân sự, thay vì đào tạo nhân viên trẻ mới vào nghề.

Theo khảo sát với hơn 850 lãnh đạo doanh nghiệp tại 7 quốc gia Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Úc, Trung Quốc và Nhật Bản, thì có tới 41% cho biết, AI đang giúp họ giảm số lượng nhân viên. Gần 1/3 (31%) người tham gia khảo sát cho biết tổ chức của họ đang cân nhắc sử dụng giải pháp AI trước khi nghĩ đến việc tuyển người và 2/5 dự đoán xu hướng này sẽ trở nên phổ biến trong vòng 5 năm tới.

Trong bối cảnh thị trường lao động đang dần chững lại, 1/4 số lãnh đạo cho biết, họ tin rằng, toàn bộ hoặc hầu hết các công việc do nhân viên mới đảm nhiệm đều có thể được thực hiện bằng AI, cho thấy những thách thức lớn mà thế hệ Gen Z (sinh từ năm 1997 đến 2012) đang phải đối mặt.

Phân tích của BSI từ các báo cáo thường niên của doanh nghiệp cho thấy, từ “tự động hóa” xuất hiện với tần suất gần gấp bảy lần so với các từ “nâng cao kỹ năng” hoặc “tái đào tạo”.

Susan Taylor Martin - Giám đốc điều hành của BSI cho biết: AI mang đến cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp trên toàn cầu, nhưng trong khi theo đuổi năng suất và hiệu quả cao hơn, chúng ta không được quên rằng, con người mới là yếu tố cốt lõi thúc đẩy sự tiến bộ. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, việc cân bằng giữa tận dụng tối đa tiềm năng của AI và phát triển một lực lượng lao động bền vững chính là thách thức lớn nhất của thời đại. Cần có một tầm nhìn dài hạn và đầu tư nghiêm túc vào con người song song với đầu tư vào công cụ AI, để đảm bảo việc làm ổn định và năng suất.

Ngoài ra, 2/5 (39%) nhà lãnh đạo cho biết, các vị trí ở cấp độ đầu vào đã bị cắt giảm hoặc loại bỏ do hiệu quả mà AI mang lại trong việc thực hiện các nhiệm vụ như nghiên cứu, hành chính hoặc chuẩn bị báo cáo. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát cho rằng, họ cảm thấy may mắn vì đã bắt đầu sự nghiệp trước khi AI trở nên phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, cũng có 53% tin rằng lợi ích mà AI mang lại cho doanh nghiệp sẽ vượt trội hơn so với những xáo trộn mà nó gây ra cho lực lượng lao động.

Trong bối cảnh một loạt các nhà tuyển dụng lớn thậm chí bao gồm cả BT, Amazon và Microsoft đã tuyên bố trong những tháng gần đây rằng, những tiến bộ trong AI có thể khiến họ phải cắt giảm việc làm, trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành mối quan tâm đặc biệt nhất hiện nay của người lao động trong độ tuổi từ 25 đến 34, với gần 2/3 (62%) số người được khảo sát cho biết họ lo lắng về vấn đề này.

Theo lãnh đạo các doanh nghiệp được khảo sát, AI đang được các công ty tại Vương quốc Anh nhanh chóng áp dụng và có tới 3/4 (76%) kỳ vọng những công cụ mới này sẽ mang lại lợi ích rõ rệt cho tổ chức của mình trong vòng 12 tháng tới. Các doanh nghiệp cho biết, họ chủ yếu đầu tư vào AI nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc, đồng thời cắt giảm chi phí và bù đắp khoảng trống về kỹ năng trong lực lượng lao động.

Một khảo sát riêng biệt gần đây của Đại hội Công đoàn Anh (Trades Union Congress) cho thấy, một nửa số người trưởng thành tại Vương quốc Anh lo ngại về tác động của AI đối với công việc của họ, sợ rằng công nghệ này có thể thay thế hoặc làm thay đổi công việc hiện tại. Thị trường lao động Anh trong những tháng gần đây đang có dấu hiệu chững lại, tăng trưởng tiền lương cũng đã chậm lại, trong khi tỷ lệ thất nghiệp chính thức của nước này đã lên mức cao nhất trong vòng 4 năm qua, là 4,7%. Tuy nhiên, phần lớn các nhà kinh tế cho rằng, xu hướng này không xuất phát từ việc gia tăng đầu tư vào AI. Trong khi đó, có lo ngại đang lớn dần rằng, thị trường chứng khoán có thể đang hình thành “bong bóng” do mức định giá quá cao của các công ty AI, có nguy cơ dẫn đến sụp đổ thị trường trong tương lai.