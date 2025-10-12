Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sao chổi khổng lồ đang di chuyển qua Hệ Mặt Trời có thể là công nghệ của người ngoài hành tinh

Ly Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Một sao chổi đang di chuyển từ ngoài Hệ Mặt Trời và hướng về Trái Đất được cho là có kích thước lớn hơn nhiều so với những gì các nhà khoa học từng dự đoán.

Avi Loeb cho rằng, sao chổi này thậm chí có thể là một vật thể của công nghệ ngoài hành tinh chứ không đơn thuần là một thiên thể tự nhiên, bởi nó có khối lượng hơn 33 tỷ tấn và đường kính ít nhất 5 km.

Vật thể này, được đặt tên là 3I/ATLAS, là vật thể liên sao thứ ba từng được phát hiện, sau Oumuamua (2017) và 2I/Borisov (2019). Trong một bài viết trên Medium, nhà vật lý thiên văn cho biết dữ liệu và phép đo mới cho thấy, nhân sao chổi nặng hơn nhiều so với ước tính ban đầu.

3I/ATLAS được quan sát lần đầu vào tháng 7/2025, với các dữ liệu cho thấy nó đang giải phóng một lượng lớn carbon dioxide và bụi khi lao về phía Mặt Trời. Loeb và cộng sự tính toán được rằng, sự dịch chuyển “phi hấp dẫn” nhẹ trong quỹ đạo của nó, do hiện tượng “thoát khí”, cho thấy khối lượng của sao chổi này phải lớn hơn rất nhiều so với các mô hình ban đầu. So với 3I/ATLAS, Oumuamua chỉ dài khoảng 0.25 và Borisov khoảng 0.6 dặm: “Điều này khiến 3I/ATLAS nặng gấp ba đến năm bậc so với hai vật thể liên sao từng được quan sát trước đây".

screenshot-2025-09-30-130558.png

Sao chổi này sẽ bay cách quỹ đạo sao Hỏa khoảng 1.67 triệu dặm, đồng thời tiến gần cả sao Mộc và sao Kim. Loeb đã kêu gọi NASA hướng camera HiRISE trên tàu thăm dò Mars Reconnaissance Orbiter về phía vật thể này, vì chỉ cần một điểm sáng duy nhất cũng đủ giúp tinh chỉnh ước tính kích thước thực của nó: “Chúng ta không nên vội vàng kết luận về bản chất của 3I/ATLAS chỉ dựa vào thành phần hóa học bên ngoài, cũng giống như việc không thể đánh giá một cuốn sách chỉ qua bìa của nó”, Loeb nhấn mạnh.

Ly Ly
