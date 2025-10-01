Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Nhà vệ sinh vận hành bằng nấm' đầu tiên trên thế giới có thể thay thế những buồng vệ sinh di động

SVO - Trong chương trình thử nghiệm này, nấm sẽ loại bỏ mùi hôi của nhà vệ sinh.

Các nhà nghiên cứu tại ĐH British Columbia (UBC), Canada, đã đưa ra một giải pháp: MycoToilet – nhà vệ sinh không dùng nước, vận hành nhờ nấm đầu tiên trên thế giới. Chiếc toilet này sử dụng hệ nấm sợi (mạng rễ của nấm) để biến chất thải con người thành phân hữu cơ, có thiết kế thân thiện với người ngồi xe lăn và chỉ cần bảo dưỡng 4 lần mỗi năm. Nhóm nghiên cứu tin rằng MycoToilet có tiềm năng ứng dụng lớn tại công viên, vùng sâu vùng xa và các nước đang phát triển.

Joseph Dahmen, trưởng dự án và giảng viên tại trường Kiến trúc & Kiến trúc Cảnh quan UBC, cho biết: “Chúng tôi muốn biến một thói quen hằng ngày mà ai cũng biết thành một trải nghiệm dễ chịu, gợi nhắc con người về mối liên kết với các chu trình sinh thái. Nhà vệ sinh thường gắn liền với những định kiến tiêu cực. Chúng tôi hướng tới một hệ thống sạch sẽ, thoải mái và dễ sử dụng”.

Cấu trúc nhà vệ sinh gồm những tấm gỗ với lớp vỏ ngoài bằng gỗ tuyết tùng chống mục, kháng khuẩn, mái xanh và một quạt tiết kiệm điện để lưu thông không khí. Hệ thống sẽ tách chất thải rắn và lỏng, chất rắn được dẫn vào ngăn có lót nấm sợi. Tại đây, vi sinh vật phân hủy chất thải rắn thành phân hữu cơ, còn nấm hấp thụ mùi hôi.

Nhà sinh thái học vi sinh Steven Hallam (UBC) giải thích: “Nấm có khả năng tuyệt vời trong việc phân hủy sinh khối, bao gồm cả chất thải của người và động vật. Chúng sản xuất enzyme để chuyển đổi vật chất thành các hợp chất đơn giản hơn, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng vi sinh tăng tốc quá trình phân hủy. Hệ thống không cần bổ sung nước, điện hay hóa chất.” Nghiên cứu cho thấy lớp lót nấm sợi có thể loại bỏ hơn 90% các hợp chất gây mùi.

MycoToilet đã chính thức ra mắt tại Vườn Bách thảo UBC vào ngày 26/9 trong một chương trình thử nghiệm kéo dài 6 tuần. Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi cách vi sinh vật cải thiện quá trình ủ phân hiếu khí (có oxy) với sự hỗ trợ của nấm, giúp tránh được mùi khó chịu vốn thường xuất hiện trong quá trình ủ kỵ khí (không có oxy).

Khi vận hành hết công suất, nhóm nghiên cứu ước tính MycoToilet có thể tạo ra khoảng 600 lít đất hữu cơ và 2.000 lít phân bón lỏng mỗi năm. Đây là một giải pháp “hai trong một”: Vừa xử lý chất thải, vừa tạo ra nguồn phân bón thân thiện, góp phần giảm bớt sự phụ thuộc vào các loại phân hóa học có thể gây hại.

