Tòa án ra phán quyết: Meta được phép tiếp tục sở hữu WhatsApp và Instagram trong phiên xử chống độc quyền

Theo CNBC, thẩm phán James Boasberg tại Washington D.C. đã kết luận rằng, FTC không chứng minh được cáo buộc cho rằng Meta đã duy trì thế độc quyền trên các nền tảng mạng xã hội: “Cho dù Meta từng nắm giữ quyền lực độc quyền trong quá khứ hay không, cơ quan này vẫn phải chứng minh rằng, công ty tiếp tục duy trì quyền lực đó ở thời điểm hiện tại. Phán quyết của tòa hôm nay khẳng định FTC đã không làm được điều đó”.

Các đại diện của Meta cho rằng, phán quyết của Thẩm phán Boasberg khẳng định, mạng xã hội vẫn là một thị trường cạnh tranh. Năm 2021, Boasberg từng bác bỏ vụ kiện với lý do thiếu bằng chứng, cho thấy Facebook nắm “quyền lực thị trường” trên lĩnh vực mạng xã hội. FTC sau đó đã sửa đổi và nộp lại đơn kiện vào tháng 8/2021, bổ sung thêm thông tin chi tiết về dữ liệu người dùng và so sánh với các đối thủ, bao gồm Snapchat, mạng xã hội Google+ (đã ngừng hoạt động) và Myspace. FTC lập luận rằng Meta đã thực hiện chiến lược “mua lại hoặc loại bỏ” nhằm độc quyền mạng xã hội, thể hiện qua việc hãng trả giá cao hơn giá trị thực để mua Instagram vào năm 2012 và thâu tóm WhatsApp vào năm 2014. FTC cho rằng, cách duy nhất để giải quyết tình trạng độc quyền mà họ cáo buộc là buộc Meta tách Instagram và WhatsApp thành những công ty độc lập. Thẩm phán Boasberg nhận định, thị trường mạng xã hội đã thay đổi đáng kể trong vòng 5 năm kể từ khi cơ quan liên bang này lần đầu cáo buộc Meta độc quyền: “Dù trước đây có thể hợp lý khi phân chia các ứng dụng thành những thị trường riêng biệt như mạng xã hội và truyền thông xã hội, nhưng ranh giới đó nay đã bị xóa bỏ”. Ông dẫn chứng sự trỗi dậy của TikTok và mô tả nền tảng này là “đối thủ mạnh nhất của Meta,” cho thấy thị trường mạng xã hội vẫn mang tính cạnh tranh.

Trong phiên tòa kết thúc hồi tháng Năm, đội ngũ pháp lý của Meta lập luận rằng, họ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ và việc mua lại WhatsApp và Instagram là vì đây là những sản phẩm chất lượng, dễ mua hơn là tự phát triển bản sao. Trong quá trình xét xử, CEO Meta Mark Zuckerberg thẳng thắn thừa nhận, việc mua Instagram dễ dàng hơn so với việc tạo ra một sản phẩm mới để cạnh tranh trực tiếp với nền tảng này.