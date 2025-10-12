Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Công nghệ

Google News

Loài sinh vật đáng gờm này có khả năng giết chết khối u não

Ly Ly

SVO - Không như hóa trị, 'cú chích' của bọ cạp có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư mà không làm hại các tế bào thường.

Trong chương trình truyền hình thực tế Fear Factor, bọ cạp thường được đưa ra để hù dọa thí sinh. Khi những sinh vật với chiếc đuôi giương nọc, tim khán giả cũng phải đập loạn nhịp. Dù thí sinh đều an toàn, nhưng bọ cạp, cùng với rết hay nhện, vẫn mang 'tiếng xấu'.

Những định kiến này đang dần thay đổi. Một nhóm nhà nghiên cứu tại City of Hope, mạng lưới trung tâm nghiên cứu ung thư ở Mỹ, đã chứng minh rằng, bọ cạp không chỉ đáng sợ mà còn có thể hữu ích cho con người. Vài năm trước, họ công bố trên tạp chí Science Translational Medicine một phương pháp điều trị khối u não mới dựa trên nọc độc bọ cạp.

Cụ thể, nhóm đã sử dụng loài bọ cạp tử (deathstalker) sống ở Bắc Phi và Trung Đông. Họ sử dụng chlorotoxin, một thành phần trong nọc độc đã được biến đổi gen, có khả năng nhận diện tế bào khối u, đặc biệt là u nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma). Đây là loại u não phổ biến và nguy hiểm bậc nhất, khó điều trị vì các khối u thường rải rác khắp não. Chlorotoxin được kỳ vọng sẽ hoạt động như radar, dẫn đường cho tế bào lympho T, hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể, tìm đúng chỗ để tấn công.

“Cũng giống như cách bọ cạp dùng nọc để hạ gục con mồi, chúng tôi dùng chlorotoxin để hướng tế bào lymphoT tiêu diệt tế bào ung thư,” TS Michael Barish, chủ nhiệm Khoa Sinh học Phát triển và Tế bào gốc tại City of Hope giải thích.

Đáng chú ý, “nọc độc” (venom) và “chất độc” (poison) không phải là một, dù thường bị dùng lẫn lộn. Chất độc có thể xâm nhập qua da, tiêu hóa hoặc hô hấp, như cây thường xuân độc hay ếch phi tiêu. Trong khi đó, nọc độc phải vào máu qua vết cắn hoặc chích. Chính độc tố này vừa giúp động vật khống chế con mồi, vừa có khả năng điều hòa quá trình phức tạp trong cơ thể người, mở ra tiềm năng ứng dụng trong y học.

scorpio.jpg

Thực tế, việc sử dụng nọc độc trong chữa bệnh không mới. Ở La Mã cổ đại, thầy thuốc đã dùng nọc rắn để chữa bệnh đậu mùa, phong hay sốt. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, vết cắn rắn đuôi chuông có thể làm dịu cơn co giật động kinh, và nọc độc hiện nay vẫn được dùng để sản xuất thuốc kháng độc.

Liệu pháp với chlorotoxin là một biến thể của CAR-T, phương pháp miễn dịch sử dụng chính tế bào của cơ thể để chống ung thư. Khác với hóa trị, vốn tấn công trực tiếp và nhanh chóng vào cả tế bào ung thư lẫn tế bào khỏe mạnh thì liệu pháp miễn dịch giúp hệ miễn dịch “thông minh” hơn, nhắm trúng mục tiêu nhưng thường chậm và hiệu quả không đồng đều.

Nghiên cứu gần đây của City of Hope, công bố tháng 8/2025 trên Cell Reports Medicine, báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I. Phương pháp này gây ít tác dụng phụ, và 3 trong số 4 bệnh nhân (75%) có tình trạng ổn định sau ba đợt điều trị. Tuy nhiên, cả 4 đều qua đời do bệnh tiến triển, ba người sống dưới sáu tháng, một người sống hơn 20 tháng sau phẫu thuật. Dù vậy, nhóm nghiên cứu vẫn lạc quan, nhấn mạnh rằng cỡ mẫu nhỏ chưa đủ để kết luận, nhưng kết quả đã mở đường cho nghiên cứu sâu hơn. Họ hiện tiếp tục thử nghiệm nhằm tăng hiệu quả điều trị trong tương lai.

Từ y học cổ đại đến khoa học hiện đại, nọc độc luôn mang lại nhiều hứa hẹn. Và biết đâu trong những thử nghiệm lâm sàng tới đây, chính loại chất độc này lại nắm giữ chìa khóa để con người chiến thắng ung thư.

Ly Ly
Popular Mechanics
#Ứng dụng nọc độc trong y học #Điều trị ung thư não #Chlorotoxin và tế bào ung thư #Liệu pháp miễn dịch chống ung thư #Tiềm năng của nọc độc trong y học #Khác biệt giữa chất độc và nọc độc #Nghiên cứu lâm sàng về điều trị ung thư #Lịch sử sử dụng nọc độc trong y học cổ đại #Tiến bộ trong điều trị u não #Phát triển phương pháp điều trị mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục