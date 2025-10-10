Tỷ lệ ung thư ở người trẻ đang gia tăng nhưng chúng ta nên lo lắng đến mức nào?

SVO - Trong số tám loại ung thư có tốc độ gia tăng nhanh nhất mà các nhà nghiên cứu xem xét, chỉ có hai loại ghi nhận số ca tử vong tăng lên.

Số ca ung thư mới đang gia tăng ở người trẻ, khiến cả bệnh nhân và bác sĩ lo ngại về nguyên nhân. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy sự gia tăng các ca ung thư khởi phát sớm chủ yếu xuất phát từ việc tầm soát được cải thiện và tiến hành thường xuyên hơn, trong khi tỷ lệ tử vong ở nhóm người trẻ hầu như không thay đổi.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, đã so sánh tỷ lệ chẩn đoán mới trong ba thập kỷ qua với tỷ lệ tử vong của các loại ung thư gia tăng nhanh nhất ở người trưởng thành dưới 50 tuổi.

Trong số tám loại ung thư mà nhóm nghiên cứu phân tích, chỉ có hai loại ung thư đại trực tràng và ung thư nội mạc tử cung ghi nhận số ca tử vong gia tăng. Các loại ung thư khác được xem xét gồm có tuyến giáp, hậu môn, tuyến tụy, thận, đa u tủy và ruột non. Dù tỷ lệ mắc ung thư vú và thận có xu hướng tăng, nhưng tỷ lệ tử vong ở mọi nhóm tuổi lại giảm trong những năm gần đây.

Tiến sĩ H. Gilbert Welch, nhà nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm Phẫu thuật và Y tế Công cộng thuộc bệnh viện Mass General Brigham và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết, việc bác sĩ tìm kiếm ung thư kỹ càng hơn tất yếu dẫn đến việc phát hiện nhiều ca hơn. Ông nói: “Không phải ngoài kia có thêm nhiều ung thư hơn, mà là chúng ta đang tìm thấy những thứ vốn đã tồn tại từ lâu. Điều này đặc biệt đúng với ung thư tuyến giáp và thận”. Sự gia tăng của tình trạng “soi xét chẩn đoán kỹ ” ung thư đã góp phần làm tăng số ca bệnh được ghi nhận. Ông cho biết: “Về cơ bản, điều đang diễn ra là mọi người được xét nghiệm nhiều hơn, và các xét nghiệm hiện nay cũng chính xác hơn, có thể phát hiện ra những bất thường ngày càng nhỏ. Điều này chủ yếu chỉ đơn giản là làm lộ ra những thứ vốn đã tồn tại từ trước.”

Tuy nhiên, TS Ahmed Jemal - Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giám sát, phòng ngừa và nghiên cứu dịch vụ y tế tại Hiệp hội Ung thư Mỹ cho rằng, không thể giải thích sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh chỉ bằng việc tầm soát nhiều hơn và tốt hơn. Một số nguyên nhân khác là chế độ ăn uống, béo phì và ít vận động. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các phương pháp điều trị không cần thiết, như phẫu thuật, xạ trị hoặc hóa trị đối với những ca ung thư không “có ý nghĩa lâm sàng” có thể gây nhiều gánh nặng cho bệnh nhân trẻ tuổi. Ung thư được coi là “có ý nghĩa lâm sàng” khi nó nguy hiểm và có thể lây lan nếu không được điều trị.

TS Philippe E. Spiess - Trưởng khoa Phẫu thuật tại Trung tâm Ung thư Moffitt (Tampa, Florida, Hoa Kỳ) cho biết, khía cạnh tâm lý – xã hội của ung thư cũng là một hệ quả quan trọng: “Khi một bệnh nhân biết rõ rằng trong cơ thể mình có một khối u, thì bản thân việc nhận thức đó đã tạo ra một gánh nặng đáng kể”.

Theo Spiess, thay vì can thiệp vào mọi trường hợp ung thư được phát hiện, điều quan trọng là bác sĩ phải đánh giá xem ung thư của bệnh nhân có nguy hiểm và có khả năng gây hại hay không. Nếu khối u đủ nhỏ để được coi là không gây tử vong, bác sĩ nên phối hợp với bệnh nhân trong việc theo dõi và đánh giá rủi ro thường xuyên. Ông nhấn mạnh: “Miễn là bệnh nhân cam kết quan sát và giám sát, tôi nghĩ rằng, về cơ bản, họ sẽ không mất đi điều gì cả”.