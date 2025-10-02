Mật ong kết hợp với muối giúp tăng hiệu quả tập thể dục mỗi ngày, công thức kết hợp kỳ lạ đang 'gây sốt'

Chìa khóa cho một buổi tập hiệu quả có thể đang nằm ngay trong tủ bếp của bạn. Một trào lưu lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, việc ăn một thìa mật ong pha chút muối trước khi đến phòng tập sẽ giúp tăng năng lượng.

Nhiều người cho rằng, sự kết hợp này có tác dụng tương tự như các thực phẩm bổ sung trước tập luyện, vốn được thiết kế để nâng cao hiệu suất thể chất và mức năng lượng khi vận động. Các nhà sáng tạo nội dung và influencer trên TikTok đã quay video bản thân rót mật ong lên thìa, thậm chí lên mu bàn tay, rắc thêm muối và dùng hỗn hợp này trước khi đến phòng tập.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, chuyên gia dinh dưỡng Robin DeCicco xác nhận rằng, phương này “hoàn toàn hợp lý” như một cách tăng năng lượng trước tập luyện: