Mật ong kết hợp với muối giúp tăng hiệu quả tập thể dục mỗi ngày, công thức kết hợp kỳ lạ đang 'gây sốt'

Chìa khóa cho một buổi tập hiệu quả có thể đang nằm ngay trong tủ bếp của bạn. Một trào lưu lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, việc ăn một thìa mật ong pha chút muối trước khi đến phòng tập sẽ giúp tăng năng lượng.
Nhiều người cho rằng, sự kết hợp này có tác dụng tương tự như các thực phẩm bổ sung trước tập luyện, vốn được thiết kế để nâng cao hiệu suất thể chất và mức năng lượng khi vận động. Các nhà sáng tạo nội dung và influencer trên TikTok đã quay video bản thân rót mật ong lên thìa, thậm chí lên mu bàn tay, rắc thêm muối và dùng hỗn hợp này trước khi đến phòng tập.
Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital, chuyên gia dinh dưỡng Robin DeCicco xác nhận rằng, phương này “hoàn toàn hợp lý” như một cách tăng năng lượng trước tập luyện:
Sự kết hợp trên hòa trộn một loại carbohydrate chuyển hóa nhanh với natri, cả hai đều được cho là có lợi cho một buổi tập hiệu quả. Thông thường, người ta khuyên nên ăn một món ăn nhẹ giàu carbohydrate (thường kết hợp với chút protein hoặc một ít chất béo tốt) trước khi tập luyện để giúp tăng năng lượng bền vững và hỗ trợ tái tạo cơ bắp, nên cách này chỉ đơn giản là dùng mật ong làm nguồn carbohydrate. Về cơ bản, một ít sốt táo hoặc nước trái cây cũng có thể dùng tương tự như mật ong. Nhưng mật ong được cơ thể hấp thụ nhanh chóng vào máu và dễ chuyển hóa. Tuy nhiên, không nên chỉ sử dụng mật ong và muối trước khi tập luyện. Việc thêm một món ăn nhẹ giàu dưỡng chất hơn, chẳng hạn như bánh quy nguyên hạt kèm cá ngừ hoặc chuối ăn với bơ đậu phộng, có thể cung cấp nhiều năng lượng hơn.Những loại đồ ăn nhẹ này sẽ giúp cung cấp năng lượng suốt cả buổi tập. Bạn có thể ăn chúng từ một đến hai giờ trước khi tập, sau đó dùng mật ong và muối ngay trước buổi tập. Bạn cũng nên bổ sung nước điện giải trước, trong và sau khi tập luyện để tránh mất nước, đặc biệt nếu buổi tập ra nhiều mồ hôi. Bạn cũng có thể thêm một chút muối biển vào nước cùng với nước dừa hoặc nước trái cây và nhận được lợi ích tương tự như mật ong, chỉ trừ phần chất chống oxy hóa có trong mật ong.