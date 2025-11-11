Mẫu ghế robot kỳ lạ hình con cua có thể đưa bạn di chuyển khắp nhà, thậm chí giúp lên xe ô tô một cách dễ dàng

SVO - Chiếc ghế robot nhỏ gọn này giúp những người gặp khó khăn có thể di chuyển dễ dàng qua các địa hình phức tạp, nơi mà các thiết bị có bánh xe thông thường không thể tiếp cận được.

Một chiếc ghế robot được ra mắt tại Triển lãm Japan Mobility Show 2025 có khả năng di chuyển linh hoạt trên các địa hình phức tạp nhờ bốn chân khớp nối.

Dù vẫn đang ở giai đoạn nguyên mẫu, chiếc ghế robot này được thiết kế nhằm giúp người khuyết tật hoặc người gặp khó khăn trong di chuyển có thể leo cầu thang hoặc vượt qua những chướng ngại vật mà xe lăn thông thường không thể vượt qua. Ngoài ra, nó còn có thể nâng người dùng lên, giúp họ dễ dàng vào ô tô hoặc các phương tiện giao thông công cộng nhờ bệ nâng ở vị trí cao.

Sản phẩm có tên Walk Me, do Toyota phát triển, được trang bị bốn chân gấp gọn và một ghế ngồi hỗ trợ tư thế chuẩn. Các chân được bọc trong lớp vật liệu mềm nhiều màu sắc, vừa bảo vệ các bộ phận nhạy cảm bên trong như cảm biến và động cơ khỏi hư hại, vừa mang lại vẻ ngoài thân thiện và dễ tiếp cận cho thiết bị.

Bốn chân của robot hoạt động hoàn toàn độc lập, mỗi chân có thể gập, nâng hoặc xoay linh hoạt để tăng khả năng di chuyển và giữ thăng bằng. Khi không sử dụng, các chân có thể gấp gọn gàng vào thân robot, giúp dễ dàng cất vào ô tô hoặc vali để mang theo. Hệ thống này còn có khả năng tự mở và cân bằng mà không cần sự trợ giúp của người dùng.

Được mô tả như một “xe lăn tự động”, robot này được trang bị hàng loạt công nghệ tiên tiến cho phép nó di chuyển qua những địa hình phức tạp bằng cách mô phỏng chuyển động của các loài động vật bốn chân, chẳng hạn như cua. Hệ thống của Walk Me bao gồm cảm biến LiDAR — sử dụng tia laser để đo khoảng cách và tạo bản đồ 3D chính xác, chi tiết về môi trường xung quanh. Nhờ đó, robot có thể phát hiện và tránh chướng ngại vật, cũng như di chuyển ổn định trên bề mặt gồ ghề.

Khi leo cầu thang, robot sẽ dò độ cao của bậc bằng hai chân trước, sau đó dùng hai chân sau để đẩy toàn bộ thân lên. Thiết bị còn được trang bị radar chống va chạm, giúp tránh tiếp xúc với người hoặc vật thể xung quanh.

Ngoài ra, Walk Me còn có cảm biến trọng lượng tích hợp, đảm bảo người dùng luôn ở tư thế ngồi ổn định. Các kỹ sư của Toyota đã nghiên cứu cách con người di chuyển tự nhiên khi leo cầu thang hoặc vượt chướng ngại vật, cũng như cách họ phân bổ trọng lượng cơ thể. Nhờ đó, nếu robot phát hiện mất cân bằng, nó sẽ tự động điều chỉnh cả bốn chân và độ nghiêng của ghế, giúp người dùng vẫn thoải mái và an toàn tuyệt đối.

Thiết bị cũng được trang bị nhiều tùy chọn điều khiển thủ công. Người dùng có thể điều hướng hướng di chuyển thông qua tay cầm gắn trên ghế, hoặc sử dụng giao diện kỹ thuật số với các nút bấm điều khiển chính xác từng chuyển động. Ngoài ra, Walk Me còn có thể nhận lệnh bằng giọng nói, với các điểm đến được cài sẵn như “phòng khách” hay lệnh điều chỉnh tốc độ như “chậm hơn” hoặc “nhanh hơn”. Thiết bị được cung cấp năng lượng bởi một pin đặt ẩn phía sau ghế, đủ để vận hành suốt cả ngày. Pin có thể được sạc lại qua ổ cắm điện thông thường qua đêm.

Walk Me là một phần trong dòng sản phẩm trưng bày của Toyota tại Triển lãm Tokyo Mobility Show, bên cạnh mẫu ô tô tự hành dành cho trẻ em và một mẫu “xe lăn địa hình” được ví như chiếc Land Cruiser thu nhỏ, với lốp siêu bền, khung gầm chắc chắn có thể di chuyển trên mọi loại địa hình. Theo Top Gear, cảm hứng cho mẫu xe lăn địa hình này đến từ chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda, người ở tuổi 69 vẫn muốn có thể “drift, xoay vòng và đua địa hình ngay cả khi nghỉ hưu".