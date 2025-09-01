Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trên VTV1, rạp chiếu phim và 150 màn hình lớn

SVO - Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng trực tiếp từ 6h sáng ngày 2/9 trên kênh VTV1. Nhiều rạp chiếu phim và điểm công cộng tại Hà Nội cũng đồng thời tổ chức tiếp sóng.

Theo kế hoạch, chương trình trực tiếp kéo dài hơn 3 giờ, từ 6h đến 9h15. Phần mở đầu (6h - 6h25) giới thiệu không khí chuẩn bị tại Quảng trường Ba Đình và điểm lại các cuộc diễu binh, diễu hành trong lịch sử. Từ 6h25 đến 8h45 là Lễ kỷ niệm chính thức cùng màn diễu binh, diễu hành quy mô lớn. Khoảng thời gian 8h45 - 9h15 dành cho hậu trường tập luyện và không khí sau lễ.

Truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh trên VTV1, rạp chiếu phim và 150 màn hình lớn. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Đài Truyền hình TP. HCM tiếp sóng trực tiếp từ 6h đến 9h. Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phát sóng với các bình luận, phân tích chuyên sâu về khí tài, lực lượng và ý nghĩa từng khối diễu binh. Các kênh mạng xã hội chính thức của Báo điện tử Chính phủ và Đài Truyền hình Việt Nam cũng đồng loạt phát trực tuyến.

Ngoài hình thức theo dõi qua truyền hình và trực tuyến, một số cụm rạp chiếu phim như CGV, Beta và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia sẽ chiếu trực tiếp toàn bộ chương trình.

Tại Hà Nội, thành phố đã lắp đặt 22 màn hình LED cỡ lớn tại 18 vị trí trung tâm để phục vụ người dân. Ngoài ra, hơn 130 màn hình hiện có tại trường học, cơ quan, sân vận động và nhiều điểm công cộng cũng được huy động, kết hợp cùng hệ thống xã hội hóa để phát sóng.

Người dân có thể xem qua màn LED cỡ lớn đặt tại 18 vị trí trung tâm. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Hệ thống loa truyền thanh dọc tuyến diễu binh, dài khoảng 10 km, được thuê mới nhằm bảo đảm phát đồng bộ nhạc nghi lễ, hành khúc và hiệu lệnh. Giải pháp này vừa tạo thuận tiện cho người dân tiếp cận sự kiện, vừa giảm tình trạng tập trung đông người tại Quảng trường Ba Đình, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 không chỉ là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại mà còn là dịp để lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, hướng về chặng đường lịch sử 80 năm của đất nước.