Trào lưu ‘Người vô gia cư AI’ là gì và tại sao cảnh sát lại cảnh báo?

SVO - Một trò đùa AI mới đầy kỳ quặc đang khiến cư dân mạng hoang mang. Trò này tạo ra những hình ảnh siêu thực về một người đàn ông giả, lôi thôi, xuất hiện bất ngờ trong nhà, trường học và nơi làm việc của bạn.

Một trào lưu mới trên mạng xã hội đang khiến cư dân mạng hoang mang, khi xuất hiện hình ảnh một người vô gia cư giả, trong những không gian quen thuộc hằng ngày của bạn. Những hình ảnh này, sau đó, được chia sẻ với bạn bè và người thân nhằm tạo cảm giác 'sốc'. Mặc dù chỉ là trò đùa, nhiều người xem vẫn hoảng sợ hoặc tức giận, trước khi nhận ra tất cả chỉ là giả.

Những người thực hiện trò đùa thường ghi lại phản ứng hoặc chụp màn hình để chia sẻ trên các nền tảng như TikTok, Instagram và X (Twitter cũ). Một số thậm chí còn thêm tin nhắn giả hoặc các cuộc trò chuyện WhatsApp để làm trò đùa trở nên thuyết phục hơn.

Trào lưu này bắt nguồn từ một video đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh một người vợ trêu chọc chồng bằng hình ảnh AI về một người đàn ông xuất hiện trong nhà. Cô nói với chồng rằng, người đàn ông này tự xưng là bạn cũ thời đại học của anh. Phản ứng tức giận của người chồng ngay lập tức được ghi lại trên camera và nhanh chóng trở thành hiện tượng lan truyền trực tuyến. Nhiều video tương tự đã lan truyền rộng rãi, và mặc dù có thể gây cười, trào lưu này cũng dấy lên những mối lo ngại, khiến cảnh sát phải vào cuộc.

Trò đùa này đã gây ra lo lắng thực sự tại Anh và Mỹ, khiến cảnh sát phải cảnh báo công chúng. Tại Anh, cảnh sát nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các phụ huynh trong tâm trạng hoảng loạn khi tưởng rằng có kẻ xâm nhập vào nhà, trong khi con cái họ ở một mình. Sau đó, hóa ra hình ảnh này chỉ là một phần của trò đùa AI.

Các nhà chức trách cho biết, những trò đùa như vậy lãng phí thời gian và nguồn lực, vốn cần thiết cho những tình huống khẩn cấp thực sự. Họ khuyên mọi người hãy kiểm tra kỹ trước khi phản ứng với những tin nhắn 'gây sốc' từ bạn bè hoặc người thân.

Tại Mỹ, cảnh sát bang Washington đã phải vào cuộc, sau khi một bài đăng lan truyền trên mạng sai sự thật về việc một người vô gia cư bị nhìn thấy tại một trường trung học địa phương. Sau đó, họ xác nhận rằng, hình ảnh này do AI tạo ra và là một phần của trào lưu đang diễn ra mang tên “Người vô gia cư AI”. Các quan chức đã đảm bảo với công chúng rằng, không có mối nguy hiểm thực sự và kêu gọi các bậc phụ huynh nói chuyện với con cái về việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm, nhằm tránh gây hoang mang không cần thiết. Người dùng cũng đang tận dụng các công cụ như Google Gemini (Nano Banana) và tính năng AI Replace của MyEdit để tạo ra những hình ảnh sống động này.