Chiến Thần Ngữ Văn: Học viết để trở thành bất kỳ ai bạn mơ ước sau này

SVO - Chưa từng học qua một trường lớp sáng tác nào, ngoài ba năm học chuyên Văn ở Trung học và bốn năm Đại học chuyên ngành Báo chí - Truyền thông, Đinh Hằng tự học nghề bằng cách viết mỗi ngày và quan sát chính quá trình đó. Tác giả nhắn nhủ “Cuốn sách này không phải chỉ dành cho các bạn học sinh mà cho bất kỳ ai yêu chữ nghĩa, những người từng yêu nhưng lỡ bỏ quên, và cả những người chưa từng nghĩ mình sẽ viết”.

“Bảo bối bí mật” cho hành trình bứt phá môn Ngữ Văn

Trong bối cảnh môn học Ngữ Văn thường bị gắn với khuôn mẫu thi cử, Chiến thần Ngữ Văn mang đến một cách nhìn khác: viết không phải là làm bài tập làm văn, mà là một kỹ năng sống giúp ta nhìn thấy và diễn đạt thế giới bằng chính giọng của mình.

Chiến thần Ngữ Văn mang đến một cách nhìn khác về học văn

“Chiến thần Ngữ Văn không biến bạn trở thành một “chiến binh nghìn máu”, viết văn hay, dùng chữ giỏi ngay tức khắc. Nhưng khi gấp cuốn sách lại, bạn sẽ yêu văn chương theo cách ít ai ngờ tới” - Lại Như Phương (Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn năm học 2021-2022, hiện là cây bút cứng tại Hoa Học Trò).

Chiến thần Ngữ Văn không phải là “sách dạy viết văn” theo nghĩa phổ thông thông thường. Bởi sách không dừng ở mục tiêu học tập, mà còn khơi dậy sự đồng cảm, khả năng quan sát, và tình yêu với chữ nghĩa. Đó chính là những điều sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tâm hồn khi người đọc không còn ngồi trên ghế giảng đường.

Bạn Lại Như Phương tin rằng bạn sẽ yêu văn chương theo cách ít ai ngờ tới sau khi đọc sách

“Cuốn sách đã chỉ ra một sự kết nối đầy thú vị giữa việc học Văn trong trường học với thực tế cuộc sống. Viết văn và đọc văn đúng cách sẽ thay đổi trí tuệ và tâm hồn của bản thân mỗi người” - thầy Phan Duy Khôi (Giảng viên Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) nhận xét.

Cô Hoàng Kim Oanh (Giáo viên Trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG TP.HCM) khẳng định những giá trị của môn Văn và tính thiết thực mà sách mang đến cho người đọc: “Những trải nghiệm và tình yêu tha thiết với môn Văn đã giúp một cựu học sinh chuyên Văn tìm ra cho mình một lối đi riêng khi muốn đem đến cho các em học sinh những kinh nghiệm học Văn hữu ích. Thị trường sách hiện nay cần có những cuốn sách tuyệt vời, không khuôn mẫu như thế này”.

Cô Hoàng Kim Oanh (Giáo viên Trường Phổ thông Năng Khiếu, ĐHQG TP.HCM)

Vì thế, cuốn sách vừa là tài liệu tham khảo giá trị cho học sinh, sinh viên, là bảo bối để bạn nâng trình viết của mình lên mỗi ngày và đạt được những mục tiêu trong quá trình học tập.

“Với bố cục chắc, gọn, từng chương, từng mục dẫn dắt người đọc khám phá thế giới văn chương, thế giới viết lách một cách nhẹ nhàng thú vị. Quyển sách là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho thầy cô dạy Văn cũng như các em học sinh” - thầy Trần Vũ Phi Bằng (Giáo viên môn Ngữ Văn, Trường THCS Phước Bình, TP.HCM).

Sách gối đầu giường cho người làm sáng tạo

Những con chữ không chỉ đồng hành với bạn khi ngồi trên ghế nhà trường, mà còn là nền tảng vững vàng đối với bất kỳ ai có mong muốn tỏa sáng trên hành trình truyền cảm hứng, trở thành nhà sáng tạo nội dung, viết lách sau này.

“Chiến thần Ngữ văn là hiện thân của một Đinh Hằng trong phiên bản rất mới và độc đáo. Cuốn sách là món quà quý báu dành cho những ai đam mê, khát khao bước vào con đường viết lách” - nhà báo Đại Dương (Thư ký Tòa soạn Báo Tiền Phong).

Ca sĩ - Diễn viên LAMOON tin rằng đây là cuốn sách cần thiết cho các bạn học sinh

Ca sĩ - Diễn viên LAMOON (Cựu học sinh chuyên văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Bình Khiêm, Đà Nẵng) cũng dành nhận xét cho sách: “Một cuốn sách cần thiết không chỉ dành cho các bạn học sinh muốn trau dồi môn Văn mà còn cho cả những ai đang làm việc liên quan đến sáng tạo nội dung.”

“Tình cờ đọc được Chiến thần Ngữ Văn, Châu cảm thấy như 7 năm học chuyên Văn của mình tràn về mạnh mẽ. Nhờ đọc sách mà vốn từ trong các video gần đây của mình giàu có hơn hẳn” - Beauty Blogger Chou Lười Makeup - Đoàn Ngọc Minh Châu (Cựu học sinh chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).