‘Ngược chiều bình an’: Vở kịch tri ân những người lính cứu hỏa

SVO - Tối ngày 11/10, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), Nhà hát Kịch Việt Nam đem đến khán giả vở kịch “Ngược chiều bình an”, một lát cắt xúc động về những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH).

Tác phẩm được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật liên quan đến ba cán bộ, chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy hy sinh trong một vụ hỏa hoạn tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy năm 2022. Với kịch bản của tác giả Thiên Ân cùng sự dàn dựng tinh tế bởi đạo diễn NSƯT Kiều Minh Hiếu đã mở ra không gian kể chuyện vừa kịch tính vừa nhân văn, vừa tái hiện khốc liệt của hiện trường “biển lửa”, vừa đào sâu vào đời sống, nỗi niềm và lựa chọn của những con người đứng giữa ranh giới sinh tử để bảo đảm bình yên cho cộng đồng.

Vở kịch “Ngược chiều bình an”.

Vở kịch xoay quanh ba nhân vật chính: Vũ Trọng Thanh, Ngô Trung Tuấn và Hoàng Nhật Linh - đều là các chiến sĩ PCCC đã anh dũng hy sinh. Điểm mạnh của “Ngược chiều bình an” nằm ở cách kịch bản không chỉ tập trung vào một trận cháy cụ thể mà mở rộng thành chuỗi lát cắt đời thường: đêm trực, tiếng chuông báo động, những cuộc gọi vội vàng với người thân, những buổi nghỉ ngơi sau khi thực hiện nhiệm vụ, và cả khoảng lặng nơi gia đình chờ đợi. Sự kết hợp giữa các trường đoạn giúp người xem dễ đồng cảm hơn bởi họ nhìn thấy ở đó người thân, bạn bè, hàng xóm của chính mình.

Sân khấu chuyển đổi linh hoạt giữa hiện trường cháy, trụ sở đội cứu hỏa và không gian gia đình. Thiết kế cảnh, phục trang và âm nhạc không tô điểm quá mức mà hướng tới tính thực tế và xúc cảm, để mỗi chi tiết nhỏ đều góp phần xây dựng chân dung người lính: bình dị, kiên cường nhưng cũng đầy tổn thương.

Vở diễn khắc họa chân dung người lính PCCC - CNCH.

Đội ngũ sản xuất đã tiếp cận tác phẩm bằng tinh thần tôn trọng thực tế nghề nghiệp, tham khảo hiện trường và trao đổi với cán bộ PCCC để mô phỏng nghiệp vụ một cách chính xác, gia tăng tính thuyết phục và sức nặng nghệ thuật cho tác phẩm. Cùng với dàn diễn viên của Nhà hát Kịch Việt Nam - gồm những tên tuổi kỳ cựu và diễn viên trẻ đã truyền tải được chiều sâu nội tâm nhân vật. Những pha đối mặt với lửa, sự căng thẳng khi đưa ra quyết định và khoảnh khắc lặng im trước mất mát đều được biểu đạt bằng ngôn ngữ cơ thể và nhịp thoại chuẩn mực, khiến nhiều khán giả lặng đi ở những phân đoạn cao trào.

Trong một khung rộng hơn, “Ngược chiều bình an” hoạt động như một bản tuyên ngôn nghệ thuật dành cho thế hệ trẻ Thủ đô: nghệ thuật có thể là cầu nối giữa sự kiện thời sự và ký ức cộng đồng, giữa nghĩa vụ công dân và cảm thông. Vở kịch không ép buộc khán giả đồng cảm bằng bi kịch, mà mời gọi họ suy ngẫm về mối liên kết giữa đời sống cá nhân và an toàn cộng đồng - một thông điệp có sức nặng, đặc biệt trong bối cảnh đô thị luôn phải đối mặt với rủi ro công nghiệp và hỏa hoạn.

Cuộc sống đời thường của người lính cứu hỏa được thể hiện chân thực.

Sau suất diễn tối 11/10, phản ứng của khán giả cho thấy tác phẩm đã chạm tới lớp cảm xúc chân thực. Vũ Thùy Dương - sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội chia sẻ: “Thực sự là mình rất xúc động. Ban đầu mình nghĩ đây chỉ là một vở kịch về đề tài nghề nghiệp, nhưng càng xem càng thấy như đang sống trong chính câu chuyện của những người lính cứu hỏa. Có những cảnh các anh lao vào đám cháy, khói phủ mờ sân khấu, mình nổi da gà vì cảm nhận được sự khốc liệt và cả nỗi sợ mà họ phải vượt qua".

Các diễn viên chụp ảnh cùng khán giả.

Với cách kể chuyện cẩn trọng, giàu chi tiết đời thường và dàn dựng chú trọng thực tế nghề nghiệp, “Ngược chiều bình an” đã khẳng định vị trí của mình như một tác phẩm sân khấu thời sự có giá trị nhân văn và giáo dục cao - một lát cắt nghệ thuật xứng đáng để người Hà Nội, đặc biệt là lớp trẻ, tiếp nhận và suy ngẫm.