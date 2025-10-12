Tiêu Chiến: '2025 là năm vàng của tình bạn và sự nghiệp'

SVO - Sự thành công của 'Tàng Hải Truyện' một lần nữa làm tăng thêm vị thế cũng như sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến trên thị trường toàn cầu. Cùng với đó, năm 2025 cũng cho thấy một mối quan hệ tình bạn hiếm có được vun đắp qua những buổi quay phim liên tục, không hề gượng ép giữa 2 ngôi sao hàng đầu ngành giải trí, Tiêu Chiến và Lý Thấm.

Vừa đón sinh nhật lần thứ 34 vào ngày 5/10, Tiêu Chiến đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về tình bạn chân thành của mình sau khi đăng tải thông điệp ủng hộ bộ phim mới của Lý Thấm, Nhất tiếu tùy ca trên mạng xã hội (7/10): "Ủng hộ tướng quân Phó Nhất Tiếu!! (Cố gắng lên) (Cố gắng lên)". Bài viết này đã nhanh chóng gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.

Đã 9 năm kể từ khi ra mắt và kỷ lục 6 năm là 'ngôi sao hàng đầu' của Tiêu Chiến đã được xác lập. Từ một diễn viên nghiệp dư hoàn toàn ở tuổi 26 mới bước chân vào làng giải trí, một mình đảm nhận 90% vai diễn, Tiêu Chiến ngày càng nổi tiếng hơn. Kể từ năm 2019, Tiêu Chiến đã đứng đầu bảng xếp hạng tại 19 quốc gia với "Trần Tình Lệnh", mở ra con đường trở thành ngôi sao hàng đầu của anh và giờ vào năm 2025, có thể coi là thời điểm vàng một lần nữa khẳng định vị thế cũng như tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của nam diễn viên trên thị trường toàn cầu.

Năm 2025, bộ phim võ thuật cổ trang "Anh Hùng Xạ Điêu: Đại Chiến" ra mắt, trở thành quán quân phòng vé của phim võ thuật Trung Quốc. Ngày 18/5, bộ phim "Tàng Hải Truyện" với sự tham gia của Tiêu Chiến đã được phát sóng trên kênh truyền hình CCTV, trở thành một bộ phim ăn khách hiện tượng năm 2025 và là một 'hit' toàn cầu. "Tàng Hải Truyện" đã được trình chiếu tại hơn 190 quốc gia và khu vực, phá vỡ nhiều kỷ lục về tỷ suất người xem, và gần đây nhất (11/10) là lọt vào danh sách đề cử giải thưởng "Thiên Sứ Vàng" tại "Liên hoan Truyền hình Trung Quốc - Hoa Kỳ 2025".Theo dữ liệu chính thức từ CSM Media Research của CCTV, tổng lượng người xem đạt 6,43%, trở thành bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất từ ​​tháng 1/2024 đến tháng 8/2025. Lượng người xem trung bình trên kênh CSM quốc gia của CCTV-8 đạt 1,2804%, đứng đầu trong số các phim cổ trang của CCTV-8 trong 5 năm qua. Lượng người xem cao nhất cho một tập phim vượt quá 4% tại 35 thành phố, với mức trung bình hơn 6% tại năm thành phố, bao gồm cả Tế Nam. Phát trực tuyến đã chứng kiến ​​bộ phim đạt đỉnh 10.465 lượt xem trên Youku, phá vỡ kỷ lục của nền tảng này và đứng đầu bảng xếp hạng trong 27 ngày liên tiếp. Tổng lượt xem trực tuyến vượt quá 2 tỷ, với trung bình hơn 50 triệu lượt xem mỗi tập. Thị phần của phim đạt đỉnh 40,1% trên Yunhe."Tàng Hải Truyện" ra mắt trên Disney+ tại hơn 190 quốc gia và khu vực, với điểm IMDb là 9,5. Đài SBS của Hàn Quốc thậm chí còn phá vỡ lệnh cấm phim truyền hình Trung Quốc kéo dài 25 năm bằng cách phát sóng bộ phim này. Phim cũng kết hợp 18 kỹ thuật di sản văn hóa phi vật thể, bao gồm khớp mộng và múa rối bóng, tạo nên trào lưu "biên kịch hoang dã" sáng tác các tác phẩm phụ. Hơn 100.000 tác phẩm phụ đã được tạo ra chỉ trong một ngày, thu hút hơn 60 thương hiệu, lập kỷ lục mới cho toàn bộ kênh truyền hình kể từ năm 2022 và đứng đầu về doanh thu quảng cáo trong năm.

Hiếm khi các nghệ sĩ hàng đầu đích thân quảng bá cho đồng nghiệp, nhất là với một 'ngôi sao' như Tiêu Chiến, người mà sự nổi tiếng của bản thân tạo nên một phản ứng dây chuyền. Bài đăng của anh không chỉ đơn thuần bày tỏ sự ủng hộ mà còn nhắc đến chính xác tên nhân vật của Lý Thấm, "Phó Nhất Tiếu" và thân phận "Phó tướng quân" trong phim, thậm chí còn thêm biểu tượng cảm xúc "chăm chỉ", thể hiện sự tận tâm, chân thành của anh. Mọi người lúc đó mới biết hai người đã là bạn bè từ lâu.

Không phải một lần, Lý Thấm đã "nên duyên" với Tiêu Chiến trong 5 bộ phim đình đám là Lang Điện Hạ, Đấu Phá Thương Khung, Khánh Dư Niên, Tru Tiên và mới nhất là Vùng biển trong mơ ấy. Khán giả cho rằng đây là mối duyên hiếm hoi nhất Cbiz vì thường các diễn viên, nhất là diễn viên nổi tiếng sẽ không tái hợp quá nhiều lần, gây cảm giác nhàm chán cho khán giả.

Cảnh hậu trường Tru Tiên I cho thấy Tiêu Chiến trìu mến gọi Lý Thấm là "Chị Tần", tạo nên một sự tương tác tự nhiên và thân mật. Vào thời điểm đó, Lý Thấm đã khẳng định mình với vai Lâm Uyển Nhi trong Khánh Dư Niên, trong khi Tiêu Chiến vẫn đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, trong Tru Tiên II, Lý Thấm đã sẵn sàng hạ thấp hình ảnh của mình để vào vai nữ chính thứ hai, Lục Tuyết Kỳ. Mức độ tin tưởng này hiếm có trong giới giải trí.

Chính bộ phim truyền hình Vùng biển trong mơ ấy (2023) đã thực sự đưa tình bạn của họ được biết đến rộng rãi hơn. Bộ phim đã trở thành một 'hit' ngay khi ra mắt, tạo nên tiếng vang đáng kể, với nhiều lượt tìm kiếm thịnh hành liên quan đến các cảnh quay chung của họ. Mối quan hệ giữa các 'ngôi sao' hàng đầu trong ngành giải trí thường nhạy cảm và dễ bị diễn giải quá mức, nhưng tình bạn của họ được vun đắp qua những buổi quay phim liên tục, không hề gượng ép.

Cư dân mạng đã phản ứng với bài đăng này bằng sự chân thành. Một số người thốt lên, vừa ghen tị vừa yêu mến, rằng đây là một tình bạn hoàn hảo, những người khác lại lạc quan về độ nổi tiếng của bộ phim mới, tin rằng việc quảng bá của Tiêu Chiến sẽ thu hút sự chú ý đáng kể và thậm chí người hâm mộ còn thúc giục hai người hợp tác trở lại, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc dành cho mối quan hệ này. Bài đăng của Tiêu Chiến giống như một chiếc chìa khóa, mở ra kho tàng kỷ niệm về những lần hợp tác trước đây của họ. Từ những người xa lạ đến những người bạn thân thiết đã hợp tác năm lần, cho đến sự ủng hộ vững chắc dành cho nhau hiện tại, mỗi bước đi đều thấm đẫm sự chân thành hiếm thấy trong giới giải trí.