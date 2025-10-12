Tiêu Chiến: '2025 là năm vàng của tình bạn và sự nghiệp'

Vừa đón sinh nhật lần thứ 34 vào ngày 5/10, Tiêu Chiến đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi về tình bạn chân thành của mình sau khi đăng tải thông điệp ủng hộ bộ phim mới của Lý Thấm, Nhất tiếu tùy ca trên mạng xã hội (7/10): "Ủng hộ tướng quân Phó Nhất Tiếu!! (Cố gắng lên) (Cố gắng lên)". Bài viết này đã nhanh chóng gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.
Hiếm khi các nghệ sĩ hàng đầu đích thân quảng bá cho đồng nghiệp, nhất là với một 'ngôi sao' như Tiêu Chiến, người mà sự nổi tiếng của bản thân tạo nên một phản ứng dây chuyền. Bài đăng của anh không chỉ đơn thuần bày tỏ sự ủng hộ mà còn nhắc đến chính xác tên nhân vật của Lý Thấm, "Phó Nhất Tiếu" và thân phận "Phó tướng quân" trong phim, thậm chí còn thêm biểu tượng cảm xúc "chăm chỉ", thể hiện sự tận tâm, chân thành của anh. Mọi người lúc đó mới biết hai người đã là bạn bè từ lâu.
Không phải một lần, Lý Thấm đã "nên duyên" với Tiêu Chiến trong 5 bộ phim đình đám là Lang Điện Hạ, Đấu Phá Thương Khung, Khánh Dư Niên, Tru Tiên và mới nhất là Vùng biển trong mơ ấy. Khán giả cho rằng đây là mối duyên hiếm hoi nhất Cbiz vì thường các diễn viên, nhất là diễn viên nổi tiếng sẽ không tái hợp quá nhiều lần, gây cảm giác nhàm chán cho khán giả.
Cảnh hậu trường Tru Tiên I cho thấy Tiêu Chiến trìu mến gọi Lý Thấm là "Chị Tần", tạo nên một sự tương tác tự nhiên và thân mật. Vào thời điểm đó, Lý Thấm đã khẳng định mình với vai Lâm Uyển Nhi trong Khánh Dư Niên, trong khi Tiêu Chiến vẫn đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, trong Tru Tiên II, Lý Thấm đã sẵn sàng hạ thấp hình ảnh của mình để vào vai nữ chính thứ hai, Lục Tuyết Kỳ. Mức độ tin tưởng này hiếm có trong giới giải trí.
Chính bộ phim truyền hình Vùng biển trong mơ ấy (2023) đã thực sự đưa tình bạn của họ được biết đến rộng rãi hơn. Bộ phim đã trở thành một 'hit' ngay khi ra mắt, tạo nên tiếng vang đáng kể, với nhiều lượt tìm kiếm thịnh hành liên quan đến các cảnh quay chung của họ. Mối quan hệ giữa các 'ngôi sao' hàng đầu trong ngành giải trí thường nhạy cảm và dễ bị diễn giải quá mức, nhưng tình bạn của họ được vun đắp qua những buổi quay phim liên tục, không hề gượng ép.
Cư dân mạng đã phản ứng với bài đăng này bằng sự chân thành. Một số người thốt lên, vừa ghen tị vừa yêu mến, rằng đây là một tình bạn hoàn hảo, những người khác lại lạc quan về độ nổi tiếng của bộ phim mới, tin rằng việc quảng bá của Tiêu Chiến sẽ thu hút sự chú ý đáng kể và thậm chí người hâm mộ còn thúc giục hai người hợp tác trở lại, bày tỏ sự trân trọng sâu sắc dành cho mối quan hệ này. Bài đăng của Tiêu Chiến giống như một chiếc chìa khóa, mở ra kho tàng kỷ niệm về những lần hợp tác trước đây của họ. Từ những người xa lạ đến những người bạn thân thiết đã hợp tác năm lần, cho đến sự ủng hộ vững chắc dành cho nhau hiện tại, mỗi bước đi đều thấm đẫm sự chân thành hiếm thấy trong giới giải trí.