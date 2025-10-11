Vị thế được khẳng định, BIGBANG trở lại trong Top 5 bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nam tháng Mười

SVO - Trong khi BTS, SEVENTEEN, Stray Kids vẫn tiếp tục giữ vững 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách tháng này thì BIGBANG là bất ngờ lớn nhất ở vị trí thứ tư và EXO đứng ở vị trí thứ năm.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng của nhiều nhóm nhạc nam khác nhau, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 11/9 đến ngày 11/10.

Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm BTS bao gồm Spring Day, Spotify, và birthday trong khi các thuật ngữ liên quan có thứ hạng cao nhất của họ bao gồm record, donate và selected. Hana Securities dự đoán ngành công nghiệp giải trí sẽ đạt thành tích phá kỷ lục vào năm 2026, với lý do BTS và BIGBANG sẽ đồng loạt trở lại hoạt động. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, các hoạt động quảng bá của BTS và BIGBANG sẽ thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp K-pop. Nếu cả hai nhóm đồng loạt quảng bá, việc toàn bộ ngành công nghiệp K-pop đạt được thành tích phá kỷ lục là điều tự nhiên. Cho đến khi hai nhóm này đạt được những kết quả đáng kể, chiến lược tiếp tục tăng tỷ trọng sẽ hiệu quả.

Tuy nhiên, cổ phiếu ngành giải trí gần đây đang hoạt động kém hiệu quả. Về vấn đề này, nhà nghiên cứu cho biết: "Việc thiếu các điều chỉnh tăng thu nhập, chẳng hạn như các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn của Stray Kids và BLACKPINK, đã dẫn đến giá cổ phiếu trì trệ. Cuối cùng, động lực duy nhất chúng ta cần chờ đợi là thông báo về chuyến lưu diễn của BTS. Việc công bố kế hoạch lưu diễn có thể sẽ dẫn đến ước tính thu nhập tăng và giá cổ phiếu tăng vọt". Cụ thể, nhà nghiên cứu cho rằng Hybe nên được tăng vốn hóa thị trường cho đến khi đạt 15.000 tỷ won. Vốn hóa thị trường hiện tại của Hybe là hơn 11.000 tỷ won. Phản ánh kỳ vọng về hoạt động quảng bá toàn nhóm của BIGBANG, nhà nghiên cứu cũng nâng mức giá mục tiêu cho YG Entertainment lên 145.000 won. Giá đóng cửa của YG Entertainment trong ngày giao dịch trước đó là 97.800 won. Kết quả kinh doanh quý 3 của YG Entertainment, SM Entertainment và JYP Entertainment dự kiến ​​sẽ đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Hybe dự kiến ​​sẽ không đạt được mức dự kiến ​​chung (mức trung bình ước tính của các công ty chứng khoán) là do chi phí sản xuất dự kiến ​​vượt quá 30 tỷ won, với sự ra mắt của CORTIS.

Ngoại trừ năm 2024, khi BTS vắng mặt vì lý do nhập ngũ, ngành công nghiệp K-pop đã tăng trưởng hàng năm. BTS sẽ trở lại hoạt động nhóm đầy đủ vào năm 2026 và sẽ đạt doanh thu tương đương với doanh thu của YG Entertainment và JYP Entertainment cộng lại.