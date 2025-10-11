Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vị thế được khẳng định, BIGBANG trở lại trong Top 5 bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu nhóm nhạc nam tháng Mười

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong khi BTS, SEVENTEEN, Stray Kids vẫn tiếp tục giữ vững 3 vị trí dẫn đầu trong danh sách tháng này thì BIGBANG là bất ngờ lớn nhất ở vị trí thứ tư và EXO đứng ở vị trí thứ năm.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích sự tham gia của người tiêu dùng, phạm vi phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số cộng đồng của nhiều nhóm nhạc nam khác nhau, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập từ ngày 11/9 đến ngày 11/10.

nhom-nhac-nam.jpg

Các cụm từ xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nhóm BTS bao gồm Spring Day, Spotify,birthday trong khi các thuật ngữ liên quan có thứ hạng cao nhất của họ bao gồm record, donateselected. Hana Securities dự đoán ngành công nghiệp giải trí sẽ đạt thành tích phá kỷ lục vào năm 2026, với lý do BTS và BIGBANG sẽ đồng loạt trở lại hoạt động. Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, các hoạt động quảng bá của BTS và BIGBANG sẽ thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp K-pop. Nếu cả hai nhóm đồng loạt quảng bá, việc toàn bộ ngành công nghiệp K-pop đạt được thành tích phá kỷ lục là điều tự nhiên. Cho đến khi hai nhóm này đạt được những kết quả đáng kể, chiến lược tiếp tục tăng tỷ trọng sẽ hiệu quả.

snapinstato-502490740-1277991867026982-5288529479939353846-n.jpg

Tuy nhiên, cổ phiếu ngành giải trí gần đây đang hoạt động kém hiệu quả. Về vấn đề này, nhà nghiên cứu cho biết: "Việc thiếu các điều chỉnh tăng thu nhập, chẳng hạn như các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn của Stray Kids và BLACKPINK, đã dẫn đến giá cổ phiếu trì trệ. Cuối cùng, động lực duy nhất chúng ta cần chờ đợi là thông báo về chuyến lưu diễn của BTS. Việc công bố kế hoạch lưu diễn có thể sẽ dẫn đến ước tính thu nhập tăng và giá cổ phiếu tăng vọt". Cụ thể, nhà nghiên cứu cho rằng Hybe nên được tăng vốn hóa thị trường cho đến khi đạt 15.000 tỷ won. Vốn hóa thị trường hiện tại của Hybe là hơn 11.000 tỷ won. Phản ánh kỳ vọng về hoạt động quảng bá toàn nhóm của BIGBANG, nhà nghiên cứu cũng nâng mức giá mục tiêu cho YG Entertainment lên 145.000 won. Giá đóng cửa của YG Entertainment trong ngày giao dịch trước đó là 97.800 won. Kết quả kinh doanh quý 3 của YG Entertainment, SM Entertainment và JYP Entertainment dự kiến ​​sẽ đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của Hybe dự kiến ​​sẽ không đạt được mức dự kiến ​​chung (mức trung bình ước tính của các công ty chứng khoán) là do chi phí sản xuất dự kiến ​​vượt quá 30 tỷ won, với sự ra mắt của CORTIS.

63996-89721-050.jpg
Ngoại trừ năm 2024, khi BTS vắng mặt vì lý do nhập ngũ, ngành công nghiệp K-pop đã tăng trưởng hàng năm. BTS sẽ trở lại hoạt động nhóm đầy đủ vào năm 2026 và sẽ đạt doanh thu tương đương với doanh thu của YG Entertainment và JYP Entertainment cộng lại.
202510091000020119-d.jpg
Kỷ niệm 20 năm thành lập, BIGBANG sẽ biểu diễn tại Coachella, lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới. Dù tương lai của một thành viên khác, T.O.P (Choi Seung Hyun) vẫn là một chủ đề gây chú ý nhưng uớc mơ của G-Dragon về một nhóm nhạc bốn thành viên đang tới gần. Xét đến doanh thu của YG Entertainment vào năm 2024, khi BLACKPINK không hoạt động trở lại hoàn toàn, vào khoảng 360 tỷ won, các chuyên gia kỳ vọng việc BIGBANG nối lại tour diễn sẽ tạo ra mức doanh thu tương tự. Theo danh sách nghệ sĩ được Coachella công bố, G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ biểu diễn trên sân khấu chính của Coachella tại Indio, California, Hoa Kỳ vào ngày 12 và 19/4/2026. YG Entertainment cũng đã chấp thuận cho phép sử dụng tên 'BIGBANG' và hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm 20 năm của nhóm. Mặc dù tin tức đáng mừng này, sự vắng mặt của T.O.P đã khiến người hâm mộ thất vọng. G-Dragon gần đây đã chia sẻ trên một chương trình phát sóng: "Năm sau là kỷ niệm 20 năm của chúng tôi, vì vậy tôi hy vọng sẽ có lúc tất cả chúng ta có thể ở bên nhau. Tôi muốn tìm cách để tất cả mọi người được ở bên nhau", điều này đương nhiên làm dấy lên khả năng trở lại với đầy đủ bốn thành viên. Tình cảm này cũng được thể hiện rõ tại buổi hòa nhạc "Übermancy" của G-Dragon được tổ chức vào tháng 4 năm nay. Khi Daesung và Taeyang xuất hiện trên sân khấu cho phần encore ca khúc "Last Dance" của BIGBANG, Daesung đã hét lên "TOP!" trên sân khấu khi phần của T.O.P bắt đầu, và G-Dragon đã bắt chước tư thế đặc trưng của T.O.P, thể hiện rõ sự hiện diện của anh. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông hồi đầu năm nay, T.O.P. đã nói rõ rằng anh không có ý định trở lại: "Tôi là người đã gây ra tổn thương lớn cho BIGBANG. Vì cảm thấy tội lỗi, tôi vẫn chưa thể liên lạc với các thành viên". Cuối cùng, G-Dragon, Taeyang và Daesung sẽ biểu diễn tại Coachella vào năm sau với tư cách là BIGBANG. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào việc liệu BIGBANG đang kỷ niệm 20 năm thành lập, có tiếp tục thảo luận về một nhóm nhạc bốn thành viên như trưởng nhóm G-Dragon mong muốn hay không?
Tuệ Nghi
#Sự trở lại của các nhóm nhạc K-pop #Ảnh hưởng của BIGBANG và BTS #Thị trường cổ phiếu ngành giải trí #Kỷ niệm 20 năm thành lập BIGBANG #Hoạt động quảng bá và tour diễn quốc tế #Tình hình nội bộ nhóm nhạc BIGBANG #Dự báo ngành công nghiệp giải trí 2026 #Ảnh hưởng của Coachella đến ngành nhạc số #Chiến lược tăng trưởng của các công ty giải trí #Tác động của nhập ngũ thành viên đến nhóm nhạc

