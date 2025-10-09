Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giữa tin đồn hẹn hò với CEO thương hiệu người mẫu, Jung Il Woo phản ứng ra sao?

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Công ty quản lý của Jung Il Woo đã lên tiếng giải thích về tin đồn gần đây trên mạng cho rằng, nam diễn viên đang hẹn hò với một giám đốc điều hành thương hiệu người mẫu.

Tin đồn bắt đầu sau khi Jung Il Woo đăng hai bức ảnh lên tài khoản mạng xã hội vào ngày 9/10, nhưng lại xóa chúng ngay sau đó. Một bức ảnh chụp anh đang ở một nhà hàng với dòng chú thích "Chào buổi sáng", trong khi bức ảnh còn lại có cùng dòng chú thích bên cạnh một người phụ nữ. Giới quan sát nhận thấy, cả hai đều sử dụng ốp lưng điện thoại cùng thiết kế nhưng khác màu, làm dấy lên đồn đoán về một cặp đôi.

1759998395-isp20251009000166.jpg

Phản hồi về tranh cãi này, công ty quản lý cho biết: "Vì đây là chuyện riêng tư của nam diễn viên nên rất khó để xác nhận. Chúng tôi mong nhận được sự thông cảm của các bạn". Bất chấp tuyên bố của công ty, cư dân mạng vẫn tiếp tục suy đoán rằng, người phụ nữ này có thể là nữ CEO của thương hiệu mà Jung Il Woo đang làm người mẫu, và các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục lan truyền chóng mặt. Công ty quản lý nhấn mạnh rằng, công việc chuyên môn của Jung Il Woo, bao gồm cả vai diễn hiện tại của anh trong bộ phim cuối tuần Our Golden Days của đài KBS2, vẫn là trọng tâm.

Người được cho là 'người yêu' của Jung Il Woo là CEO của công ty mẹ của một thương hiệu thực phẩm ăn kiêng mà anh đang làm người mẫu. Cô cũng từng là một sinh viên xuất sắc khi tốt nghiệp thạc sĩ tại Khoa Nông nghiệp và Khoa học Đời sống của Đại học Quốc gia Seoul.

isp20250806000247634x0.jpg
Jung Il Woo hiện đang xuất hiện trong bộ phim cuối tuần "Our Golden Days" của đài KBS2 gồm 50 tập phát sóng từ 9/8/2025 cho đến 25/1/2026, trong vai Lee Ji Hyeok,
﻿một người đàn ông tài giỏi, được công nhận trong cả công việc lẫn tình yêu. Anh chủ động và lạnh lùng, nhưng cũng rất hài hước. Lee Ji Hyeok trông có vẻ hào nhoáng, nhưng sau khi trải qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, anh đã tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Tuệ Nghi
