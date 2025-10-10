'Mỹ nhân phim 18+ nổi nhất màn ảnh Hàn hiện tại' phủ nhận tin đồn hẹn hò

Vào ngày 9/10 (theo giờ Hàn Quốc), Park Ji Hyun đã đăng một số bức ảnh lên Instagram với nội dung: "Đó là một kỳ nghỉ trọn vẹn". Các bức ảnh cho thấy họ đang chơi board game, ngâm mình trong hồ bơi hoặc thư giãn thoải mái trên ghế sofa.

Trong số đó, bức ảnh Park Ji Hyun nằm trên ghế sofa với chiếc khăn quấn quanh người đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Hình ảnh một người đàn ông đang quay phim Park Ji Hyun bằng camera điện thoại di động phản chiếu trên cửa sổ.

Về việc này, công ty quản lý Namu Actors phủ nhận tin đồn hẹn hò: "Họ hoàn toàn không phải người yêu. Bóng dáng bên cửa sổ là giáo viên PT. Đây là bức ảnh được Park Ji Hyun chụp khi đi du lịch cùng giáo viên PT và những người quen của cô ấy trong kỳ nghỉ lễ Chuseok. Tôi thậm chí còn gắn thẻ ID của những người tôi đi cùng trong những bức ảnh khác”.

Đáp lại một số bình luận của cư dân mạng rằng Park Ji Hyun ngồi trên ghế sofa của khách sạn và đi giày, công ty quản lý giải thích rằng đó là "đôi giày mới".

Park Ji Hyun gần đây đã gây chú ý với khả năng diễn xuất đa dạng của mình khi thể hiện một nhân vật ở độ tuổi 20, 30 và 40 trong loạt phim Netflix “You and Everything Else” được phát hành vào ngày 12/9, đóng cùng Kim Go Eun.

Bộ phim "Let's Go to Work Tomorrow!" Park Ji Hyun đóng cùng Seo In Guk là tác phẩm được mong chờ trong năm 2026 khi được chuyển thể từ webtoon nổi tiếng “I'm Going to Work Tomorrow!", về Cha Ji Yun, một nhân viên văn phòng năm thứ bảy bị mắc kẹt trong sự nghiệp sa sút, người đã chọn ông chủ khó tính của mình, Kang Si U, là “kẻ ít ác độc” để tránh “điều tồi tệ nhất”. Cùng nhau, họ phát triển để trở thành “người giỏi nhất” không thể thay thế của nhau.

Ngoài ra, Park Ji Hyun còn một tác phẩm truyền hình M: Mixed Twins và phim điện ảnh Wild Thing đóng cặp cùng Kang Dong Won trong câu chuyện về nhóm nhạc hỗn hợp ba thành viên nổi tiếng, mang tên ‘Triangle’, bị công chúng lãng quên vì một sự kiện không may nhưng sau đó lại tái hợp trong hoàn cảnh khó khăn.