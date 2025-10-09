Vừa nhận đề cử giải thưởng danh giá 'Kim Chung', Liên Bỉnh Phát tiếp tục 'công phá' màn ảnh Việt

SVO - Liên Bỉnh Phát liên tục ghi dấu ấn với khán giả thông qua các chương trình truyền hình thực tế, âm nhạc và mới đây nhất là đề cử giải thưởng điện ảnh 'Kim Chung'. Sau loạt thành công ấn tượng, Liên Bỉnh Phát chính thức tái xuất điện ảnh Việt, với dự án tâm lý nặng đô 'Bẫy tiền'.

Không chỉ tạo sức hút ở lĩnh vực điện ảnh, Liên Bỉnh Phát còn lấn sân sang mảng truyền hình thực tế, với hàng loạt các chương trình nổi tiếng từ âm nhạc đến giải trí. Từ biệt danh “mầm non giải trí”, gắn liền với Running man Vietnam đến Anh trai vượt ngàn chông gai và Chiến sĩ quả cảm, anh trở thành một trong những gương mặt đa năng được khán giả yêu thích.

Năm 2025 được xem là một năm đầy bứt phá của Liên Bỉnh Phát, khi mức độ phủ sóng lan rộng không chỉ ở Việt Nam mà còn đến thế giới. Vai diễn bác sĩ Phạm trong bộ phim Đài Loan Bác sĩ tha hương đã đưa anh trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên được đề cử tại hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại giải Kim Chung. Đây là một cột mốc ấn tượng dành cho riêng cá nhân Liên Bỉnh Phát và lời khẳng định tài năng Việt có thể ghi dấu trên bản đồ quốc tế.

Sau 6 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Liên Bỉnh Phát xác nhận tái xuất điện ảnh với vai nam chính trong dự án Bẫy tiền. Đây được xem là "thời điểm vàng" để anh trở lại khi tên tuổi đang ở độ chín và dư âm từ các hoạt động truyền hình, quốc tế vẫn còn sức lan tỏa.

Thuộc thể loại tâm lý, giật gân được cầm trịch bởi đạo diễn trẻ Oscar Dương, Bẫy tiền thu hút ngay ở hình ảnh đầu tiên được hé lộ. Liên Bỉnh Phát xuất hiện ở vị trí trung tâm với biểu cảm khó đoán, tay cầm điện thoại cùng dòng chữ: “Bấm vào link để nhận thưởng”.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt đang “khát” những dự án mang nặng yếu tố tâm lý xã hội, phim đi thẳng vào thực trạng gây nhức nhối: Lừa đảo qua điện thoại và các hình thức tội phạm công nghệ cao.

Đây cũng là bộ phim điện ảnh Việt đầu tiên khắc họa trực diện những chiêu thức tinh vi khiến hàng nghìn người trở thành nạn nhân mỗi năm. Thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, bộ phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào “bẫy” tài chính và những góc khuất phía sau.

Là “đứa con tinh thần” nhiều tâm huyết, đạo diễn Oscar Dương thừa nhận quá trình tìm kiếm diễn viên chính cho phim là thách thức lớn nhất. Nói về lý do chọn Liên Bỉnh Phát vào vai nam chính, đạo diễn trẻ Oscar Dương chia sẻ: “Liên Bỉnh Phát không phải là sự lựa chọn đầu tiên, mà trái lại, đó là sự lựa chọn sau cùng".

Vị đạo diễn nói thêm: "Sau rất nhiều vòng casting với hàng loạt những gương mặt nam diễn viên đầy thực lực và đang là những cái tên ăn khách, tôi vẫn cảm giác còn thiếu một điều gì đó để ra quyết định và chính khoảnh khắc lúc Phát bước vào phòng casting, tôi mới nhận ra rằng, đó chính là sự chân thực trong diễn xuất”.