Kana Kurashina trong 'MISS KING': Cú lột xác từ hình ảnh trong sáng đến vai diễn u ám nhất trong sự nghiệp

Linh Vân

SVO - Với việc hoàn toàn thay đổi hình ảnh trong sáng và đảm nhận vai diễn u ám hơn bao giờ hết, cho thấy sự trưởng thành với tư cách là một 'anh hùng bóng tối chiến đấu trên bàn cờ', bước đột phá mới của Kana Kurashina thực sự thu hút trong tác phẩm gốc của Abema, khởi chiếu từ 29/9.

screenshot-20251009-222113-messenger.jpg
Nữ diễn viên Kana Kurashina gần đây đã tham dự sự kiện ra mắt trước bộ phim truyền hình gốc "MISS KING" của Abema được tổ chức tại Tokyo. Cô khoe đôi chân thon thả trong chiếc váy ngắn kiểu dáng tuxedo, điểm xuyết bằng thắt lưng bản rộng và bốt đen cùng tông tạo nên vẻ ngoài sành điệu.
l0lpgn-3f.jpg
Bộ phim kể về câu chuyện của Asuka với khát khao trả thù người cha đã cướp đi mạng sống của mình bằng cách hợp tác với một cựu kỳ thủ cờ tướng và đặt mục tiêu trở thành kỳ thủ cờ tướng nữ đầu tiên trong lịch sử. Lấy bối cảnh là nền văn hóa cờ tướng truyền thống của Nhật Bản, bộ phim (8 tập) khắc họa một cách đẹp đẽ và mạnh mẽ cuộc đời của một người phụ nữ phải đối mặt với nghịch cảnh. Kể từ khi ra mắt, phim đã thống trị bảng xếp hạng phim truyền hình số một trên ABEMA, và thậm chí còn lọt vào "Top 10 phim truyền hình hàng tuần của Netflix" tại Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan, nơi phim được phát trực tuyến đồng thời toàn thế giới trên Netflix.
ott-250911-02-01.jpg

Chia sẻ về vai diễn u ám nhất trong sự nghiệp của mình, Kana Kurashina cho hay: "Khi mới đọc kịch bản, tôi đã bị cuốn hút và nghĩ Ồ, cờ tướng!. Nhân vật chính cũng chịu một số phận rất bất hạnh, vì vậy đó là một trải nghiệm mới mẻ, và tôi bắt đầu suy nghĩ về cách khắc họa cô ấy. Kunimi Asuka có tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ, nhưng tôi cảm thấy cô ấy là một người rất nhạy cảm bên trong. Khi vào vai Asuka, tôi hy vọng sẽ truyền tải được cảm giác nguy hiểm này. Ngoài ra còn có một loạt các cảnh rất nặng nề, vì vậy tôi đã tìm hiểu cách tôi có thể đưa điều đó vào câu chuyện cờ tướng. Việc xử lý các quân cờ shogi thực sự rất khó khăn. Thầy dạy cờ shogi của tôi nói: Nếu em chơi 100 lần một ngày, chắc chắn em sẽ giỏi hơn. Tôi được dạy rằng tất cả là nhờ sự kiên trì, vì vậy tôi đã ghi nhớ điều đó, liên tục di chuyển tay, ngay cả khi thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy choáng váng. Tôi đã lục tung các video game và ghi nhớ cử chỉ của người chơi cũng như những chuyển động khi họ đang chìm đắm trong suy nghĩ, rồi tôi nghĩ về việc sẽ như thế nào nếu vào vai Asuka. Tôi nghĩ vai diễn này chứa đựng rất nhiều biểu cảm mà tôi chưa từng thấy trước đây. Khi khắc họa nhân vật này, tôi quyết tâm khắc họa một nhân vật mạnh mẽ, nhưng cũng muốn thể hiện khía cạnh tinh tế của Asuka. Cuối cùng, tôi muốn thể hiện bản thân theo cách tương tự như Mizutani Yutaka trong Akai Gekiryu (TBS), vì vậy tôi đã tìm hiểu trước khi bắt đầu. Asuka luôn đau khổ và bất hạnh, tôi chưa bao giờ vào vai một nhân vật u ám đến như vậy, nhưng cách cô ấy đối mặt với tình huống khó khăn bằng cờ tướng và dấn thân vào thế giới này được khắc họa thực sự mạnh mẽ. Tôi chắc chắn sẽ có những lúc điều không vui xảy ra hoặc khi bạn cảm thấy đau khổ đến mức chán nản thì Miss King sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn.

Kana Kurashina đang chuẩn bị cho màn xuất hiện vào ngày 17/10, trong bộ phim "Coach", với vai diễn Masuyama Hitomi, một trưởng phòng tại Đồn Cảnh sát Tây Ikebukuro, trở thành quản lý nữ từ khi còn trẻ, nhưng hằng ngày phải vật lộn với những cấp dưới lớn tuổi coi thường cô và những đồng nghiệp trẻ tuổi muốn tự do làm việc.
Linh Vân
