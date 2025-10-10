Choi Hyun Wook suýt làm bị thương một fan nhí, vội đưa ra lời xin lỗi

Vụ việc xảy ra vào ngày 9/10 (theo giờ Hàn Quốc) trong trận play-off KBO League giữa SSG Landers và Samsung Lions, tại SSG Landers Field, ở Inch. Vào ngày này, Choi đã ra sân để ném cú ném đầu tiên trong trận đầu tiên.

Nam diễn viên xuất hiện trên sân với trang phục sành điệu, đeo kính râm và ném một cú ném cực mạnh. Tuy nhiên, anh tỏ ra giật mình khi bóng trượt khỏi găng tay của người bắt bóng. Sau đó anh ta vội vàng đến gần người bắt bóng để chào và rời sân. Tuy nhiên, tranh cãi đã nổ ra khi người hâm mộ sau đó xem được đoạn clip cho thấy Choi ném một quả bóng nhanh về phía một cổ động viên trẻ tuổi đang tham gia nghi lễ đánh bóng. Một số người hâm mộ bóng chày chỉ trích nặng nề Choi, chỉ ra rằng quả bóng đã đi chệch đầu đứa trẻ trong gang tấc, tránh được một rủi ro lớn. Nhiều người còn tỏ ra khó chịu khi nam diễn viên thậm chí còn không xin lỗi fan nhí.

Giữa những lời chỉ trích ngày càng tăng, Choi đã đưa ra lời xin lỗi công khai vào ngày 10/10 (theo giờ Hàn Quốc) thông qua một nền tảng giao tiếp với người hâm mộ: "Vì có một đứa trẻ đang đứng đó, lẽ ra tôi nên ném quả bóng từ từ và từ khoảng cách gần hơn, nhưng tôi đã không nghĩ đến điều đó. Tôi thực sự cảm thấy tiếc". Anh cũng bày tỏ: "Hôm qua tôi thực sự lo lắng và quả bóng đã trượt. Nếu tôi có thể liên lạc được với đứa trẻ và bố mẹ chúng, tôi sẽ xin lỗi". Choi chia sẻ thêm rằng mình đã quá phấn khích vì đã lâu rồi anh ấy mới trực tiếp xem một trận đấu. Nam diễn viên cũng kêu gọi người hâm mộ bóng chày không chỉ trích đội bóng mà anh ấy ủng hộ vì hành động của mình.