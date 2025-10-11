Byeon Woo Seok và Cha Eun Woo: Cuộc chiến 'Rồng Xanh' đang đến hồi gay cấn

SVO - Cha Eun Woo và Byun Woo Seok lại đối đầu trong bảng xếp hạng 'Rồng Xanh' tháng Mười. Ai sẽ là người chiến thắng lần này?
Tính đến 4 giờ chiều ngày 10/10 (theo giờ Hàn Quốc), khi cuộc bình chọn cho Bảng xếp hạng Rồng Xanh tháng Mười vẫn đang tiếp diễn, Cha Eun Woo hiện đang phục vụ trong quân đội (nhập ngũ vào tháng 7/2025) vẫn dẫn đầu cuộc bình chọn, với 48,35% số phiếu bầu.
Người hâm mộ đang thể hiện sự ủng hộ vững chắc của họ dành cho Cha Eun Woo, người đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự thông qua phiếu bầu của họ.
Byun Woo Seok, ngôi sao của hiện tượng Cõng anh mà chạy, đứng thứ hai, với 31,53% số phiếu bầu. Vì việc bình chọn vẫn còn sớm, các ứng cử viên khác, chẳng hạn như Park Ji Hoon (6,87%) ở vị trí thứ ba và Choo Young Woo (3,77%) ở vị trí thứ tư, cũng có khả năng sẽ trở lại đường đua. Việc bình chọn cho Bảng xếp hạng Rồng Xanh tháng Mười, hoàn toàn dựa trên phiếu bầu của người hâm mộ, sẽ tiếp tục đến ngày 24/10/2025.
Bảng xếp hạng Rồng Xanh được tổ chức bởi Sports Chosun, đơn vị tổ chức Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và Giải thưởng Rồng Xanh Series, phối hợp với Celeb Champ. Bên cạnh những người chiến thắng hằng tháng, những người chiến thắng hai lần một năm cũng sẽ vinh danh những ngôi sao dẫn đầu xu hướng. Những người chiến thắng hai lần một năm (nam diễn viên, nữ diễn viên, nam ca sĩ và nữ ca sĩ) được chọn mỗi sáu tháng, sẽ nhận được cúp.