Byeon Woo Seok và Cha Eun Woo: Cuộc chiến 'Rồng Xanh' đang đến hồi gay cấn

SVO - Cha Eun Woo và Byun Woo Seok lại đối đầu trong bảng xếp hạng 'Rồng Xanh' tháng Mười. Ai sẽ là người chiến thắng lần này?

Tính đến 4 giờ chiều ngày 10/10 (theo giờ Hàn Quốc), khi cuộc bình chọn cho Bảng xếp hạng Rồng Xanh tháng Mười vẫn đang tiếp diễn, Cha Eun Woo hiện đang phục vụ trong quân đội (nhập ngũ vào tháng 7/2025) vẫn dẫn đầu cuộc bình chọn, với 48,35% số phiếu bầu.

Người hâm mộ đang thể hiện sự ủng hộ vững chắc của họ dành cho Cha Eun Woo, người đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự thông qua phiếu bầu của họ.

Khuôn mặt được chăm chút tỉ mỉ và vóc dáng thon gọn tựa truyện tranh của Cha Eun Woo tỏa sáng không gì sánh bằng, dù anh là thần tượng, diễn viên, hay thậm chí là quân nhân.

Tác phẩm sắp ra mắt trong thời gian Cha Eun Woo đang tại ngũ (29/10/2025) hoàn toàn khác biệt so với những tác phẩm trước đây của anh. Trong bộ phim "The First Ride", vai chính đầu tiên trên màn ảnh, Cha Eun Woo đã thử thách bản thân với diễn xuất hài hước một cách trọn vẹn. Bộ phim kể về những ảo tưởng của "Bốn chàng lính ngự lâm", những người bạn thời thơ ấu đã bên nhau 24 năm, khi họ bắt đầu chuyến đi nước ngoài đầu tiên để theo đuổi những giấc mơ mà họ đã không thể thực hiện được trong những ngày còn đi học. Cha Eun Woo vào vai Yeon Min, một chàng trai mơ ước trở thành DJ tại một lễ hội âm nhạc thế giới vào ngày mai, mặc dù hôm nay anh có thể là một người đàn ông trầm lặng. Anh sẽ thể hiện một sức hút hoàn toàn trái ngược với hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng. Ngay cả trước khi ra mắt, khán giả đã xôn xao về sức hút và sự ngốc nghếch mà anh sẽ thể hiện trong vai diễn "chàng trai thành phố lạnh lùng" dường như luôn gọn gàng và ngăn nắp, tràn đầy sự táo bạo và ngốc nghếch.Có lẽ đây sẽ là tác phẩm phá vỡ hình tượng của Cha Eun Woo một cách vui vẻ nhất. Từ tiếng cười mà anh tạo ra bằng cả cơ thể, đến những câu thoại sắc sảo, và thậm chí cả sự can đảm để tự hủy hoại bản thân. Đối với một diễn viên có biệt danh là 'chàng trai đẹp như hoa', thể loại hài chắc chắn là một gánh nặng. Thật không dễ dàng để thoát khỏi hình ảnh hiện tại mà không gây ngượng ngùng hoặc quá mức và để thể hiện một nhân vật mới là của riêng mình. Sẽ rất thú vị khi xem Cha Eun Woo sẽ tiếp cận diễn xuất hài như thế nào, ngay cả những diễn viên có kỹ năng diễn xuất vững chắc cũng nói là khó nhất.

Cha Eun Woo sẽ vào vai Lee Un Jeong từ Seoul đến thành phố Haeseong và làm công chức tại tòa thị chính địa phương trong bộ phim phát sóng vào năm 2026, đóng cặp cùng Park Eun Bin, người có năng lực siêu nhiên, "The Wonder Fools". Lee Un Jeong rất nghiêm khắc trong việc giữ gìn nguyên tắc của mình và thiếu kỹ năng giao tiếp trong công việc. Bên ngoài tòa thị chính, anh là một người khá bí ẩn. Anh cùng Eun Chae Ni (Park Eun Bin) theo dõi hàng loạt vụ mất tích xảy ra ở thành phố Haeseong. Ha Won Do có vẻ ngoài lạnh lùng và lý trí, nhưng ẩn sau vẻ ngoài đó là một ham muốn đen tối.

Tính đến nửa đêm ngày 11/10/2025 (theo giờ Hàn Quốc), Kim Hye Yoon và Byun Woo Seok lại một lần nữa chứng minh sức hút của cặp đôi "Sun Jae và Im Sol" với số phiếu bầu áp đảo ở mỗi hạng mục tại "Giải thưởng Cư dân mạng tháng 10" cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Byun Woo Seok sẽ gặp gỡ khán giả vào tháng 4/2026 với vai hoàng tử Yi An, dù mang trong mình dòng máu hoàng tộc, nhưng không thể thực sự sở hữu bất cứ thứ gì và sống một cuộc đời đầy đau khổ, người sẽ có cuộc hôn nhân lợi ích với Seong Hui Ju (IU) con gái thứ hai của tập đoàn giàu có nhất Hàn Quốc, được trời phú cho nhan sắc nổi bật, trí tuệ thông minh và tính cách cạnh tranh quyết liệt, nhưng lại bị hạn chế bởi thân phận "thường dân" trong siêu phẩm "Wife of a 21st Century Prince". Ngoài ra, Byun Woo Seok cũng xác nhận tham gia bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng cùng tên "Solo Leveling", đóng cặp cùng Han So Hee.

Byun Woo Seok, ngôi sao của hiện tượng Cõng anh mà chạy, đứng thứ hai, với 31,53% số phiếu bầu. Vì việc bình chọn vẫn còn sớm, các ứng cử viên khác, chẳng hạn như Park Ji Hoon (6,87%) ở vị trí thứ ba và Choo Young Woo (3,77%) ở vị trí thứ tư, cũng có khả năng sẽ trở lại đường đua. Việc bình chọn cho Bảng xếp hạng Rồng Xanh tháng Mười, hoàn toàn dựa trên phiếu bầu của người hâm mộ, sẽ tiếp tục đến ngày 24/10/2025.