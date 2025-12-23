Phòng phát trực tiếp nổi tiếng Trung Quốc Kuaishou bị 'chợ đen' tấn công

SVO - Kuaishou, một nền tảng mạng xã hội video nổi tiếng của Trung Quốc, được biết đến là đối thủ lớn nhất của TikTok tại thị trường nội địa, vừa báo cáo về việc bị các đối tượng 'chợ đen' tấn công bởi các video tục tĩu và màn trình diễn khiếm nhã, gây náo loạn hàng triệu người dùng tại Trung Quốc.

Nếu bạn đang quan tâm đến video ngắn, livestream và xu hướng bán hàng online từ Trung Quốc, chắc chắn bạn sẽ nghe đến cái tên Kuaishou. Bởi đây là nền tảng được hàng triệu người dùng tại Trung Quốc ưa chuộng và đang dần lan rộng ra các quốc gia khác.

Tuy nhiên, vào tối ngày 22/12, nhiều cư dân mạng đã báo cáo rằng một lượng lớn nội dung khiêu dâm xuất hiện trong các phòng phát trực tiếp của Kuaishou, bao gồm cả việc phát lại các video tục tĩu và các màn trình diễn khiếm nhã của người phát trực tiếp. Một số phòng phát trực tiếp có hàng chục nghìn người xem. Tính đến thời điểm bài báo này được đăng tải, phóng viên báo Sao Đỏ ghi nhận rằng, nhiều phòng phát trực tiếp đã bị cấm.

Khoảng 0h 30 phút ngày 23/12, một phóng viên, giả danh là người dân, đã báo cáo các vấn đề nêu trên cho Chi nhánh Haidian của Cục Công an Bắc Kinh. Nhân viên trả lời điện thoại cho biết, họ đã nhận được nhiều báo cáo từ công chúng và đang điều tra vụ việc. Sau đó, Kuaishou đã phản hồi với báo Sao Đỏ, cho biết rằng khoảng 22h ngày 22/12, nền tảng này đã bị các đối tượng 'chợ đen' tấn công. Họ hiện đang khẩn trương xử lý tình hình và đang nỗ lực khôi phục dịch vụ. Nền tảng này kiên quyết chống lại nội dung bất hợp pháp, và vụ việc đã được báo cáo cho các cơ quan chức năng có liên quan cũng như cảnh sát.