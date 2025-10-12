Thụ tinh trứng bằng vật liệu lấy từ tế bào da người

SVO - Các chuyên gia tại Vương quốc Anh cho rằng, đây là một bước tiến đầy hứa hẹn, có thể một ngày nào đó sẽ “mở ra cánh cửa tạo ra các tế bào tương tự trứng hoặc tinh trùng cho những người không còn lựa chọn nào khác”.

Các nhà khoa học đã tìm ra cách thụ tinh cho những quả trứng được tạo ra từ vật di truyền của tế bào da người. Phát hiện này có thể mở ra hướng tạo ra các tế bào tương tự trứng hoặc tinh trùng cho những người gặp khó khăn trong việc thụ thai.

Quy trình này được gọi là tạo giao tử trong ống nghiệm (IVG), trong đó các tế bào da được tái lập trình để trở thành một dạng tế bào gốc. Các nhà nghiên cứu cho rằng, IVG có “tiềm năng điều trị to lớn” đối với những người không có tinh trùng hoặc trứng có khả năng thụ thai .

Cơ chế hoạt động như sau: Nhân tế bào - phần lưu trữ vật chất di truyền được lấy từ tế bào da của một người. Sau đó, nhân này được cấy vào trứng đã loại bỏ nhân, kỹ thuật gọi là chuyển nhân tế bào soma (somatic cell nuclear transfer).

Tuy nhiên, cách tạo tế bào này khiến trứng thụ tinh có quá nhiều nhiễm sắc thể. Một phương pháp loại bỏ bộ nhiễm sắc thể dư thừa đã từng được nghiên cứu trên chuột, nhưng chưa thử nghiệm với tế bào người. Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học Mỹ đã thực hiện một quy trình mà họ gọi là “mitomeiosis”, mô phỏng sự phân chia tế bào tự nhiên và loại bỏ một bộ nhiễm sắc thể. Kết quả là tạo ra một tế bào khỏe mạnh có thể được thụ tinh.

Tổng cộng, 82 trứng đang phát triển (gọi là noãn) đã được thụ tinh bằng tinh trùng trong phòng thí nghiệm với phương pháp này và cứ 10 trứng thì có 1 phát triển đến giai đoạn phôi nang (blastocyst), tức giai đoạn tế bào phân chia nhanh chóng sau khoảng sáu ngày. Đây chính là giai đoạn mà trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), phôi thường sẽ được chuyển vào tử cung.

Các chuyên gia tại Vương quốc Anh cho biết đây là một nghiên cứu đầy hứa hẹn, nhưng nhấn mạnh rằng, cần có thêm nhiều nghiên cứu nữa. GS Ying Cheong, chuyên gia y học sinh sản và bác sĩ tư vấn tại Đại học Southampton, gọi đây là một “bằng chứng khái niệm đầy thú vị”: “Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã chứng minh rằng, ADN từ những tế bào cơ thể bình thường có thể được đưa vào trứng, kích hoạt và khiến bộ nhiễm sắc thể giảm đi một nửa, mô phỏng lại những bước đặc biệt vốn chỉ xảy ra trong quá trình tạo trứng và tinh trùng”.

Bà cho rằng, nghiên cứu này một ngày nào đó có thể làm thay đổi hiểu biết về vô sinh và sảy thai, đồng thời “mở ra cánh cửa tạo ra các tế bào tương tự trứng hoặc tinh trùng cho những người không còn lựa chọn nào khác”.