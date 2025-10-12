Thủ khoa tuổi 29 và hành trình ‘bắt đầu đúng lúc’

SVO - Quyết định quay lại giảng đường ở tuổi 25, thời điểm bị nhiều người coi là “muộn”, đối với Diệu Thương, đó không phải là sự “bắt đầu lại” mà là một quyết định “bắt đầu đúng lúc”.

Sau 5 năm gắn bó với ngành hàng không, những trải nghiệm quý giá trong môi trường chuyên nghiệp đã hun đúc nên một góc nhìn sâu sắc hơn cho Thương. Cô nhận ra có nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về cách thức vận hành tổ chức, về sự phát triển cá nhân và cách tối ưu hóa năng lực.

Thành tích trong buổi lễ tốt nghiệp của Diệu Thương chính là kết quả của tình yêu, của nỗ lực và của mong muốn trở thành một phiên bản tốt hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho con trai của mình.

“Những câu hỏi đó thôi thúc mình muốn học, muốn có nền tảng kiến thức bài bản để lý giải, để hiểu sâu hơn những điều mình từng chỉ cảm nhận bằng trải nghiệm”, Thương chia sẻ. Việc sở hữu kinh nghiệm thực tiễn trước khi tiếp thu lý thuyết đã giúp cô có mục tiêu học tập rõ ràng và khao khát cháy bỏng, biến việc học từ nghĩa vụ thành một lựa chọn tự nguyện, đầy hứng thú.

Quyết định học đại học lần này càng thêm ý nghĩa khi Thương đã là một người mẹ. Việc học không chỉ vì bản thân mà còn vì con trai bé bỏng. Cô tâm sự: “Mình muốn học để làm được nhiều điều ý nghĩa hơn, để hiểu và đồng hành cùng con tốt hơn trong hành trình lớn lên”.

Diệu Thương từng có thời gian 5 năm gắn bó với ngành hàng không.

Những ngày đầu quay lại trường học, Diệu Thương không tránh khỏi những băn khoăn khi xung quanh đều là thế hệ trẻ hơn, khác biệt về suy nghĩ. Đặc biệt, áp lực vô hình xuất hiện khi nhìn bạn bè đồng trang lứa đã ổn định công việc, có vị trí tốt, thậm chí rất thành công.

Cô gái trẻ đã từng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không. Tuy nhiên, dần dần cô nhận ra: “Mỗi người có một thời điểm và cách đi khác nhau. Việc mình đi chậm không có nghĩa là mình thua kém, mà đôi khi là vì mình đang dành thời gian để hiểu rõ hơn điều mình thật sự muốn, để chuẩn bị kỹ hơn cho con đường của mình”.

Khi gỡ bỏ gánh nặng so sánh với người khác và chỉ tập trung vào hành trình của chính mình, mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cô không còn bị áp lực bởi việc ai đang đi nhanh hơn, mà quan tâm nhiều hơn đến việc hôm nay mình đã tiến bộ được bao nhiêu.

Với Thương, việc người mẹ vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để tiến về phía trước chính là cách tốt nhất để dạy con về sự kiên trì và tinh thần không ngừng học hỏi.

Thủ khoa Diệu Thương nhấn mạnh câu nói cô luôn tâm niệm: “Không quan trọng bạn đi chậm thế nào, miễn là bạn không dừng lại”. Cô tin rằng, chỉ cần còn đang bước đi, dù chậm rãi tức là ta vẫn đang tiến gần hơn tới điều mình mong muốn và đạt được thành công theo cách riêng.

Việc học cùng thế hệ trẻ cũng là cơ hội để người mẹ trẻ được học hỏi từ sự năng động, sáng tạo và tinh thần dám thử, dám sai. Ngược lại, cô cũng chia sẻ kinh nghiệm sống và sự nhẫn nại của tuổi trưởng thành. Sự giao thoa này giúp Diệu Thương không chỉ hoàn thành tốt việc học mà còn mở rộng tư duy.

Nhắn gửi đến các tân cử nhân, Diệu Thương chia sẻ: “Hãy luôn là chính mình dù bạn ở dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ hay trong suy nghĩ lặng thầm của bản thân”.

Trong bài phát biểu tốt nghiệp, Diệu Thương đã chạm đến một vấn đề cốt lõi: “Lòng can đảm để sống trong một thế giới coi trọng bề ngoài hơn là giá trị bên trong”. Cô chia sẻ, sự trưởng thành giúp cô nhận ra điều quan trọng nhất không phải là vẻ ngoài hay thành tích tạm thời, mà là lòng trắc ẩn, sự tử tế và những gì mình có thể mang lại cho người khác. “Sống theo giá trị đó không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với mình, đó mới là lòng can đảm thật sự”, Diệu Thương khẳng định.

(Ảnh: NVCC)