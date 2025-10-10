Người nổi tiếng Hàn Quốc mất hàng triệu đô la vì lừa đảo trực tuyến

SVO - Nữ diễn viên kỳ cựu Lee Mi Sook cho biết, hiện cô tránh giao dịch trực tuyến, sau khi tài khoản ngân hàng của mình bị tin tặc 'rút sạch', và các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực bảo vệ công dân khỏi các vụ lừa đảo trực tuyến, những người nổi tiếng trong nước đang cảnh báo về các vụ lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, bằng cách kể lại những trường hợp của cá nhân riêng họ.

Nghệ sĩ giải trí Ji Seok Jin cho biết, một trong những người quen nổi tiếng của anh đã mất 300 triệu won (khoảng 213.000 đôla Mỹ, tương đương khoảng 5,6 tỷ đồng) vì một vụ lừa đảo qua điện thoại: “Họ rất thông minh, nhưng họ được yêu cầu nhấp vào một liên kết trang web – và một khi họ đã nhấp vào, nó trông hoàn toàn hợp pháp. Họ là kiểu người mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ mắc bẫy”. Ji cũng đã từng gặp phải một tình huống suýt xảy ra: “Khoảng 15 năm trước, có người mạo danh diễn viên hài Hàn Quốc Kim Gu Ra, gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng: ‘Anh bạn, là tôi, Gu Ra đây. Làm ơn gửi cho tôi 2 triệu won’. Tôi suýt nữa đã mắc bẫy. May mắn thay, tôi đã gọi ngay để xác nhận, và hóa ra đó là giả mạo. Đó là những ngày đầu của lừa đảo qua điện thoại".

Nam diễn viên Ji Seung Hyun, người sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình gốc "No Mercy" của Wave/Dramax, một bộ phim kinh dị tội phạm về một nạn nhân của vụ lừa đảo qua giọng nói, đã thâm nhập vào tổ chức và tìm cách trả thù, cho biết thiệt hại do lừa đảo qua điện thoại ở Hàn Quốc lên tới khoảng 800 tỷ won (khoảng gần 15.000 tỷ đồng) từ tháng 1 - 7/2025, đồng thời cho biết thêm rằng, bộ phim giới thiệu nhiều kỹ thuật phạm tội khác nhau, gợi ý các cách phòng tránh lừa đảo qua điện thoại.

Nam diễn viên Bae Jung Nam thú nhận rằng, anh đã bị lừa 4,5 triệu won (khoảng 83 triệu đồng) khi mua một món đồ cũ trực tuyến: "Tôi đã nói với kẻ lừa đảo rằng, tôi biết mình đã bị lừa và nếu anh trả lại dù chỉ một nửa, tôi sẽ không báo cáo anh đâu nhưng hắn ta đã rời khỏi cuộc trò chuyện".

Nữ diễn viên gạo cội Lee Mi Sook hiện đã tránh hoàn toàn các giao dịch trực tuyến sau khi chịu tổn thất lớn: "Tài khoản ngân hàng của tôi đã bị rút sạch. Tôi mất từ ​​50 đến 60 triệu won (khoảng 925 triệu - 1,11 tỷ đồng). Tin tặc thậm chí còn thực hiện thanh toán bằng thẻ qua điện thoại của tôi trong bốn giờ liên tục qua đêm".

Thậm chí, những kẻ lừa đảo còn lợi dụng vụ cháy trung tâm dữ liệu gần đây khiến nhiều dịch vụ trực tuyến của Chính phủ bị tê liệt, làm cái cớ để dụ dỗ nạn nhân nhấp vào các liên kết lừa đảo. Chúng sẽ gọi điện cho khách hàng mua sắm trực tuyến thường xuyên, giả vờ đề nghị hoàn tiền. Khi khách hàng truy cập vào liên kết hoàn tiền, một hình ảnh xuất hiện, với nội dung: "Dịch vụ đã bị tạm dừng do hỏa hoạn tại Cơ quan Thông tin Quốc gia". Kẻ lừa đảo sau đó đã gửi một tệp ứng dụng độc hại, tự nhận là ứng dụng đã được sử dụng trong thời gian dịch vụ bị tạm dừng và yêu cầu người mua tải xuống.

Trong bối cảnh các vụ lừa đảo như vậy gia tăng, một trung tâm chống lừa đảo qua điện thoại đã mở rộng hoạt động 24/7 vào ngày 17/9. Kể từ khi mở cửa vào tháng 10/2023, trung bình mỗi ngày, trung tâm nhận được 866 báo cáo. Con số trung bình hằng ngày này đã tăng lên 1.033 trường hợp vào năm ngoái và 1.755 trường hợp trong nửa đầu năm nay. Các tư vấn viên cho biết, họ đang tiến hành một "cuộc chiến chống tội phạm", không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi tư vấn viên xử lý trung bình 60 đến 70 cuộc gọi mỗi ngày.