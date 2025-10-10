Người nổi tiếng Hàn Quốc mất hàng triệu đô la vì lừa đảo trực tuyến

SVO - Nữ diễn viên kỳ cựu Lee Mi Sook cho biết, hiện cô tránh giao dịch trực tuyến, sau khi tài khoản ngân hàng của mình bị tin tặc 'rút sạch', và các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.
Trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực bảo vệ công dân khỏi các vụ lừa đảo trực tuyến, những người nổi tiếng trong nước đang cảnh báo về các vụ lừa đảo qua điện thoại và lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, bằng cách kể lại những trường hợp của cá nhân riêng họ.
Thậm chí, những kẻ lừa đảo còn lợi dụng vụ cháy trung tâm dữ liệu gần đây khiến nhiều dịch vụ trực tuyến của Chính phủ bị tê liệt, làm cái cớ để dụ dỗ nạn nhân nhấp vào các liên kết lừa đảo. Chúng sẽ gọi điện cho khách hàng mua sắm trực tuyến thường xuyên, giả vờ đề nghị hoàn tiền. Khi khách hàng truy cập vào liên kết hoàn tiền, một hình ảnh xuất hiện, với nội dung: "Dịch vụ đã bị tạm dừng do hỏa hoạn tại Cơ quan Thông tin Quốc gia". Kẻ lừa đảo sau đó đã gửi một tệp ứng dụng độc hại, tự nhận là ứng dụng đã được sử dụng trong thời gian dịch vụ bị tạm dừng và yêu cầu người mua tải xuống.
Trong bối cảnh các vụ lừa đảo như vậy gia tăng, một trung tâm chống lừa đảo qua điện thoại đã mở rộng hoạt động 24/7 vào ngày 17/9. Kể từ khi mở cửa vào tháng 10/2023, trung bình mỗi ngày, trung tâm nhận được 866 báo cáo. Con số trung bình hằng ngày này đã tăng lên 1.033 trường hợp vào năm ngoái và 1.755 trường hợp trong nửa đầu năm nay. Các tư vấn viên cho biết, họ đang tiến hành một "cuộc chiến chống tội phạm", không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi tư vấn viên xử lý trung bình 60 đến 70 cuộc gọi mỗi ngày.