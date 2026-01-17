OpenAI đánh vào kinh tế trên ChatGPT

SVO - OpenAI cho biết, họ sẽ bắt đầu hiển thị quảng cáo trong ChatGPT cho một số người dùng tại Mỹ, đẩy mạnh nỗ lực tạo doanh thu từ chatbot AI để tài trợ cho chi phí phát triển công nghệ cao.

Theo đó, quảng cáo sẽ được thử nghiệm với người dùng ở gói miễn phí và gói Go giá thấp hơn mà công ty hiện đang mở rộng trên toàn cầu. Chúng sẽ xuất hiện trong những tuần tới và sẽ tách biệt với các câu trả lời do ChatGPT tạo ra.

Người dùng ở các gói Plus, Pro, Business và Enterprise đắt tiền hơn sẽ không thấy quảng cáo. OpenAI cũng cho biết, quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến kết quả đầu ra của ChatGPT và các cuộc hội thoại của người dùng sẽ không được chia sẻ với các nhà tiếp thị. Động thái này đánh dấu một bước ngoặt lớn đối với công ty vốn trước đây chỉ dựa vào mô hình đăng ký. Nó cho thấy áp lực mà OpenAI phải đối mặt để tăng doanh thu khi họ chi mạnh tay cho các trung tâm dữ liệu và chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được nhiều người mong đợi.

Công ty khởi nghiệp đang thua lỗ này dự định chi hơn 1.000 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, nhưng chưa tiết lộ chi tiết về cách thức tài trợ. Các nhà phân tích cho rằng, quảng cáo có thể mở ra một nguồn doanh thu đáng kể từ 800 triệu người dùng hoạt động hằng tuần của ChatGPT, nhưng động thái này có thể gây khó chịu cho một số khách hàng và làm tổn hại lòng tin vào sản phẩm. Nếu quảng cáo gây cảm giác vụng về hoặc mang tính cơ hội, người dùng có thể dễ dàng chuyển sang các chatbot đối thủ như Gemini của Google hoặc Claude của Anthropic, nhà phân tích Jeremy Goldman của Emarketer cho biết.

Nhưng ông cũng nói thêm rằng, động thái này cũng có thể gây áp lực lên các đối thủ để làm rõ triết lý kiếm tiền của riêng họ, đặc biệt là những đối thủ tự định vị mình là "không quảng cáo ngay từ đầu". OpenAI cho biết, họ sẽ không hiển thị quảng cáo cho người dùng dưới 18 tuổi. Công ty cũng có kế hoạch chặn quảng cáo xuất hiện liên quan đến các chủ đề nhạy cảm, chẳng hạn như sức khỏe và chính trị: "Chúng tôi dự định thử nghiệm hiển thị quảng cáo ở cuối câu trả lời trong ChatGPT, khi có sản phẩm hoặc dịch vụ được tài trợ phù hợp với cuộc trò chuyện hiện tại của bạn".

Các nhà quảng cáo lạc quan rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ cải thiện hiệu quả trong quảng cáo tìm kiếm và mạng xã hội, khi họ tìm cách tận dụng việc ứng dụng công nghệ này vào hệ thống đề xuất quảng cáo. Công ty được Microsoft hậu thuẫn cho biết, dịch vụ ChatGPT Go, lần đầu tiên ra mắt tại Ấn Độ, sẽ có mặt tại Mỹ với giá 8 đô la mỗi tháng.

