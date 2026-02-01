'Apple Glasses' gây sốc với những tính năng chưa từng có

Đọc biểu cảm khuôn mặt con người?

Có nhiều đồn đoán rằng "Apple Glasses" mà Apple đang phát triển có thể tích hợp khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) đọc được biểu cảm khuôn mặt con người. Điều này cho thấy AI có thể phát triển đến mức có thể nhận diện biểu cảm khuôn mặt và hiểu ý định của con người mà không cần nói.

Không chỉ Apple, mà cả các công ty công nghệ lớn như Meta và Google cũng đang tích cực tích hợp công nghệ AI tiên tiến vào kính thông minh. Khi kính thông minh nổi lên như một phần cứng quan trọng trong kỷ nguyên AI, cuộc cạnh tranh cho thế hệ kính thông minh tiếp theo với các tính năng AI đang ngày càng gay gắt.

Theo Financial Times (FT) và các nguồn tin trong ngành, Apple đã mua lại Q.AI, một công ty khởi nghiệp AI của Israel chuyên phát triển công nghệ phân tích biểu cảm khuôn mặt để giao tiếp mà không cần nói. Thương vụ này trị giá khoảng 2 tỷ đô la Mỹ, được coi là một trong những thương vụ mua lại lớn thứ hai trong lịch sử của Apple.

Công nghệ cốt lõi của Q.AI phát hiện "các chuyển động nhỏ" trên da mặt để diễn giải ý định của người dùng. Cụ thể, theo dữ liệu bằng sáng chế, công nghệ này được thiết kế để ứng dụng vào tai nghe hoặc kính thông minh, cho phép người dùng trò chuyện với trí tuệ nhân tạo mà không cần mở miệng. Theo đó, ngành công nghiệp dự đoán rằng công nghệ này sẽ được tích hợp đầy đủ vào các thiết bị đeo được của Apple, bao gồm cả "Apple Glasses".

Không chỉ Apple, mà cả Meta và Google cũng đang đầu tư mạnh vào kính thông minh, và cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các công ty công nghệ lớn để thống lĩnh thị trường dự kiến ​​sẽ ngày càng gay gắt.

Meta đang có những bước đi tích cực nhất trong phát triển kính thông minh thông qua Reality Labs, công ty sản xuất kính thông minh và thiết bị thực tế ảo (VR). Tháng 9/2025, công ty đã ra mắt "Meta Ray-Ban Display", "Oakley Meta Vanguard" và "Ray-Ban Meta thế hệ thứ 2".

Giám đốc điều hành của Meta, Mark Zuckerberg, nhấn mạnh: "Tôi nghĩ, đây là thời điểm tương tự như sự ra đời của điện thoại thông minh (đối với kính mắt)", và nói thêm: "Thật khó để tưởng tượng một thế giới mà trong vài năm nữa hầu hết các loại kính sẽ không phải là kính AI". Mark Zuckerberg cũng lưu ý rằng, doanh số bán kính thông minh của Reality Labs đã tăng hơn gấp ba lần vào năm ngoái và dự đoán rằng, thị trường liên quan sẽ mở rộng trong tương lai.

Google, hợp tác với Samsung, Gentle Monster và các đối tác khác, cũng đã công bố kế hoạch ra mắt kính thông minh AI trong năm nay. Demis Hassabis, CEO của Google DeepMind, cũng ca ngợi "kính AI" là "kiểu dáng đột phá" tiếp theo.

Thị trường kính thông minh cũng được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh chóng. Công ty nghiên cứu thị trường Smart Analytics Global (SAG) dự báo doanh số bán kính AI toàn cầu sẽ đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tăng hơn gấp bốn lần so với 1,2 tỷ đô la năm ngoái. Khối lượng bán hàng cũng được dự báo sẽ tăng từ 6 triệu chiếc lên 20 triệu chiếc. Đến năm 2030, lượng kính AI được xuất xưởng dự kiến ​​sẽ đạt 75 triệu chiếc, tạo ra doanh thu 29 tỷ đô la Mỹ.