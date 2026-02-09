Dreamus-B: 'Khúc dạo đầu cho sự đảo ngược của mạng lưới phân phối IP K-pop'

SVO - Thử nghiệm 'trình tự ngược' của Công ty Dreamus, công ty mới bắt tay với B-Stage (Be My Friends), đang thu hút sự chú ý của ngành.

Dấu hiệu rạn nứt đang được phát hiện trong cơ cấu lợi nhuận vững chắc của thị trường phân phối giải trí Hàn Quốc. Giữa một thị trường lấy 'nhà cung cấp làm trung tâm' bị chi phối bởi nguồn vốn lớn, một mô hình đối lập lấy 'người tiêu dùng làm trung tâm' sử dụng dữ liệu fandom đang nổi lên. Đây là lý do tại sao thử nghiệm 'trình tự ngược' của Công ty Dreamus, công ty mới bắt tay với B-Stage (Be My Friends), đang thu hút sự chú ý của ngành.

B-Stage (Be My Friends) là một nền tảng chuyên dụng của Hàn Quốc, hoạt động như một "trung tâm fandom" (fandom hub) sở hữu riêng. Nó giúp các doanh nghiệp, nghệ sĩ và người sáng tạo nội dung quản lý, xây dựng cộng đồng và kinh doanh trực tiếp với người hâm mộ thông qua các giải pháp IT và dịch vụ chuyên biệt. Dreamus (tiền thân là iRiver, thành lập năm 1999) là một công ty Hàn Quốc thuộc tập đoàn SK Telecom, hoạt động chính trong lĩnh vực giải trí, phân phối âm nhạc và điện tử tiêu dùng. Công ty mẹ của các thương hiệu nổi tiếng như Astell & Kern (máy nghe nhạc cao cấp), FLO (nền tảng nhạc số), và là đơn vị phân phối album, vé sự kiện lớn.

'Tấn công số lượng' và 'bật lên', hạn chế phân phối chi phí cao

Ngữ pháp phân phối của thị trường K-pop hiện tại rất rõ ràng. Khi các nhà phân phối lớn phát hành nhạc và album ra thị trường (cung cấp), các công ty giải trí khuyến khích cộng đồng fan đoàn kết thông qua các sự kiện ngoại tuyến như cửa hàng pop-up và fanmeeting (tiếp thị). Trong quá trình này, nền tảng đạt được lợi thế lớn về lưu lượng truy cập và nhà phân phối kiếm được lợi nhuận ổn định.

Tuy nhiên, cơ cấu này có những điểm mù về “tốc độ” và “hiệu quả chi phí”. Dữ liệu cụ thể về những gì người hâm mộ muốn và mở ví của họ có thể bị ràng buộc với nền tảng hoặc bị phân mảnh.

Các cửa hàng tạm thời cũng là một công cụ tiếp thị mạnh mẽ, nhưng có những hạn chế về mặt vật lý đối với khả năng đáp ứng linh hoạt, chẳng hạn như bị giới hạn ở các sự kiện diễn ra một lần và phải gánh chịu các chi phí như thuê mặt bằng.

‘Tôm nuốt chửng cá voi’… Con mắt fandom đọc qua SaaS

Tại thời điểm này, sự kết hợp giữa B.stage và Công ty Dreamus có ý nghĩa quan trọng. Thị trường đánh giá việc Be My Friends tham gia quản lý công ty niêm yết Dreamus Company là “con tôm nuốt cá voi”, nhưng cơ cấu quản trị nghịch lý này lại chính là giải pháp.

Ngoài việc cung cấp một cộng đồng đơn giản, B-Stage còn cung cấp giải pháp 'SaaS (Phần mềm dưới dạng dịch vụ)' cho phép các đại lý trực tiếp xây dựng hệ sinh thái fandom và quản lý dữ liệu. Điều này có nghĩa là công ty không chỉ đơn giản là 'thu thập' fandom mà còn trực tiếp 'sở hữu' và 'phân tích' các mô hình hoạt động và mô hình mua hàng.

SaaS (viết tắt của Software as a Service - Phần mềm dạng dịch vụ) là mô hình phân phối phần mềm dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Người dùng truy cập ứng dụng qua internet, trình duyệt web hoặc app, thay vì cài đặt cục bộ, thông qua việc đăng ký trả phí định kỳ. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm lưu trữ, vận hành, bảo mật và cập nhật phần mềm.

Nói cách khác, chiến lược này nhằm đảm bảo 'hiệu quả mục tiêu' thay vì tấn công số lượng người không xác định bằng cách kết nối trực tiếp 'dữ liệu cộng đồng người hâm mộ trực tiếp' mà các nhà phân phối hiện tại không có với mạng lưới phân phối.

Dữ liệu phá vỡ ‘quán tính thành công’… Nền tảng cho thử nghiệm IP táo bạo

Cuối cùng, ý nghĩa của sự kết hợp giữa hai công ty là nó đặt nền móng cho sự kết nối trực tiếp hai chiều giữa 'nhu cầu (fandom)' và 'cung (phân phối)'. Điều này liên quan trực tiếp đến sức sống của hoạt động kinh doanh sở hữu trí tuệ.

Nhà sản xuất cũng không thoát khỏi “công thức phòng vé” và sức ì của vốn lớn nên có nhiều trường hợp hạn chế tính độc đáo của IP mới.

Tuy nhiên, cấu trúc được kết nối trực tiếp với nhu cầu của người hâm mộ cho phép dữ liệu trở thành một loại 'la bàn' và 'kiểm tra đầu tư', giúp thực hiện được những nỗ lực táo bạo và đa dạng bên ngoài khuôn khổ hiện có.

Đối với các đại lý vừa và nhỏ hoặc các IP mới, đây có thể là “sức mạnh cơ bản” mới cho phép họ cạnh tranh một cách linh hoạt hơn là một cuộc chiến về quy mô. Tất nhiên, sẽ không dễ để vượt qua nhóm người dùng hùng mạnh của nền tảng hiện tại trong một thời gian ngắn, nhưng tính linh hoạt về cấu trúc cho phép tiếng nói của fandom được kết nối trực tiếp với doanh nghiệp dự kiến ​​sẽ thể hiện khả năng cạnh tranh của chính nó trên thị trường.