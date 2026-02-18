MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 'Rocker biểu tượng của Hàn Quốc' Yoon Do Hyun chúc mừng năm mới Bính Ngọ và cập nhật sức khoẻ

Ca sĩ Yoon Do Hyun đã gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch đồng thời cập nhật tình hình sức khỏe của mình cho người hâm mộ: “Chúc mừng năm mới. Tôi rất khỏe. Mong mọi người cũng giữ gìn sức khỏe”, kèm theo một bức ảnh. Trong ảnh, anh ấy đang thực hiện động tác cúi chào truyền thống sâu lắng trong phòng thu âm, thu hút sự chú ý.

Công ty quản lý của anh giải thích: “Nghệ sĩ đã bị cảm lạnh từ tuần trước và đang chuẩn bị cho các buổi biểu diễn trong khi được điều trị y tế. Tuy nhiên, sau các buổi hòa nhạc cuối tuần, tình trạng giọng hát của anh ấy xấu đi đáng kể, và các bác sĩ khuyên anh ấy nên tập trung vào điều trị trong thời gian này. Quyết định này là không thể tránh khỏi để đảm bảo sức khỏe của Yoon Do Hyun được hồi phục và anh ấy có thể tiếp tục các chuyến lưu diễn trong tương lai một cách có trách nhiệm. Các buổi hòa nhạc bị hoãn ở Ulsan (14-15/2) dự kiến ​​sẽ diễn ra tại Hội trường KBS Ulsan vào ngày 28 và 29/3. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trở lại với các bạn trong tình trạng tốt hơn sau khi nhanh chóng hồi phục".

Yoon Do Hyun cũng đã gửi lời nhắn đến người hâm mộ: “Tôi cảm thấy rất nặng lòng. Tôi sẽ tập trung vào điều trị và trở lại trạng thái ban đầu cho buổi biểu diễn ở Gwangju.Tôi đang trải qua những phương pháp điều trị mà tôi chưa từng thử trước đây, bao gồm liệu pháp oxy cao áp và truyền dịch tĩnh mạch mỗi ngày".