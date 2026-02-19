MÙNG 3 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Mục tiêu năm Bính Ngọ của Kim Hye Yoon: 'Nữ hoàng phim kinh dị'

Salmokji: Whispering Water, dự kiến ra rạp vào 8/4, là bộ phim kinh dị kể về một đoàn làm phim được cử đến hồ chứa Salmokji để quay lại cảnh đường phố sau khi một bóng người không xác định được phát hiện trong cảnh quay ban đầu. Tại đó, họ chạm trán với một thế lực bí ẩn ẩn nấp trong bóng tối sâu thẳm.

Kim Hye Yoon vào vai Soo In, dẫn dắt đoàn làm phim thay cho người đồng nghiệp cấp cao của cô, người trước đó đã biến mất sau khi đến thăm khu vực này. Soo In, người từng nói: “Tôi chỉ tin vào những gì tôi tận mắt chứng kiến”, bằng sự quyết đoán và kiên cường của mình đã dẫn dắt các đồng nghiệp vượt qua những thời khắc nguy hiểm, làm tăng thêm sức hấp dẫn cho câu chuyện của bộ phim.

Theo đạo diễn Lee Sang Min: “Soo In là một nhân vật có tinh thần trách nhiệm cao, một người sợ hãi nhưng luôn cố gắng giải quyết mọi việc đến cùng. Chúng tôi đánh giá rằng hình tượng sắc sảo và mạnh mẽ của Kim Hye Yoon rất phù hợp với Soo In, một người điềm tĩnh và nhanh trí. Ngay từ đầu, Soo In phải do Kim Hye Yoon thủ vai”.

Kim Hye Yoon, người đã càn quét giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh và Grand Bell cho vai diễn trong THE GIRL ON A BULLDOZER (2022), được kỳ vọng sẽ một lần nữa khẳng định vị thế mới của mình như 'nữ hoàng phim kinh dị' trên màn ảnh rộng với Salmokji: Whispering Water. Trong những hình ảnh nhân vật được công bố, Kim Hye Yoon báo hiệu một sự biến đổi mới, thể hiện biểu cảm kinh hãi và ánh mắt sợ hãi, như thể đang đối mặt với nỗi kinh hoàng tột độ trong một hiện trường vụ án mạng ban đêm. Ngay sau khi trailer đầu tiên được phát hành, khán giả đã phải thốt lên: Giọng nói rùng rợn của Kim Hye Yoon hoàn toàn phù hợp với phim kinh dị; Tôi đã chờ đợi để được xem Kim Hye Yoon trên màn ảnh rộng; Nó đáng sợ đến mức tôi quên cả thở...