Trần Tinh Húc đầu năm đã khiến cộng đồng mạng 'cảm lạnh' không chỉ với tạo hình mà còn cả lời phát ngôn

SVO - Trần Tinh Húc vừa chính thức tham gia quay hình bộ phim 'The Golden Bough' cùng Lý Nhất Đồng. Tạo hình của Trần Tinh Húc một lần nữa khiến cộng đồng mạng 'cảm lạnh' vì vẻ đẹp băng giá nam thần.

Phim kể về câu chuyện của Trần Quế Nhí (Lý Nhất Đồng), một người phụ nữ có xuất thân thấp kém nhưng quyết thay đổi số phận của mình. Cô bị nhầm lẫn với công chúa Trường Dĩnh Triệu Kim Chí, thâm nhập vào Phủ Rong Quốc và bí mật xây dựng một thân phận quyền lực ở kinh đô. Trần Quế Nhí sử dụng trí thông minh và lòng dũng cảm để xoay chuyển tình thế, hợp tác với Hoàng tử Tiên Ninh Lỗ Hành Chí (Trần Tinh Húc) để vạch trần sự thật đằng sau triều đình, khuấy động những làn sóng biến động dữ dội. Cuối cùng, cô đạt được sự trưởng thành cá nhân và trở nên mạnh mẽ hơn trước.

Nữ diễn viên Lý Nhất Đồng chia sẻ, cô bị thu hút bởi tinh thần kiên định của nữ chính trong việc tự viết nên số phận của mình chứ không đi theo con đường đã được định sẵn. Cô cũng nhiều lần cảm ơn đạo diễn, biên kịch và toàn bộ ê kíp.

0094ekuily1iadbi07iijj31o02i0u0x-1.jpg

Trần Tinh Húc thẳng thắn chia sẻ: "Không ai bảo tôi phải học thuộc lời thoại trước khi đến đây nhưng tôi hứa sẽ diễn xuất tốt". Anh cũng gửi lời cảm ơn ngắn gọn đến đạo diễn, Tencent Video và biên kịch. Lời chia sẻ cùng tạo hình đầy 'cảm lạnh' này của nam diễn viên nhanh chóng leo lên bảng xếp hạng xu hướng trên mạng xã hội Trung Quốc.

no8lq4-2f.png

Những người ủng hộ cho rằng, Trần Tinh Húc không thích những lời nói sáo rỗng, bài phát biểu của anh ấy ngắn gọn nhưng chân thành. Tuy nhiên, có những người chỉ trích lại đặt câu hỏi về tính chuyên nghiệp của một diễn viên, cho rằng phát ngôn của anh ấy thể hiện sự chuẩn bị chưa đầy đủ cho vai diễn: "Anh không đọc kịch bản trước khi nhận vai sao? Anh thậm chí không thể nói hai câu về cảm xúc của mình à?". Một số người thậm chí còn cho rằng, đó là lời mỉa mai Lý Nhất Đồng vì đã chuẩn bị bài phát biểu.

5ed752a6gy1ia9ufepvzrg20rs0fn7x0.jpg
5ed752a6gy1ia9ufavgm6g20qa0qau0z.jpg
Thuý Phương
#Nội dung phim 'The Golden Bough' #Tạo hình nam thần Trần Tinh Húc #Phản ứng mạng xã hội Trung Quốc #Phân tích phát ngôn diễn viên #Nhân vật nữ chính và hành trình trưởng thành #Sự nghiệp và thái độ nghề nghiệp Trần Hành Xu #Chủ đề tự viết số phận nữ chính #Thông tin dự án phim 'Cành Vàng'

