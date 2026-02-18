Đầu Xuân Bính Ngọ, 'nữ ca sĩ tỷ phú' Hà Phương tiết lộ sự thật đặc biệt sau hai thập kỷ 'tạm rời' showbiz

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Trở về sân khấu quê nhà sau 20 năm, Hà Phương khiến khán giả ngỡ ngàng với minishow ‘Hà Phương đón Xuân mới’. Trong không khí những ngày Tết Bính Ngọ, cô cũng chia sẻ nhiều điều chưa từng tiết lộ.

Minishow Hà Phương đón Xuân mới của "nữ ca sĩ tỷ phú" với sự chỉ đạo nghệ thuật từ đạo diễn Lê Quốc Nam và dẫn dắt bởi MC Tuấn Anh, đã thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc và giới nghệ sĩ tham dự.

messenger-creation-ec0a117c-d1f6-469e-a031-bb4c703ea7fe.jpg

Chương trình có sự góp mặt của bố mẹ ruột Hà Phương, trong đó có nhạc sĩ Trần Quang Hiển, góp phần tạo nên không khí gia đình ấm áp trong đêm đoàn viên. Còn hai chị em Cẩm Ly và Minh Tuyết vắng mặt do bận công việc dịp Tết.

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình âm nhạc đầu Xuân Bính Ngọ này còn để lại dấu ấn sâu sắc với hoạt động thiện nguyện dành cho các em nhỏ mồ côi do đại dịch COVID-19.

messenger-creation-7dfa519c-6573-4a03-9d9a-59188ca70109.jpg

Ngay trên sân khấu, Hà Phương đã trực tiếp trao tặng những phong bao lì xì cùng những phần quà, dành thời gian trò chuyện, động viên các em. Khoảnh khắc nữ ca sĩ ôm các em nhỏ trên sân khấu khiến nhiều khán giả xúc động.

messenger-creation-870c3cb2-b034-486f-a123-98f773de948c.jpg

Hà Phương cho biết, minishow lần này đánh dấu hành trình trở lại sân khấu sau hơn hai thập kỷ ưu tiên cho gia đình. Việc tổ chức một đêm nhạc riêng vào dịp năm mới Bính Ngọ là cách tri ân khán giả đã luôn đồng hành và chờ đợi mình suốt nhiều năm.

messenger-creation-720bf1ea-2ee7-45e3-a76e-91fdf1fe8156.jpg

Hà Phương bộc bạch: “Suốt nhiều năm qua, tôi dành phần lớn thời gian cho gia đình và việc chăm sóc các con. Khi các con còn nhỏ, tôi gần như gác lại nhiều dự định nghệ thuật để ở bên con nhiều nhất có thể. Trong tuần, tôi vừa lo cho con, vừa quán xuyến công việc, còn ông xã thì bận rộn nên chỉ có thể dành thời gian cho gia đình vào cuối tuần. Vì vậy, tôi luôn muốn giữ trọn những ngày cuối tuần cho sự sum họp, cho những bữa cơm và khoảnh khắc bên nhau".

messenger-creation-8a4c79df-b739-489a-9712-5f76272bcd41.jpg

“Đến bây giờ, khi các con đã trưởng thành hơn, tôi mới thấy mình có thể yên tâm trở lại sân khấu, sống lại với tình yêu nghề đã theo mình từ những ngày đầu. Minishow lần này không chỉ là một đêm diễn, mà còn là dấu mốc để tôi tự cho phép bản thân được trở về với âm nhạc, sau một chặng đường dài ưu tiên cho gia đình", Hà Phương chia sẻ.

messenger-creation-eab58c03-7a2d-47c1-98a2-bc3af4ec415f.jpg

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho minishow tại Việt Nam, Hà Phương thừa nhận, cô đã trải qua nhiều ngày hồi hộp và áp lực: “Từ lúc quyết định về nước làm minishow, gần như đêm nào tôi cũng lo lắng, suy nghĩ đủ thứ. Có những hôm chuẩn bị kịch bản, tập luyện, chỉnh sửa từng chi tiết đến 4h - 5h sáng mới ngủ được. Ông xã thấy tôi thức khuya liên tục còn la vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng với tôi, đây là lần trở lại rất đặc biệt nên không cho phép mình làm qua loa. Tôi chỉ mong mọi thứ thật trọn vẹn để không phụ tình cảm của khán giả".

messenger-creation-7a5453a9-983a-46be-84ed-1f4c5f3934b8.jpg

Từ những tâm sự chân thành những ngày Tết này, minishow Hà Phương đón Xuân mới khép lại bằng những tràng pháo tay hay khoảnh khắc đếm ngược rực rỡ. Show diễn còn để lại dư âm sâu lắng về hình ảnh một nghệ sĩ bền bỉ, giàu trách nhiệm với gia đình, nghiêm túc với nghề và luôn hướng về khán giả.

Văn Sơn
#Hà Phương #ca sĩ Hà Phương #ca sĩ tỷ phú Hà Phương #nữ ca sĩ tỷ phú #Tết Bính Ngọ #đón Xuân Bính Ngọ

