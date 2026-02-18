MÙNG 2 TẾT BÍNH NGỌ 2026 Trò chuyện với Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh đầu năm Bính Ngọ về một cái Tết đủ đầy

SVO - Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh có một năm bận rộn với lịch trình dày đặc. Đón năm mới 2026, ‘nàng Hậu’ có nhiều cảm xúc lẫn lộn, khi đây cũng là năm cô kết thúc nhiệm kỳ thành công rực rỡ của mình.

Nhìn lại năm vừa qua, Hà Trúc Linh cảm nhận bản thân đã thay đổi như thế nào so với thời điểm vừa đăng quang?

Khi nhìn lại năm 2025, mình cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân so với thời điểm vừa đăng quang. Đây là một năm rất đặc biệt, đánh dấu những quyết định quan trọng và mở ra cho mình một hành trình hoàn toàn mới. Cuộc sống của mình bước sang một ngã rẽ khác, buộc mình phải không ngừng học hỏi, lắng nghe và hoàn thiện mỗi ngày.

Từ đó, mình có thể lan tỏa những giá trị tích cực và đóng góp dù là nhỏ bé cho cộng đồng. Việc được gặp gỡ nhiều con người tài giỏi, đi đến nhiều vùng đất và trải nghiệm những điều mới mẻ đã giúp mình có thêm nhiều góc nhìn, chiêm nghiệm sâu sắc hơn về cuộc sống cũng như trách nhiệm của bản thân đối với xã hội hơn.

Trách nhiệm của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam có lúc nào khiến Linh cảm thấy áp lực?

Tất nhiên là có. Đôi khi, mình cũng bị rơi vào tình trạng quá tải. Mình thường tìm lại năng lượng từ những điều rất đơn giản. Mình thích dọn dẹp nhà cửa, như một cách sắp xếp lại suy nghĩ và làm mới tinh thần. Ngoài ra, mình hay nghe nhạc, lái xe ra ngoài mua một ly nước hay ăn chút đồ ngọt cũng giúp mình cân bằng và thoải mái hơn để tiếp tục công việc.

Mình trân trọng thời gian đồng hành, dù ngắn hay dài cùng 'Hoa hậu Việt Nam'. Đó cũng là cơ hội để mình tiếp tục học hỏi và đóng góp sức mình cho cộng đồng. Mình sẽ hết mình để không phải nuối tiếc.

Là người của công chúng, Hà Trúc Linh học được điều gì quan trọng nhất về cách giữ cân bằng giữa hình ảnh cá nhân và đời sống riêng tư?

Ông bà ta có một câu rất hay, đó là "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" và mình luôn giữ theo điều dặn dò này. Hãy cẩn trọng với mọi phát ngôn, tìm hiểu và học hỏi về luật pháp, sống và làm việc đúng chuẩn mực đạo đức. Những gì cho là riêng tư thì hãy cân nhắc trước khi chia sẻ.

Trước những ý kiến khen chê từ dư luận, Hà Trúc Linh đã rèn luyện cho mình tâm thế như thế nào để không bị cuốn theo áp lực mạng xã hội?

Lúc khi mới đăng quang, mình cũng lo lắng. Vì là sinh viên ngành Marketing nên đôi khi mình cũng hơi bị “bệnh nghề nghiệp”, mình theo dõi mạng xã hội liên tục, có khoảng thời gian mình đọc từng bình luận trên các nền tảng mạng xã hội để lắng nghe ý kiến khán giả. Nhưng khi việc này kéo dài, mình dễ bị tiêu cực đi.

Trải qua nhiều lần, mình tự rút kinh nghiệm, chọn lọc và khách quan hơn khi đọc những ý kiến của công chúng. Có những ý kiến mang tính xây dựng, mình sẽ cân nhắc và tiếp thu. Còn những ý kiến không mang tính xây dựng, mình cũng không nên chú tâm quá nhiều. Mình tin là khi mình cố gắng nỗ lực và làm đúng, chắc chắn không sớm thì muộn cũng nhận được sự công nhận của khán giả.

Điều ý nghĩa nhất mà ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2024 mang đến cho Hà Trúc Linh là gì?

Mình có rất nhiều cơ hội đi nhiều nơi và cống hiến các hoạt động cho xã hội, cho đất nước, tính đến thời điểm hiện tại. Mỗi việc mình làm, mình luôn trân trọng và cố gắng làm hết sức. Những điều mà trước đây chưa được làm, bây giờ với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2024, mình đã, đang và sẽ tiếp tục làm những điều có nghĩa hơn nữa cho mọi người.

Tết của Hà Trúc Linh có khác gì nhiều so với trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam?

Đã đến lúc mình phải lì xì cho các cháu, các em của mình rồi. Bây giờ, mình sắp 22 tuổi, đã lớn và chín chắn hơn trước đây. Trở về với gia đình, họ hàng, bạn bè với một cách mà mọi người hay gọi là Hoa hậu, nhưng mình vẫn là Trúc Linh của cả nhà.

Có phong tục, thói quen ngày Tết nào từ gia đình mà Hà Trúc Linh luôn trân trọng và muốn gìn giữ?

Một cái Tết đầy đủ là có ba mẹ, có gia đình bên cạnh. Mình rất trân trọng những bữa ăn cùng gia đình. Mâm cơm ngày Tết là điều không thể thiếu, dọn dẹp nhà cửa cùng nhau, nấu ăn cùng mẹ và cùng quây quần đón Giao thừa. Những phong tục, thói quen xưa giờ của ông bà ta, mình luôn gìn giữ và kể cả sau này mình lớn lên. Có gia đình nhỏ cho riêng mình, mình luôn hy vọng ai cũng sẽ giữ những điều thân thương này.

Linh mong muốn điều gì nhất cho bản thân và gia đình trong năm mới 2026?

Mình mong gia đình, ba mẹ, tất cả mọi người luôn mạnh khoẻ và bình an. Mong cho mình có sức khỏe, luôn vững vàng, làm nhiều điều có ích cho gia đình và cộng đồng hơn nữa.

Cảm ơn Hà Trúc Linh!