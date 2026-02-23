Robert Aramayo đã làm đảo lộn cuộc đua 'Oscar 2026' tại 'BAFTA'

SVO - Robert Aramayo đã đánh bại Timothee Chalamet và Leonardo DiCaprio ở hạng mục 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' cho màn trình diễn của mình trong phim 'I Swear', kể về câu chuyện có thật của nhà hoạt động vì người mắc hội chứng Tourette, John Davidson.

Robert Aramayo đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử giải BAFTA vào tối ngày 22/2 (theo giờ địa phương) khi đánh bại 'dàn sao' Hollywood đình đám Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet, Jesse Plemons và Michael B. Jordan để giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn John Davidson, một nhà hoạt động vì người mắc hội chứng Tourette ngoài đời thực, trong phim I Swear của Kirk Jones.

"Phim hay nhất" - One Battle After Another "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" - Robert Aramayo, I Swear "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" - Jessie Buckley, Hamnet "Phim Anh xuất sắc nhất" – Hamnet "Tác phẩm đầu tay xuất sắc của nhà văn, đạo diễn hoặc nhà sản xuất người Anh" - My Father's Shadow - Akinola Davies Jr (đạo diễn), Wale Davies (biên kịch) "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" - One Battle After Another - Paul Thomas Anderson "Kịch bản gốc xuất sắc nhất" - Sinners, Ryan Coogler "Phim không nói tiếng Anh" - Sentimental Value "Đạo diễn xuất sắc nhất" - One Battle After Another, Paul Thomas Anderson "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" - Wunmi Mosaku, Sinners "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" - Sean Penn, One Battle After Another "Phim thiếu nhi và gia đình hay nhất" - Boong "Trang phục đẹp nhất" – Frankenstein "Hiệu ứng hình ảnh đặc biệt" - Avatar: Fire And Ash "Thiết kế sản xuất" – Frankenstein "Trang điểm và làm tóc" - Frankenstein "Nhạc phim gốc hay nhất" – Sinners "Phim hoạt hình hay nhất" - Zootropolis 2 "Phim hoạt hình ngắn Anh" - Two Black Boys In Paradise "Phim ngắn Anh hay nhất" - This Is Endometriosis "Tuyển chọn diễn viên" - I Swear "Quay phim" - One Battle After Another "Dựng phim" - One Battle After Another "Phim tài liệu hay nhất" - Mr Nobody Against Putin "Ngôi sao đang lên, do công chúng bình chọn" - Robert Aramayo, I Swear

Robert Aramayo phát biểu khi nhận giải: “Tôi hoàn toàn không thể tin được, tôi không thể tin rằng mình đang đứng cùng hạng mục với những người như các bạn, chứ đừng nói đến việc tôi đang đứng ở đây". Aramayo tiếp tục cảm ơn nhiều người, bao gồm đạo diễn kiêm biên kịch Jones và Davidson, trước khi chia sẻ một giai thoại về Hawke từ thời đi học: “Khi tôi còn đi học, Ethan Hawke đã đến nói chuyện với chúng tôi tại Juilliard và anh ấy đã có một bài nói chuyện tuyệt vời về sự nghiệp lâu dài của một diễn viên, về việc bảo vệ ‘công cụ’ của mình và tránh những hành vi tự hủy hoại bản thân. Và nó đã thực sự có tác động lớn đến tất cả mọi người trong phòng. Vì vậy, được đứng chung hạng mục với anh tối nay thật là tuyệt vời. Cảm ơn anh, Ethan”. Vẫn còn đang ngỡ ngàng, anh ấy kết thúc bằng câu: "Được rồi, tôi sẽ ngừng nói ở đây. Cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều".

Trong khi đó, nữ diễn viên người Ireland Jessie Buckley được vinh danh là "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn của cô trong phim tiểu sử về Shakespeare, Hamnet. Cô là ngôi sao người Ai Len đầu tiên mang về giải thưởng này: "Khi còn nhỏ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội đóng phim. Tôi từng thoa lớp kem nhuộm da giả tệ hại, đeo khuyên tai vòng trắng, mặc váy chấm bi đỏ và dám nói rằng, một ngày nào đó tôi muốn trở thành như Judi Dench".

Jessie Buckley tạo dáng cùng giải thưởng "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn trong phim "Hamnet".

Buckley, người nổi tiếng nhờ chương trình tìm kiếm tài năng I'd Do Anything, giành vị trí á quân trong cuộc thi tìm kiếm diễn viên chính cho vai Nancy, trong vở nhạc kịch Oliver phiên bản West End, năm 2009, cho biết, việc được đứng trên sân khấu và giành giải BAFTA là "điên rồ", đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với "những người phụ nữ trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã dạy tôi và tiếp tục dạy tôi cách làm mọi thứ khác đi". Cô cũng dành tặng giải thưởng này cho con gái mình: "Được làm mẹ của con là vai diễn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mẹ và mẹ hứa sẽ tiếp tục để con có thể thuộc về một thế giới với tất cả sự hoang dã của con như một người phụ nữ trẻ. Mẹ rất biết ơn vì điều này".

Đoàn làm phim "Hamnet" nhận giải BAFTA cho "Phim Anh xuất sắc nhất".

Bộ phim hài kịch giật gân One Battle After Another của Paul Thomas Anderson, với sự tham gia của DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti và Sean Penn, là tác phẩm thắng lớn nhất, giành được sáu giải BAFTA, bao gồm "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho Penn.

Khi nhận giải "Phim hay nhất", Anderson, người trước đó suýt đánh mất giải BAFTA cho "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" nói rằng, đó là một "vinh dự to lớn": "Ai nói phim không còn hay nữa thì cứ việc biến đi, vì đây là một năm tuyệt vời".

Hoàng tử William - Chủ tịch của BAFTA, và Kate đã có mặt để cổ vũ những người chiến thắng, cùng với các ngôi sao khác, bao gồm các ứng cử viên Emma Stone và Kate Hudson, các ngôi sao âm nhạc Little Simz, Stormzy và Jessie Ware, và Kylie Jenner (người đến Anh để ủng hộ bạn trai Chalamet của mình).

Timothee Chalamet và Kylie Jenner có mặt ở hàng ghế khán giả.

Những khoảnh khắc ấn tượng trên thảm đỏ.

Ở những hạng mục khác, phim kinh dị ma cà rồng Sinners, với sự tham gia của Michael B Jordan, đã giành được ba giải thưởng, bao gồm giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho ngôi sao người Anh Wunmi Mosaku, và các giải thưởng cho kịch bản gốc và nhạc phim. Phim Frankenstein, với sự tham gia của Jacob Elordi, cũng giành được ba giải cho trang phục, trang điểm - làm tóc, và thiết kế sản xuất.