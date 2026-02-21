Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Hành trình vươn lên của con gái Andie MacDowell – Margaret Qualley: Từ cô vũ công thị trấn nhỏ đến 'ngôi sao' Hollywood

Ly Ly

SVO - 'Ngôi sao' này lớn lên tại Asheville, với tư cách 'có lẽ là con gái duy nhất của một nữ diễn viên Hollywood' trong thị trấn, thường xuyên lui tới quán Waffle House và rất thích món cháo ngô.

Margaret Qualley cho biết, cô đã tận dụng nền tảng trưởng thành ở miền Nam nước Mỹ để làm giàu thêm cho diễn xuất của mình. Cô có một tuổi thơ khá bình thường, dù là con gái của Andie MacDowell và cựu người mẫu Paul Qualley.

margaret-qualley.jpg
Margaret Qualley trên trang bìa số tháng Ba của tạp chí 'Vanity Fair'.

Margaret cùng chị gái Rainey và anh trai Justin lớn lên với những món đặc trưng miền Nam như grits, trà ngọt và thường xuyên lui tới Waffle House.

Thật kỳ lạ. Tôi thực sự may mắn. Đó là một chuyện kỳ ​​quặc, nhưng tôi vẫn được học ở một trường bình thường, có những người bạn bình thường và có một cuộc sống tương đối bình thường. Rồi mẹ tôi đi đóng phim, đôi khi, tôi đi cùng bà. Và đôi khi, tôi gặp những người như Gérard Depardieu.

Ngôi sao của The Substance cho biết, quãng thời gian sống tại Montana trước khi chuyển đến Bắc Carolina đã ảnh hưởng lớn đến cách cô thể hiện vai diễn. Phần lớn tuổi thơ của Margaret gắn liền với khiêu vũ thi đấu. Khi học trung học, cô theo học tại University of North Carolina School of the Arts, một trường nội trú nghệ thuật. Cô chia sẻ rằng, trải nghiệm là một vũ công thi đấu ở miền Nam vẫn còn in đậm trong cô đến tận hôm nay: "Tôi nhớ, có lần, một giáo viên nói trước cả lớp: Em đang nhảy như một con công, trong khi lẽ ra phải nhảy như một con chim bồ câu. Tôi nghĩ, mình đã hiểu rằng cơ thể mình đang đòi hỏi quá nhiều sự chú ý”.

mar.jpg
Margaret Qualley trên trang bìa tạp chí 'Vanity Fair'.

Năm 16 tuổi, Margaret quyết định rời bỏ thế giới khiêu vũ thi đấu và chuyển đến thành phố New York. Cô ký hợp đồng với IMG (tập đoàn đa quốc gia hàng đầu của Mỹ, hoạt động chính trong lĩnh vực thể thao, thời trang, sự kiện và truyền thông) và đến đầu tuổi 20 đã bắt đầu cảm nhận áp lực của ngành công nghiệp này: "Tôi kiểm soát cơ thể mình, nhưng cơ thể cũng kiểm soát lại tôi: Phải ngủ ngay bây giờ, phải thức dậy lúc này, phải tập luyện ngay”. Ở giai đoạn đó, ngôi sao của loạt phim truyền hình Maid quyết định nối nghiệp diễn xuất và bắt đầu thử vai.

mc.jpg
Andie MacDowell có hai con gái: Rainey Qualley (trái) và Margaret Qualley.

Dù đang trên đà trở thành 'siêu sao', Margaret lựa chọn giữ kín đời sống cá nhân, bao gồm cả cuộc hôn nhân với nhà sản xuất của Taylor Swift là Jack Antonoff. Qualley và Antonoff gặp nhau tại một bữa tiệc năm 2021 và kết hôn hai năm sau đó. Cô giữ kín phần lớn thông tin về hôn nhân của mình, và chỉ chia sẻ: “Tôi luôn là người sống vì tình yêu. Tôi luôn tìm kiếm một người thuộc về mình, và tôi đã gặp Jack”. Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, năm 2025, Qualley cho biết, cô đã chinh phục Antonoff bằng phong thái lễ nghi của một cô gái miền Nam: “Tôi khá truyền thống trong những chuyện như thế này. Tôi sẽ không bao giờ là người chủ động trước. Tôi không bao giờ nhắn hai tin liên tiếp. Giờ thì chúng tôi đã kết hôn và tôi có thể nhắn cho anh ấy bất cứ lúc nào. Chúng tôi luôn trò chuyện; anh ấy giống như cuốn nhật ký sống của tôi. Nhưng trước khi chính thức ở bên nhau, tôi luôn tuân theo lễ nghi của một cô gái miền Nam. Trong những mối quan hệ trước đây, tôi vẫn luôn thấy rất cô đơn vì tôi chưa ở bên đúng người, như thể tôi luôn tìm kiếm điều gì đó. Giờ tôi không còn cảm giác đó nữa. Jack khiến tôi thấy an toàn và thoải mái".

margaret.jpg
Margaret Qualley và Jack Antonoff kết hôn vào năm 2023.

Qualley thừa nhận: “Tôi đã dành rất nhiều năm cố gắng trở thành ‘cô gái hoàn hảo’ của ai đó, và hình mẫu đó thay đổi liên tục. Nhưng tôi không thể giả vờ trước Jack. Tôi không thể trở thành một phiên bản khác cho anh ấy. Anh ấy sẽ nhìn thấu điều đó. Vì vậy, tôi chỉ có thể là chính mình. Anh ấy là người tôi đã hình dung suốt cuộc đời. Tôi không nói theo nghĩa ẩn dụ. Mối tình đầu của tôi là Adam Sandler trong Happy Gilmore Big Daddy, và tôi đã tìm kiếm cảm giác ấy cả đời. Tôi nghĩ, đó chính là Jack”.

Ly Ly
Fox News
