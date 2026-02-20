Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những ngày đầu Xuân, Ngô Thanh Vân và Huy Trần lần đầu tiên khoe ảnh con gái, được mọi người khen ngợi một điều

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong những ngày Tết Bính Ngọ, vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần làm netizen 'dậy sóng' khi lần đầu tiên khoe ảnh rõ mặt con gái.

Trên trang cá nhân, Huy Trần đã chia sẻ bức ảnh chụp đang bế bé Gạo (tên gọi ở nhà của bé). Em bé mặc áo dài, được Huy Trần bế trên tay, với gương mặt đáng yêu. Bức ảnh này đã nhận về hàng trăm nghìn lượt tương tác, cùng hàng nghìn bình luận.

635146108-908913558543293-8320267690015212469-n.jpg

Huy Trần viết trên trang cá nhân: "Mấy ngày Tết vừa rồi, gia đình chụp quá trời hình với nhau, cho nên chắc cũng tới thời gian hai vợ chồng ra mắt bé Gạo với mọi người, vì bà nội và bà ngoại nôn nao post hình cháu quá rồi".

635090669-1456719999151327-576052727618605573-n.jpg

Ông xã Ngô Thanh Vân cũng hài hước "thay lời muốn nói" của con gái: "Con xin chúc các cô chú, các dì, các mẹ một năm mới tiền vô như nước, niềm vui ngập tràn, ăn Tết thả ga mà không tăng ký".

635145614-1455783309244996-3658055990788491280-n.jpg

Còn Ngô Thanh Vân cũng chia sẻ lại bài đăng này, kèm theo dòng trạng thái vui vẻ: "Em cũng nằm trong nhóm đẻ mướn ạ". Dòng trạng thái được hiểu là bé Gạo quá giống Huy Trần. Phía dưới bài đăng của cô cũng nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi và chúc phúc cho gia đình nghệ sĩ này.

572366174-18540605113034127-8453915549598004281-n.jpg

Trong dịp năm mới Bính Ngọ, Ngô Thanh Vân cũng đã có những chia sẻ về hành trình làm cha mẹ: "Một năm hạnh phúc nhất là vì có bé Gạo. Năm đầu tiên được là mẹ, được là ba. Và là năm chúng tôi học cách yêu thương theo một cách hoàn toàn mới".

543101828-1322342382589090-2587733786719545113-n.jpg

"Cảm ơn Ba Huy vì luôn là bờ vai vững vàng cho hai mẹ con. Cảm ơn Gạo vì đã chọn ba mẹ. Gia đình nhỏ này chính là điều đẹp nhất của năm qua. Và từ nay về sau, mọi hành trình đều bắt đầu từ hai tiếng: Gia đình Gạo", Ngô Thanh Vân bộc bạch trong dịp đầu Xuân.

591628443-1395216461968348-3279237722116590908-n.jpg

Trước đây, Ngô Thanh Vân và Huy Trần đều giữ hình ảnh con gái khá kỹ càng, hiếm khi lộ mặt con rõ ràng. Điều này cũng khiến khán giả tò mò. Do vậy, khi cả hai quyết định công khai hình ảnh con gái, đã tạo nên "cơn bão" trên mạng xã hội. Nhiều netizen cho rằng, bé Gạo sẽ là "ngôi sao nhí" của showbiz Việt vì màn ra mắt nhận về sự quan tâm "khủng" này.

Văn Sơn
#Ngô Thanh Vân Huy Trần #Ngô Thanh Vân #Huy Trần #con gái của Ngô Thanh Vân #Tết #năm mới

